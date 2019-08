Ikea brengt catalogus uit als luisterboek, en dat duurt maar liefst zes uur en twaalf minuten

Luistereditie van de Ikea-catalogus. Beeld Ikea

Maar liefst zes uur en twaalf minuten duurt de luistercatalogus. Dat is de duur van een complete treinreis van Amsterdam naar Berlijn, voor wie het uithoudt om naar redelijk geestdodende teksten te luisteren als: ‘Dekbedovertrek 140 bij 200 centimeter, sloop 60 bij 70 centimeter, lichtbruin-rood.’ Wie zijn aandacht er zeker al die uren bij moest houden is acteur Maarten Smeele (28), de voorlezer. Zijn opdracht tijdens de opnames vorige week was om ‘een te worden met de catalogus’.

Smeele vond het een uitdaging om iets boeiends te maken van ‘zoiets gortdroogs’. Hij maakt ook grapjes en opmerkingen tussendoor. Dus hoort de luisteraar plotseling in een opsomming van producten ‘Dit was wel een lekker kamertje hoor!’ of – over een slaapbank – ‘Dat zou ik mijn opa en oma nooit aandoen.’ Het maakt de catalogus een geliefd cult-luisterboek. ‘Dit is een van de beste dingen die ik ooit heb gehoord’, schrijft een liefhebber op YouTube.

Voordat hij de Ikea-catalogus voorlas, had Smeele rollen in de musical The Lion King. Ook werkt hij voor AmsterdamFM en spreekt boeken in. ‘Vooral Scandinavische thrillers, dus daar zit wel wat overlap.’ Toch moest hij flink oefenen op de Zweedse productnamen. Uiteindelijk is hij het meest trots op zijn uitspraak van het woord rosenskärm. ‘Je zegt roe-sen-sjerm’, doet hij voor. ‘Wat het is? Even kijken,’ zegt hij aan de telefoon, ‘ik heb de catalogus hier nog liggen. Een slaapproduct is het, een ergonomisch zijkussen’. En ongevraagd leest hij vervolgens de productinformatie voor.

Of met de luistercatalogus een nieuwe traditie is geboren, is niet zeker. Volgens een woordvoerder van Ikea hangt dat ook af van het aantal luisteraars, waar de meubelketen nog geen informatie over heeft. Bij YouTube staat de teller donderdagmiddag op bijna achtduizend en luisteren is ook mogelijk op Soundcloud en Spotify. De bedoeling is natuurlijk vooral dat die luisteraars via Smeeles stem naar de digitale catalogus gaan, om te zien hoe dat dekbedovertrek eruitziet. Zou Smeele het volgend jaar weer doen als hij gevraagd wordt? ‘Met alle liefde, echt meteen.’