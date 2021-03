Helen Mills Beeld Eva Faché

Helen Mills (37), Leeuwarden

Zweefde: tussen PvdD & FvD

Nu: niet stemmen

‘Ik heb veel moeite met partijen die ineens voor een vaccinatiepaspoort zijn. Dat mag niet zomaar doorgedrukt worden. De bizarre corona-regels zijn voor mij al langer de reden dat ik richting Van Haga (FvD) zweef. Hij is iemand die continu kritische vragen stelt over het beleid. Tegelijkertijd denk ik: er is meer dan corona. En dan zou ik weer liever niet op FvD stemmen. Hun ideeën over buitenlanders vind ik problematisch. Zelf heb ik halfbloedjes en ik wil niet dat zij zich op wat voor manier dan ook gediscrimineerd worden. De PvdD vind ik steeds te volgzaam naar het kabinet. Ik verwacht van hen meer ruggengraat. Hun strijd is zo belangrijk, want hoe beter we de dieren behandelen, hoe beter het ook is voor de mens. Ik zit nu soms te denken aan niet stemmen, al is dat tegen mijn principes. Er zijn mensen die ervoor hebben gestreden om mij stemrecht te geven, maar ik vraag me af of diegene in deze tijd zelf waren gaan stemmen. Het lijkt weinig zin te hebben omdat er nooit echt iets verandert. Alle partijen hebben te veel één kleur en één beleid.’

Godwin Arhin Beeld Eva Faché

Godwin Arhin (28), Almere

Zweefde: tussen CU, CDA, VVD & BIJ1

Nu: CU, CDA & SGP

‘Gelukkig ben ik weer helemaal hersteld van corona. Ik heb alleen nog last van vermoeidheid, maar niet zo erg dat ik de campagne niet kon volgen. Ik heb best veel talkshows gekeken. De VVD is voor mij afgevallen. Een tv-fragment waarin een gedupeerde van de toeslagenaffaire aan Rutte vroeg om zich niet meer verkiesbaar te stellen, vond ik erg indrukwekkend. De VVD heeft destijds heftige fouten gemaakt. Verder zweef ik niet meer naar BIJ1. Racisme vind ik nog steeds een belangrijk thema, maar BIJ1 is voor mij een te vrije partij. Vrijheid komt met bepaalde verantwoordelijkheden en ik denk niet dat iedereen daar even goed mee kan omgaan. De christelijke partijen geven de maatschappij meer sturing en dat hebben we nodig. Uit de stemwijzer kwamen bij mij CU en SGP op plek één en twee. Wat ik waardeer aan de CU is dat ze het hele jaar door actief zijn, en niet alleen die paar weken voor de verkiezingen. Maar ook over het CDA twijfel ik nog. Ik vind ze een goed team. En ik ben nog steeds onder de indruk van De Jonge, die slechte boodschappen zo helder en goed kan brengen.’

Saskia van der Jagt Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Saskia van der Jagt (60), Utrecht

Zweefde: had nog geen idee

Nu: D66 of PvdA

‘Vroeger was de politiek eenduidiger en stemmen makkelijker. Nu denk ik dat je het best voor een bepaald thema kunt kiezen. Voor mij is dat euthanasie. Door corona ben ik erg aan het denken gezet. Ik vind het heel vreemd dat wij ouderen als eerste ingeënt worden. Waarom niet de jongeren? Die lopen zoveel mis. Ik zou best voor hen plaats willen maken. Daarnaast is mijn houding tot de dood een soepele. Natuurlijk wil ik nog jaren door, maar mocht ik ziek worden dan wil ik zelf de regie in handen hebben om er – pijnloos en met decorum – uit te kunnen stappen. Pia Dijkstra van D66 zet zich hiervoor in. Ook op andere punten, zoals haast maken met het reduceren van stikstof, doet D66 het goed. Tijdens de debatten viel vooral Ploumen me op. Ze is een integer mens en ik voel me sowieso thuis bij de PvdA. Met hen zit ik op één lijn wat betreft standpunten over vrouwen, milieu en inkomensverdeling. Ik weet alleen niet of Ploumen genoeg leider is om met de zweep de mannen in het stoeltje te houden. Dan neig ik weer naar Sigrid Kaag.’