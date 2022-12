‘Ik wil dat mensen rechtvaardig worden behandeld, maar dat gebeurt niet altijd’

Harry Berndsen. Beeld Ivo van der Bent

Bij Harry Berndsen uit Burdaard begint een nieuwe klus vaak met een telefoontje. Onbekenden bellen hem dan bijvoorbeeld met het verhaal dat hun kinderen uit huis zijn geplaatst. ‘Vaak huilen ze’, zegt hij aan de eettafel van zijn vrijstaande huis met uitzicht op de Friese weilanden. ‘Ze vragen of ik kan helpen.’

Pas geleden nog. Een moeder vertelde hem dat er twee gezinsvoogden en drie agenten bij haar hadden aangebeld. Toen ze hen niet wilde binnenlaten, ramde de politie de deur in, waarna haar kinderen werden meegenomen. Berndsen vroeg haar of de agenten een machtiging tot binnentreden hadden getoond, wat verplicht is. Dat bleek niet zo te zijn.

‘Die agenten gingen dus zwaar in de fout’, zegt de 75-jarige Berndsen. ‘Ze hadden niet het recht naar binnen te gaan. Dat is huisvredebreuk. Ze trapten de deur in en hielden die vrouw in bedwang. En ook die gezinsvoogden zijn strafbaar. Ook zij zijn zonder toestemming naar binnen gegaan.’

Na dat telefoontje belde Berndsen de politie. Waar waren ze mee bezig? En hij ging verhaal halen bij de jeugdbescherming. ‘We bereiden nu verdere stappen voor tegen de agenten en de gezinsvoogden’, zegt Berndsen. ‘Met deze actie hebben zij grenzen overschreden.’

Toeslagenaffaire

Het is typisch Harry Berndsen. Hij hielp de afgelopen jaren honderden ouders die in de clinch lagen met jeugdbescherming, onder wie gedupeerden in de toeslagenaffaire. Meestal doet hij dat gratis, soms vraagt hij daarvoor een onkostenvergoeding. Hij neemt de rapporten voor hen door en kijkt of de instanties zich aan de geldende regels houden. Soms lukte het hem een kind terug naar huis te krijgen of een ondertoezichtstelling te laten opheffen. ‘Ik wil dat mensen rechtvaardig worden behandeld’, zegt hij. ‘En dat gebeurt niet altijd. De wetten en richtlijnen in Nederland zijn helemaal niet slecht. Maar ze worden totaal niet gehandhaafd. Daar kan ik slecht tegen.’

Toch is Berndsen niet verbitterd. Integendeel, hij blijkt een energieke en goedlachse zeventiger die nog elke dag anderhalf uur sport, in zijn vrije tijd ‘oude mensen’ naar het ziekenhuis in Leeuwarden rijdt en het bezoek trakteert op muntthee. ‘Ik maak het met appelmunt, Marokkaanse munt en chocolademunt’, zegt hij. ‘Allemaal uit eigen tuin. En eigenlijk hoort er nog citroenverbena in, maar die is er nu niet.’

Dat hij zich zou ontpoppen tot de schrik van de jeugdbescherming, lag niet altijd voor de hand. Berndsen is opgeleid tot personeelswerker en later tot sociaal pedagoog. Na een baan bij de PTT richtte hij eind jaren tachtig een eigen bureau op dat managementtraining gaf bij bedrijven. ‘We kwamen overal, van hondenvoerfabrieken tot AkzoNobel.’

In 2001 gaf hij een training voor leidinggevenden, waar hij zijn cursisten vroeg een moeilijke casus in te brengen. Een man vertelde dat hij grote problemen had met jeugdzorg. Zijn dochtertje stond onder toezicht en de omgang met de instanties was onprettig. ‘Hij vertelde dat ze de baas speelden en zeiden dat hij moest oppassen, omdat ze zijn dochter anders uit huis zouden plaatsen’, zegt Berndsen. ‘Ik vond het ongeloofwaardig klinken, een overdreven verhaal. Maar het bleek dus echt zo te zijn.’ Berndsen bood aan de man kosteloos te helpen. Hij bemiddelde tussen hem en de gezinsvoogd, waarna de situatie verbeterde. Zo rolde hij bij toeval het universum van de jeugdbescherming binnen.

