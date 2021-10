Illegale onlinegokmarkt was veel groter dan gedacht: Nederlanders vergokten vorig jaar in totaal circa 750 miljoen euro

Online gokken via een smartphone. Beeld ANP

Sinds begin deze maand kunnen kansspelen als poker en roulette voor het eerst legaal online worden gespeeld in Nederland. Dat kan bij tien onlinecasino’s met een licentie. Illegale gokdiensten kunnen boetes van 600 duizend euro of meer tegemoet zien.

Zo moet de Kansspelautoriteit beter toezicht verkrijgen op de onlinegoksector, om bijvoorbeeld gokverslaving beter te kunnen bestrijden, en fraude en criminele activiteiten als witwassen tegen te kunnen gaan. Dankzij winstwaarschuwingen van buitenlandse gokbedrijven die Nederland moeten verlaten, wordt duidelijk dat de omvang van de illegaleonline gokmarkt fors is onderschat.

Beursgenoteerde bedrijven als Pokerstars en Unibet lieten Nederlandse spelers de afgelopen jaren op hun websites pokeren, op gokautomaten spelen of wedden op sportwedstrijden. Voor straf kunnen deze gokbedrijven pas volgend jaar een vergunning aanvragen. Daardoor moeten ze nu uit Nederland weg, met als gevolg dat ze veel omzet mislopen.

Zo waarschuwde Unibets moederbedrijf Kindred Group zijn aandeelhouders voor 12 miljoen pond (ruim 14 miljoen euro) minder winst per maand, omdat het bedrijf ‘tijdelijk alle dienstverlening aan Nederlanders’ moest staken.

Het Oostenrijkse Bwin en het Zweedse Betsson verwachten respectievelijk maandelijks ongeveer 5,9 miljoen euro en 2,5 miljoen euro winst mis te lopen. En het onlinegokbedrijf 888 rekent per maand op ruim 700 duizend euro minder.

Adviesbureau Regulus Partners heeft zijn eerdere raming van de omvang van de onlinegokmarkt in Nederland nu naar boven bijgesteld. Volgens de nieuwe schatting, waarover wedplatform OddsBeater maandag berichtte, verspeelden Nederlanders vorig jaar online zo’n 750 miljoen euro. Het gaat daarbij om het bruto spelresultaat; het verschil tussen de inleg en het uitgekeerde prijzengeld. Volgens Regulus Partners ligt de nieuwe schatting ruim 60 procent boven eerdere ramingen.

De Kansspelautoriteit baseert haar inschattingen over de illegale gokmarkt in Nederland voor een belangrijk deel op de cijfers van Regulus. Dit voorjaar schatte de toezichthouder van de overheid het bruto spelresultaat over 2020 op ongeveer 400 miljoen euro. In die prognoses zou de markt de grens van 750 miljoen euro pas rond 2023 passeren. De Kansspelautoriteit maakte daarbij de kanttekening dat ‘alle cijfers in het rapport een onbekende onzekerheidsmarge’ hadden.

Op dit moment is de toezichthouder bezig zijn eigen schattingen opnieuw onder de loep te nemen. ‘Daar gebruiken we ook deze nieuwste inzichten voor’, zegt woordvoerder Jan Erik van der Werff. Tot dat onderzoek is afgerond – naar Van der Werff hoopt eind deze maand – wil hij niet inhoudelijk op de cijfers van Regulus Partners reageren.

De weggestuurde gokbedrijven zijn jarenlang gedoogd, zegt bestuursadviseur en voormalig hoogleraar bedrijfseconomie Kees Cools. Hun winstwaarschuwingen laten volgens hem zien dat de nieuwe wetgeving werkt: met het wegtrekken van de bedrijven verdwijnen honderden miljoenen euro’s aan omzet uit de illegale markt. ‘De vraag is nu waar de mensen naartoe gaan die deze uitgaven deden. Een deel stopt misschien, een deel gaat naar legale aanbieders, maar een deel kan ook bij illegale aanbieders blijven hangen. Daarover weten we over een jaar meer.’

Dat de omvang van de illegale gokmarkt groter was dan gedacht, maakt volgens hem de noodzaak van de nieuwe wetgeving alleen maar helderder. ‘Alle moeite was duidelijk niet voor niks.’