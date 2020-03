‘Ik zat er helemaal doorheen, tot ik ontdekte dat de beste tiramisu-bakker van Rome ook is gaan bezorgen’

Het volkomen verlaten plein Piazza Navona in het centrum van Rome. Beeld AFP

Woensdag werd bekend dat er de afgelopen 24 uur ietsje minder besmettingen en sterfgevallen waren in Italië. Geeft dit mensen het gevoel dat er licht is aan het einde van de tunnel?

‘Nee, want die cijfers fluctueren constant. Zaterdag was er een triest record, met 793 sterfgevallen, maandag was het minder, dinsdag ging het weer omhoog, nu weer iets omlaag. Het blijft lastig om op basis van de cijfers conclusies te trekken, al merk ik wel dat elk sprankje hoop wordt aangegrepen. En dat alle mensen die ik nog spreek via Whatsapp echt terneergeslagen zijn als de cijfers tegenvallen. Voorheen werd er in Rome ’s avonds om 6 uur nog op de balkons gezongen, maar dat heb ik al dagen niet gehoord. De vrolijkheid is weg.’

Ze zitten natuurlijk al dagen opgesloten in hun appartementen, net als jij.

‘Voor mij is het relatief, omdat ik voor mijn werk soms naar buiten kan. Vandaag ging ik bijvoorbeeld naar de wijk Trastevere. Dat is niet ver, ik kan het lopen, maar je hebt een heel pak papier nodig voor een wandeling: een brief waarin staat dat je noodzakelijk werk verricht, maar bijvoorbeeld ook waar je woont, en naar welk adres je toe gaat. Je kunt een enorme boete krijgen als je niet kunt aantonen dat je een goede reden hebt om buiten te zijn: de eerste dagen van de lockdown zijn er op straat 200.000 mensen aangehouden en zijn er 70.000 boetes uitgedeeld. Die kunnen nu oplopen tot 4.000 euro per boete.’

Een politieman houdt iemand op een verlaten weg in Rome een scooter aan om te controleren of hij wel een geldige reden heeft om buiten te zijn. Beeld AFP

Dus afgezien van een trip naar de supermarkt, zit iedereen met zijn hele gezin in kleine Romeinse flats opgesloten. Houden ze dat een beetje vol?’

‘In de steden is het erger dan in de dorpen, waar mensen misschien nog een tuin hebben. Ik heb zelf de sleutel gekregen van het dak van ons appartementencomplex. Daar moest ik lang om zeuren bij de conciërge, want eigenlijk mag je daar niet komen, maar nu kan ik er één keer per dag rondjes lopen. Vanaf het dak heb je een mooi uitzicht over de stad, het gebouw is vrij hoog, en dan zie je op al die andere daken ook mensen staan. Ze laten zichzelf even uit, en doen er hun push ups tussen de antennes. Heel onwerkelijk.’

Wordt de lockdown vanwege de ernstige situatie in het land wel door iedereen geaccepteerd, of is er ook gemopper?

‘Het valt mee. En wat ook opvalt: er wordt weinig misbruik van gemaakt, terwijl dat in Italië normaal gesproken wel gebeurt. Na de aardbeving in 2016 bijvoorbeeld, kon je van de overheid geld krijgen als je huis was ingestort. Prompt schreven sommige mensen zich heel snel online in als inwoner van het getroffen Amatrice, om maar geld te kunnen incasseren. Nu heb ik nog vrijwel niets gehoord over oplichtpraktijken. En waar één andere klant in de rij voor de bakker normaal gesproken al genoeg reden kan zijn voor een ruzie over wie er aan de beurt is, staan mensen nu keurig in de rij voor de supermarkt. Daar mag maar één persoon tegelijk naar binnen, dus het duurt wel even voor je je boodschappen kunt doen, maar mensen accepteren het gelaten.’

Mensen wachten voor een supermarkt in Rome totdat het hun beurt is om naar binnen te gaan. Beeld EPA

Jij verwacht straks een pizza. Heeft de bezorger ook zo’n stapel formulieren bij zich waarin staat dat hij een vitaal beroep heeft?

‘Haha, ja dat is zeker een vitaal beroep hier in Italië. De bezorger belt straks bij mijn appartementencomplex aan, ik ga naar beneden en dan staat daar iemand met een mondkapje op en plastic handschoenen aan, een paar meter bij de deur vandaan. De pizza heeft hij neergelegd, ik pak die op, leg geld voor hem neer, en stap ook naar achteren – en zo heb je een transactie. Het zijn niet alleen pizzeria’s die dat zo doen: onlangs had ik het helemaal gehad, en toen ontdekte ik dat de beste tiramisu bakker van Rome ook is gaan bezorgen. Ik heb drie bakjes besteld. En was direct weer vrolijk.’