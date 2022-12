Ik zei het thuis aan tafel, want het is goed om zorgen uit te spreken. Papa, zei ik, heeft last van zijn rechterbal

Een paar weken geleden was het nationale ballen-dag. In spotjes zagen we verschillende soorten mannen, uit de bouw en van kantoor, er tijdens de lunch aan denken mee te doen, opstaan en de hand in de broek steken om te controleren of alles nog goed was; geen rare dingen, anders dan anders. Sinds dat spotje heb ik pijn.

Wanneer checkt een man zijn ballen? Als hij er een bal in krijgt, of een knie? Als één van de twee, de rechter, na een lange aanloop en een rare, wilde, ongecontroleerde sprong onder het lichaamsgewicht wordt platgeperst op het zadel van een sportfiets?

Ik weet waar de pijn vandaan komt. (Zie boven.) De oorzaak is bekend. En toch kan ik me er haast niet van losmaken. Alsof zich een roze olifant in het goedkope Hema-goed genesteld heeft. Au, denk ik als ik eraan denk, en ik denk bijna nergens anders aan.

Ik zei het thuis aan tafel, want het is goed om zorgen uit te spreken – in het hoofd lijkt het vaak nog heel wat, maar eenmaal uitgesproken, blijft er van onze gedachten meestal maar weinig over. Papa, zei ik, heeft last van zijn rechterbal. Hij weet precies waarom. En het valt reuze mee. Hij moet zich diep concentreren om überhaupt iets te voelen.

Als je het niet vertrouwt, zei mijn vriendin, zou ik ermee naar de huisarts gaan. Maar dat was een slecht advies. Ze moet me uitlachen, niet serieus nemen – dat is het stomste wat je met irreële angsten kunt doen. Waar slaat dat op, zei ik dan ook. Denk even na. Waarom zou ik in godsnaam naar de dokter gaan als er overduidelijk niets aan de hand is?

Het is altijd hetzelfde als ik bij de dokter kom, met pijnlijke voeten bijvoorbeeld, slecht functionerend. Alles werd onderzocht, van onder naar boven en van voor naar achter. Na een halfuur noeste arbeid liet de dokter zich in haar stoel vallen, bijna uitgeput. Dan kan ik niets meer bedenken, zei ze. Je hebt toch geen nieuwe schoenen? Ik schrok, stak mijn glimmende exemplaren snel wat dieper onder haar bureau en keek even schuin voor me uit, zogenaamd peinzend. Nieuwe schoenen… Nee, nee, geen nieuwe schoenen…

Of die keer dat ik ontdekte dat ik al tijden ijzerpilletjes nam, terwijl ik dacht dat het magnesium was. Toen was ik allang met zwarte ontlasting bij de dokter geweest en door de mallemolen getrokken – ‘U bloedt vanbinnen, maar we weten nog niet waar’ – en hadden ze me in het ziekenhuis een klem tussen de kaken gezet, met een rond gat erin, zodat ik de meterslange tuinslang met het cameraatje eraan, niet kon doorbijten toen die door dat gat en de slokdarm tot in de kerngezonde maag werd afgerold.

Geen dokters, daar komen ongelukken van. Wat wel? Normaal ga ik een eind fietsen als ik m’n hoofd leeg wil maken, nu weet ik het nog niet.