Ik wil na mijn AstraZeneca-prik nu Pfizer. Hoe regel ik dat en hoe zit het met bijwerkingen?

Volgens de Gezondheidsraad zou een tweede prik van fabrikant Pfizer beter kunnen beschermen dan nog een injectie met AstraZeneca. Beeld Getty Images

Wie komen er in aanmerking voor deze vaccinatieroute?

Volgens een woordvoerder van de GGD GHOR, de brancheorganisatie van de 25 GGD’s in Nederland, bestaat de groep gegadigden ‘uit ongeveer honderdduizend mensen’. Deze mensen hebben allemaal al één AstraZeneca-prik gehad. De komende weken kunnen zij als tweede prik het vaccin van BioNTech/Pfizer krijgen.

Sinds begin april wordt het AstraZeneca-vaccin vanwege de zeer zeldzame bijwerking van ongewone trombose in combinatie met bloedplaatjesverlies niet meer aan 60-minners gegeven. Sommige zorgmedewerkers, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas hadden voor die prikstop al een AstraZeneca-prik ontvangen. Zij kunnen nu voor Pfizer kiezen. Ook mensen uit de leeftijdsgroep 60 tot en met 64 jaar, die bij hun huisarts al een tweede AstraZeneca-prikafspraak gepland hebben staan, kunnen nog wisselen.

Volgens de GGD GHOR is deze vaccinatieroute vooral een uitkomst ‘voor mensen die na hun eerste vaccinatie tot de groep met een hoog medisch risico zijn gaan behoren’. Ook mensen die na een eerste AstraZeneca-vaccinatie zwanger zijn geworden, kunnen volgens de GGD’s het beste nu voor een Pfizer-dosis kiezen.

Mensen die na hun eerste AstraZeneca-prik last hebben gehad van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, wordt afgeraden een tweede vaccinatie te halen.

Hoe kunnen deze mensen hun tweede prik regelen?

Om hun vaccinatielijn te ontlasten, proberen de GGD’s de bellers uit te smeren over de komende dagen. Vanaf vrijdag kunnen mensen die geboren zijn in 1956 of eerder een prikafspraak maken via het telefoonnummer 0800-7070. Zaterdag mogen ook mensen uit 1957 in bellen. Maandag volgt geboortejaar 1958, dinsdag 1959 en woensdag 1960 – steeds vanaf 10.00 uur. Donderdag wordt de lijn opengegooid voor alle overige volwassenen. Als de drukte op de telefoonlijn het toestaat, worden leeftijdsgroepen eerder uitgenodigd.

Bij de gezondheidsdiensten staat de ‘Dansen met Janssen’-drukte waarschijnlijk nog vers in het geheugen. Toen dat vaccin ruim drie weken geleden voor niet-gevaccineerde mensen werd vrijgegeven, was de telefoonlijn binnen een kwartier overbelast. In de eerste uren ontving de GGD die dag 3,6 miljoen telefoontjes. Ook nu wordt er druk gebeld, laat een GGD GHOR-woordvoerder weten.

Hoe lang het wachten is op de daadwerkelijk afspraak na een telefoontje, verschilt per locatie. ‘Je moet denken aan een of twee weken’, zegt de woordvoerder. ‘Het ligt echt aan de locatie. Als je belt kun je op maat geholpen worden.’

Hoeveel bescherming biedt een combinatie van het AstraZeneca- en Pfizer-vaccin?

Volgens de Gezondheidsraad zou een tweede prik van fabrikant Pfizer beter kunnen beschermen dan nog een injectie met AstraZeneca. Dat blijkt onder meer uit een wetenschappelijk onderzoek onder ruim vierhonderd vrijwilligers. Pfizer na AstraZeneca werkt net zo goed als tweemaal Pfizer: het biedt een bescherming van ruim 90 procent. Tweemaal AstraZeneca geeft ongeveer 74 procent bescherming.

Of het combineren van prikken ook beter helpt tegen de besmettelijkere deltavariant, is nog niet met zekerheid te zeggen. De Gezondheidsraad heeft er wel vertrouwen in. ‘Aangenomen wordt dat hoge antistofniveaus goede bescherming bieden en daarmee kunnen bijdragen aan het tegengaan van verdere verspreiding van deze variant.’

Hoe zit het met de bijwerkingen?

Qua bijwerkingen gaan prikmengers er wel iets op achteruit, constateert de Gezondheidsraad. Een op de drie mensen krijgt bij een Pfizer-prik op een AstraZeneca-prik een koortsgevoel. Meer dan de helft grijpt naar een paracetamolletje tegen de bijwerking. Bij twee doseringen van hetzelfde vaccin krijgt maar 10 tot 20 procent koortsgevoel en slikt een kwart paracetamol.