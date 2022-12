‘Ik wil graag mijn rijbewijs, zodat ik naar de McDonalds kan rijden’

Abel van de Biezen: 'Over tien jaar slaap ik niet meer op zolder, maar gewoon boven, op de eerste verdieping.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Hoevelaken met mijn moeder Gertine (42), mijn vader Elbert (41), mijn zus Sarah (13), mijn broer David (11) en kleine broertje Micha (3).’

Heb je huisdieren?

‘Ja, we hebben twee konijnen. Zij heten Mango en Sacha, dat heeft mijn zus Sarah bedacht. We hebben ook kippen en een haan. De haan heet Harry, de kippen heten Jokie en Jet. Die namen hebben we met zijn allen bedacht.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Voetballen. Ik zit in een team samen met een paar vrienden, Jolein en Floris. Die ken ik van school, maar ik zit ook met ze op voetbal. Ik houd ook van klussen, dan ga ik spijkers in hout slaan. Ik heb nog niet echt iets gemaakt, maar ik wil dat wel graag een keer. Ik weet alleen nog niet wat.’

Wat doe je graag op school?

‘Ik kan goed rekenen. Ik zit in groep 4 en we zijn nu plus- en minsommen aan het doen, dat vind ik leuk. Spelling vind ik stom. Je moet van alles opschrijven, daar houd ik niet van.’

Wat wil je nog leren?

‘Ik wil kunnen koken. Ik help papa weleens, als hij friet gaat maken. Ik zet altijd de bak met frietjes op tafel. Ik wil het liefst pizza leren maken. Ik zou er tomatensaus, kaas en worst op doen.’

Welke superkracht zou je willen hebben?

‘Supersnelheid. Dan kan ik overal naartoe rennen, maar ook gewoon rondjes maken. Rond het huis, rond het dorp en de wereld. Ik zou overal en altijd rennen.’

Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?

‘Ik ontbijt dan met een bolletje knakworst. Daarna wil ik de hele dag achter de televisie zitten en Fifa spelen, op de playstation. In de avond eet ik mosselen met friet. Mijn vader kan heel goed mosselen maken, dat is mijn lievelingseten.’

Waar word jij blij van?

‘Als papa thuis is. Papa zit bij de brandweer, dus daarvoor is hij vaak een paar dagen weg. Dan is het heel fijn als hij thuis is. Papa is heel grappig. Als hij iets heel lekker vindt, gaat hij gek bewegen, een beetje zoals een kip. Daar moet ik altijd van lachen.’

Wat is je grootste droom?

‘In het Nederlands elftal komen. Ik ben fan van Gakpo, hij is heel goed. Ik wil met hem samen spelen. Ik ben middenvelder, die scoren soms ook.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar slaap ik niet meer op zolder, maar gewoon boven, op de eerste verdieping. De zolder heeft een laag plafond, dus daar ben ik straks te groot voor. Ik wil ook graag mijn rijbewijs, zodat ik naar de McDonalds kan rijden. Ik denk dat ik dan nog wel op school zit, maar ik hoop dat ik ook al profvoetballer ben.’