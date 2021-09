Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld auteurs Boekenweek 2022

Ilja Leonard Pfeijffer. Beeld EPA

Pfeijffer vindt het een ‘mijlpaal’ in zijn carrière, stelt hij in een persverklaring van de CPNB, de organisatie achter de Boekenweek. ‘Het was al langere tijd een wens die ik stiekem koesterde om ooit gevraagd te worden.’ Zijn moeder heeft een complete verzameling boekenweekgeschenken sinds 1930. ‘Het vooruitzicht dat er een boekje van mij in dat rijtje zal staan in haar kast, ontroert me.’

Marieke Lucas Rijneveld wil in het essay ‘de liefde vieren, in al haar facetten, in al haar verschijningen’. Vorig jaar won Rijneveld als eerste Nederlandse auteur de International Booker Prize, voor de roman De avond is ongemak.

De afgelopen twee Boekenweken verliepen door corona anders dan gebruikelijk. De editie 2020 werd halverwege afgebroken vanwege corona en de editie van 2021 werd verplaatst naar de zomer. De CPNB hoopt dat de Boekenweek in 2022 weer een ‘groot en inspirerend lezersfeest voor iedereen’ wordt.

Lezers krijgen het boekenweekgeschenk bij besteding van minimaal 15 euro aan Nederlandse boeken cadeau. Het essay zal voor 5 euro te koop zijn. Er verschijnen ook een Vlaamse en een Friese editie van het boekenweekgeschenk.