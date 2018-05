Illegale nederwiet stuwt welvaart Nederland flink omhoog

Eerst het goede nieuws: we produceren met z’n allen meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder had uitgerekend. Het minder goede nieuws: die stijging van het bruto binnenlands product komt voor een flink deel omdat we meer illegaal nederwiet telen. Het slechte nieuws: door de stijging moet Nederland mogelijk een hogere bijdrage betalen aan Europa.

Deze mee- en tegenvallers zijn het resultaat van een herziening door het CBS van de nationale ­rekening, de grote optel- en aftreksom waaraan economen de gezondheid van de Nederlandse economie aflezen. Die revisie is voor een groot deel het gevolg van andere rekenmodellen en –methoden, maar ook omdat de onderzoekers hun ramingen herzien op basis van nieuwe inzichten.

Prostitutie en illegaal gokken

Een van die aanpassingen, meldde het CBS donderdag, betreft de omvang van de illegale activiteiten zoals prostitutie en illegaal gokken. Dat soort zaken moeten volgens Europese afspraken sinds 2014 worden meegeteld bij de economische opbrengsten. Voor Nederland komt dat neer op bijna 4,9 miljard euro, en dat is 1,5 miljard meer dan eerder was becijferd.

Die 1,5 miljard extra is vrijwel in zijn geheel toe te schrijven aan de handel in nederwiet. Waarom? De kans dat een teler tegen de lamp loopt blijkt veel kleiner dan de 40 procent waarvan het CBS tot nu toe uitging. Op basis van cijfers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) is de pakkans verlaagd naar 20 procent. Ook wordt er vaker in een jaar geoogst en is de opbrengst per hennepplant ­hoger.

Het CBS erkent dat het niet eenvoudig is om de omvang van de wiethandel vast te stellen. De onderzoekers kijken naar hoeveel de politie in beslag neemt en haar inschatting van de pakkans, de handel via koffieshops en het aantal oogsten in een jaar, variërend van vier tot zes.

Ook via de horeca komt er meer nederwiet op de markt. ‘Dat is in sommige gevallen handel die wordt gedoogd, maar we rekenen die toch als illegale activiteit’, aldus een woordvoerder van het CBS. De toegevoegde waarde van de horeca is voor de nationale rekening verhoogd met 700 miljoen euro – mede doordat de marge die de koffieshops op hun joints maken ruim 550 miljoen hoger uitvalt.

Bijdrage aan Brussel

Volgens de CBS-woordvoerder is het nog onmogelijk om te zeggen of door deze plussen de bijdrage aan ‘Brussel’ hoger gaat uitvallen. De Europese Commissie kijkt naar het bruto nationaal inkomen over de afgelopen acht, negen jaar. ‘Wij hebben nu alleen de cijfers over 2015 herzien. De rest komt in juni. Verder is de bijdrage afhankelijk van de cijfers van andere landen. Sommige lidstaten komen daar pas volgend jaar mee.’ Louter op basis van de CBS-cijfers over 2015 zal de schade meevallen: na alle correcties stijgt het bruto nationaal inkomen met 1,6 procent, naar 690 miljard. In 2010 bedroeg de bijstelling 10 procent.