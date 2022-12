‘Ik zie geen enkele reden om de Poolse herstelbetalingen langer uit te stellen’

Arkadiusz Mularczyk, de Poolse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Beeld Piotr Malecki

‘Een conservatieve schatting’, zegt Arkadiusz Mularczyk koeltjes over het astronomische bedrag dat zijn regering van Duitsland eist. Met een doffe klap legt hij een dik boekwerk op de koffietafel in het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het driedelige onderzoek van 1.300 pagina’s boekstaaft de Poolse verliezen in de Tweede Wereldoorlog: vernietigde steden, geroofde kostbaarheden en vooral onvoorstelbaar veel verloren mensenlevens. Meer dan vijf miljoen mensen (bijna een vijfde van de bevolking) werden gedood, onder wie drie miljoen Poolse Joden.

De roep om herstelbetalingen is niet nieuw in Polen. De conservatief-nationalistische regering van Mularczyks partij Recht en Rechtvaardigheid kaartte het thema meermaals aan. Voor het eerst ligt er een hard bedrag op tafel, onderbouwd door een onderzoek waartoe de regering opdracht heeft gegeven. Parlementariër Mularczyk leidde de onderzoekscommissie en werd in oktober benoemd tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Een teken dat de regering de herstelbetalingen uiterst serieus neemt, aldus Mularczyk, die een achtergrond heeft als jurist.

Ook nieuw: de vasthoudendheid waarmee de Poolse regering de afgelopen maanden op de herstelbetalingen heeft gehamerd. De Duitse regering is echter onvermurwbaar. Duitsland heeft een morele verplichting tegenover Polen vanwege de oorlog, luidt het standpunt, maar herstelbetalingen zijn een afgesloten hoofdstuk. In 1953 zag Polen er namelijk vanaf. Volgens de Poolse regering stond Warschau destijds onder druk van de Sovjet-Unie om het onderwerp te laten rusten. Mularczyk is vastberaden om dit recht te zetten.

Hoe haalbaar is uw plan om 1,3 biljoen euro aan herstelbetalingen van Duitsland te krijgen?

‘We zijn optimistisch, het is een kwestie van tijd. De Duitse positie is moeilijk vol te houden, de regering heeft geen enkel goed argument om het niet te doen. Namibië krijgt wel herstelbetalingen voor het Duitse kolonialisme. En in Nederland praten jullie nu over excuses en herstelbetalingen voor de slavernij, een debat dat ik met grote interesse volg. De Tweede Wereldoorlog is korter geleden. Dit is een wereldwijde discussie. Duitsland moet inzien hoe belangrijk deze zaak is in internationaal opzicht, het gaat niet alleen om Polen. Ik hoop dat de Duitsers de dialoog willen aangaan.’

Duitsland weigert en beroept zich op de Poolse positie uit de jaren vijftig, die Poolse premier Marek Belka in 2004 trouwens bevestigde.

‘Als je opnieuw iets bevestigt wat ongeldig is, wat is dat dan waard? Toen ik onlangs in Berlijn was, vroeg ik aan de Duitse staatssecretaris: ‘Erkennen jullie soms ook het referendum op de Krim? Of in Cherson? Waarom erkennen jullie dit Poolse nepakkoord dan wel?’

Ik probeer onze situatie te vergelijken met Oekraïne. Daar zien we nu wreedheid, oorlogsmisdaden en genocide. Iedereen is het erover eens dat Rusland moet betalen na deze oorlog. De Tweede Wereldoorlog in Polen was nog vele malen wreder. Ze probeerden de Poolse natie te vernietigen.’

Een belangrijk verzoenend gebaar was de knieval van bondskanselier Willy Brandt, die zich in 1970 liet vallen voor het monument van het Warschause getto. U noemde dit op Twitter een ‘hol gebaar’. Waarom?

Mularczyk grijpt naar het boekwerk op tafel. ‘Hierom. De menselijke en materiële verliezen. We voelen nog steeds de gevolgen, in demografisch en economisch opzicht. We zullen daarom doorgaan deze zaak internationaal aan de man te brengen en de kennis over de Poolse oorlogsverliezen te vergroten in het buitenland. We hebben vijftig landen en internationale organisaties over ons rapport aangeschreven, we zullen naar de Verenigde Naties en het Europees Parlement stappen. We hebben een officiële brief naar Unesco gestuurd over geroofd erfgoed en vragen ook de Raad van Europa om hulp.’

Europese eenheid is belangrijk vanwege de oorlog, is dit wel het moment voor een diplomatieke confrontatie?

‘Het is nooit een goed moment. Na de Tweede Wereldoorlog, onder het communisme, werd het onderwerp weggestopt. Daarna wilden we toetreden tot de Navo en de Europese Unie. Maar dit is onrecht en dat moet je bespreken, hoe lastig ook.

Bovendien laat de oorlog in Oekraïne juist zien hoe belangrijk herstelbetalingen zijn, ongeacht waar en wanneer oorlogsmisdaden plaatsvinden. Ik zie geen enkele reden om de Poolse herstelbetalingen langer uit te stellen. Overigens willen we na de oorlog ook herstelbetalingen van Rusland eisen voor de misdaden van de Sovjet-Unie in Polen.’

Komend jaar zijn er verkiezingen. Is dit een verkiezingsthema voor uw partij, bijvoorbeeld als afleiding voor het geblokkeerde coronaherstelfonds van 35 miljard euro?

‘Nee. Dit rapport is in de maak sinds 2017 en door de coronapandemie heeft het langer geduurd dan gepland. Het staat los van de verkiezingen of andere politieke thema’s op dit moment. Overigens steunt ook de oppositie de vraag om herstelbetalingen, het is in het algemene belang van Polen.’

In het rapport is geen specifieke aandacht voor de Holocaust of voor geweld dat niet door Duitsers is aangericht, zoals Polen die Joden vermoordden. Critici betichten u van het verdraaien van de geschiedenis van de Holocaust.

‘Daarmee ben ik het niet eens. Polen was voor de oorlog een multi-etnisch land. Het rapport richt zich op de algehele verliezen van Polen en de Poolse Joden waren burgers van dit land. Ze leefden hier, werkten hier en betaalden hier belasting. We maken in het onderzoek geen onderscheid op basis van etniciteit of religie. Wat betreft ander geweld waren de Duitsers als bezettingsmacht verantwoordelijk voor wat er in deze gebieden gebeurde.’

Zonder het Poolse leed uit te vlakken, kunnen we toch stellen dat Poolse Joden een heel ander lot wachtte dan hun medeburgers?

Mularczyk pakt de papieren baksteen op tafel nogmaals vast. ‘Dit is de Poolse waarheid. Dit is ónze geschiedenis. En wij presenteren die zoals we haar zien. Maar we staan open voor discussie en hopen dat andere landen willen meepraten.’