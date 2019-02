Illegale vrouw die vijf jaar in Trumps golfclub werkte mag State of the Union bijwonen

President Trump vorig jaar tijdens zijn State of the Union-toespraak. Beeld epa

Voor voorstanders van betere beveiliging van de grens met Mexico belichaamt Victorina Morales alles wat er mis is met Amerika’s immigratiebeleid: de ruim elf miljoen immigranten die ongestoord het land konden binnenkomen en die al jaren illegaal in de VS wonen. In het geval van Morales maar liefst twee decennia, zonder dat ze ooit tegen de lamp liep.

Voor Congresleden als Bonnie Watson, die Morales heeft uitgenodigd om als haar gast plaats te nemen op het balkon van het Huis van Afgevaardigden, laat de schoonmaker zien hoe hard immigratiehervorming nodig is. Watson: ‘Eentje die ervoor zorgt dat onze grens wordt beveiligd en die het tevens mogelijk maakt dat mensen als Victorina, die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving, op termijn de Amerikaanse nationaliteit kunnen krijgen.’

Het is voor zover bekend nog niet eerder voorgekomen dat een illegaal als gast van een Congreslid mag plaatsnemen in het Huis van Afgevaardigden om de presidentiële State of the Union bij te wonen. Wel werden zogenaamde ‘Daca-kinderen’ uitgenodigd: immigranten die als kind illegaal naar de VS werden gebracht, maar die door een maatregel van president Obama worden beschermd tegen uitzetting.

Victorina Morales, an undocumented former worker at Trump's New Jersey golf course, will attend Tuesday's State of the Union https://t.co/8MJiqlIPdb pic.twitter.com/BcL6ONZN1Y Rolling Stone

Opgepakt

Morales, afkomstig uit Guatemala, kan dinsdag worden opgepakt als ze het Capitool in Washington betreedt. Omdat dit tot grote ophef zal leiden, zo vlak voor Trumps toespraak, zal de immigratiecontroledienst ICE het echter niet aandurven. De schoonmaker, die in 1999 volgens eigen zeggen redelijk makkelijk Californië binnenkwam, werd in december groot nieuws door haar Trump-verleden.

In een interview met The New York Times zei Morales dat ze ruim vijf jaar als schoonmaker had gewerkt in een van Trumps bekendste golfclubs, in Bedminster in New Jersey. Volgens haar wist de golfclub dat zij en tal van andere migranten die er werkten, illegaal in de VS waren. Dat was echter voor de managers geen enkel probleem.

De schoonmaker zei dat ze vaak werd ingeschakeld om Trumps privéverblijf schoon te maken. Ze omschrijft hem in het interview als een vriendelijke en gulle man die vaak tips van vijftig of honderd dollar aan haar gaf. De Trump Organization ontkende haar verhaal niet. Trumps zoon Eric zei deze week dat het bedrijf niets kan doen als werknemers ‘vervalste papieren’ inleveren.

De Trump National Golf Club in Bedminster in de staat New Jersey. Met Mar-A-Lago in Florida is het een van de Trump-eigendommen die de president het meest bezoekt. Beeld AP

Teleurgesteld in Trump

Trumps zoon kondigde woensdag aan dat het bedrijf voortaan het E-Verify-elektronisch systeem gaat gebruiken om de papieren van de werknemers te controleren. Morales heeft inmiddels een asielverzoek ingediend. Ze zegt dat ze Trump jarenlang respecteerde maar nu teleurgesteld is in hem.

Haar boodschap dinsdag aan de president? ‘Vergeet de muur, stop met het scheiden van gezinnen en richt je op immigratiehervorming’, zei ze vrijdag tegen het persbureau AP.

‘Ik hoop dat Donald Trump in zijn State of the Union eindelijk het ware gezicht van immigranten laat zien’, zegt Congreslid Watson in een verklaring. ‘En als hij dat niet doet, dan kan hij Victorina in de ogen kijken en zijn leugens aan een bekend gezicht vertellen.’