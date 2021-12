Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) voorafgaande aan het debat in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Beeld ANP

In onze politieke podcast De kamer van Klok zei je vorige week vrijdag dat je gespannen was, in de aanloop naar de presentatie van het regeerakkoord. Hoe vond je de ontknoping?

‘Het viel toch een beetje tegen, eerlijk gezegd. De daadwerkelijke formatie-onderhandelingen duurden negen weken: niet de langste formatie aller tijden, maar zeker niet de kortste. Als ik dan naar het regeerakkoord kijk, zie ik in hoge mate de doorstart van Rutte-III met wat accentverschillen en vooral meer geld. Ik zie niet waar ze nou wekenlang over hebben moeten onderhandelen.

‘Ze zeggen zelf: we hebben diepe, filosofische gesprekken gevoerd over de toekomst van Nederland en de bestuurscultuur in Den Haag. Er staan ook veel mooie voornemens in het akkoord, misschien was het al moeilijk genoeg om het daarover eens te worden. Maar concreet zetten ze het beleid van Rutte-III voort.’

Toch staan er ook grote plannen in dit akkoord en hakt het kabinet Rutte-IV enkele knopen door.

‘Zeker, de klimaatambities gaan zienderogen omhoog, dat geldt ook voor de ambities op het gebied van defensie en veiligheid. Met name D66 zal tevreden zijn met dit akkoord. Maar die ambities waren er denk ik al bij het vorige kabinet. Ze worden alleen verhoogd, zoals al was verwacht.

‘Op drie punten gaat het roer wel echt om. De studiefinanciering komt terug, het toeslagenstelsel wordt hervormd en er komt ruimte voor kernenergie. Ik kan me voorstellen dat hier lang over is gepraat, omdat er diepe meningsverschillen over zijn. Die verschillen zijn er ook op gebied van iets relatief simpels als Lelystad Airport. De beslissingen daarover schuift de coalitie voor zich uit. Al is het natuurlijk mogelijk dat dat de uitkomst is van lange onderhandelingen.’

Dit is een regeerakkoord zonder pijn, analyseerde politiek verslaggever Yvonne Hofs, omdat de partijen vele miljarden extra kunnen uitgeven. Is er ooit een regering geweest die het op financieel gebied zo makkelijk had?

‘Dan moet je echt terug naar de regering Van Agt-Wiegel, die in 1977 begon. Ik zat toen op de kleuterschool. Daarna kwam Ruud Lubbers, die heeft het strenge begrotingsbeleid geïntroduceerd dat de afgelopen veertig jaar een pijler is geweest van het Nederlandse financiële beleid.’

Dat klinkt wel als een groot verschil met Rutte-III.

‘Op dit punt is er inderdaad een vrij extreme breuk. Juist de VVD was altijd de partij die bij elk plan vroeg: en wie gaat dat betalen? Nu is er een regeerakkoord waarbij lang niet bij alles duidelijk is wie dat gaat betalen, al wordt er mogelijk meer duidelijk als het Centraal Planbureau het akkoord heeft doorgerekend. We weten alleen dat de staatsschuld omhoog gaat. De coalitie zoekt de grenzen op van de Europese normen, en dat is niet des VVD’s. Al was de tendens van meer geld uitgeven wel al zichtbaar in de verkiezingsprogramma’s, óók die van CDA en VVD.’

Meer ambitie en geld, maar weinig uitgewerkte nieuwe plannen dus. Kan dat niet ook het gevolg zijn van een nieuwe bestuurscultuur: ruimte laten aan ministers en parlement om het beleid vorm te geven?

‘Dat is de optimistische blik, ja. Neem stikstof. Alle externe adviseurs zijn het erover eens dat we de stikstornormen niet gaan halen als er niet grootscheeps wordt ingegrepen en veehouders worden uitgekocht. Maar het CDA en de ChristenUnie willen het woord ‘dwang’ absoluut niet laten vallen. Dus nu staat er: daar waar het halen van de doelen met vrijwillige uitkoopt niet lukt, gaan we het gesprek aan op het boerenerf. Zeg het maar of dat vrijblijvend is. Dat zal denk ik heel erg liggen aan de minister die hierover gaat.

‘Als dit een resultaat is van de nieuwe bestuurscultuur, moeten dat ook betekenen dat de vier coalitiepartijen vervolgens vrij op de plannen mogen schieten, en er niet eerst met zijn vieren over gaan onderhandelen. Of dat gaat lukken, wordt de grote test voor de nieuwe bestuurscultuur.

‘De grootste uitdaging is denk ik de uitvoering op orde krijgen. De afgelopen twintig jaar bleken uitvoeringsorganisaties regelmatig niet opgewassen tegen de omstandigheden. Denk aan de langzame afhandeling van de aardbevingsschade en de toeslagenaffaire. Je kunt allerlei ambities opschrijven, maar als over een halfjaar de toeslagenaffaire nog steeds niet is afgehandeld, wordt het vanzelf weer heet onder de voeten van de dienstdoende bewindspersoon.’

De coalitie heeft ook enige steun nodig van de oppositie, om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Daarvoor wordt met name naar de PvdA en GroenLinks gekeken. Hoe stellen zij zich op?

‘Zeer afkerig. PvdA en GroenLinks zijn enorm chagrijnig dat zij niet aan de coalitie mochten deelnemen. Tegelijkertijd staan er veel plannen in het akkoord die zij steunen, al zullen ze dat niet willen uitstralen in het debat: dan val je weg tegen de andere oppositiepartijen.