Hij besloot meer mensen te gaan helpen. Sinds zijn pensionering besteedt hij er drie tot vier dagen per week aan. Daardoor kent hij het systeem inmiddels op zijn duimpje, waarbij hij baat heeft van zowel zijn opleiding tot pedagoog als zijn kennis van hoe organisaties in elkaar zitten. Momenteel werkt hij aan vijftien verschillende dossiers.

Ethisch en professioneel

‘Vreemd’ noemt Berndsen het hoeveel macht de jeugdbescherming heeft. Die mag namens de overheid in gezinnen ingrijpen als het kind er niet veilig is of – iets vager – in zijn ontwikkeling wordt bedreigd én de ouders niet willen meewerken met de hulpverlening. ‘Als de staat zo veel macht heeft, moet alles op orde zijn’, zegt hij. ‘Ethisch en professioneel.’

En daar hapert het volgens hem. Soms kunnen jeugdbeschermers niet anders dan een kind snel bij hun ouders weghalen als het daar wordt mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Maar er is ook een grijs gebied. Berndsen noemt het voorbeeld van een moeder bij wie jeugdbescherming ingreep omdat ze haar kind thuis hield van school. Ze vond dat het geen passend onderwijs kreeg. ‘Ouders komen er op zo’n moment achter hoe machteloos ze staan tegenover de instanties. En dan bellen ze mij.’

Als Berndsen zulke ouders voor het eerst spreekt, laat hij ze eerst ‘even twintig minuten stoom afblazen’. En dan begint hij met de anamnese, zoals hij het noemt. Hij neemt een vragenlijst met ze door, zodat hij in korte tijd een helder overzicht van de zaak krijgt. De antwoorden noteert hij op een formulier.

Wat hij vervolgens voor mensen doet, verschilt van zaak tot zaak. Ouders vragen hem bijvoorbeeld een rapport te beoordelen dat Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming heeft opgesteld. Hij leest zo’n rapport ‘heel analytisch’, zegt hij. Zijn de feiten en de meningen voldoende van elkaar gescheiden? En is het advies goed onderbouwd? ‘Dat soort dingen loop ik na’, zegt Berndsen. ‘Is de situatie wel echt bedreigend voor een kind?’

Geregeld verbaast hij zich over de kwaliteit van het onderzoek. ‘Ze interviewen de politieagent, de tandarts en de schooljuf. Maar wat weet je dan? Alleen hoe zij tegen de zaak aankijken. Je kunt er niets mee. De feiten achterhaal je niet door een uurtje met iemand te praten.’

Vermoedelijk alcoholist

Soms ziet hij ook met eigen ogen hoe kleine observaties tot verregaande conclusies leidden. Zoals die keer dat een vader moe en dorstig thuiskwam van zijn werk, naar de koelkast liep en een biertje opentrok. ‘En wat noteerde een aanwezige hulpverlener in het contactjournaal? Dat de vader vermoedelijk alcoholist was. Ja! Dus ik vroeg aan haar wat ze precies gezien had, hoe vaak ze die vader had zien drinken en hoeveel? Maar daar kwam ze niet uit. Het is volstrekte vooringenomenheid en eigen fantasie.’

Veel rapporten staan daardoor volgens Berndsen vol ‘fantasieën, hypotheses en aannames’, die vervolgens een eigen leven gaan leiden. De pedagoog muntte in 2017 in een uitzending van De Monitor een term voor dat fenomeen: ‘keteninfantiliteit’. Alle schakels in de jeugdzorgketen nemen bewust of onbewust ‘elkaars onbenulligheden en onwaarheden’ over, schreef hij ooit in een notitie. Met alle gevolgen van dien.

Opvallend is dat de toenmalige verantwoordelijke minister Sander Dekker en de jeugdbeschermingssector zelf in 2018 met een aanpak kwamen om de kwaliteit van die rapporten op te krikken. Ook Dekker zei toen dat het beter moest. ‘Het was een heel traject’, zegt Berndsen. ‘Maar wat is er veranderd? Helemaal niets.’

Op slechte dagen wil hij soms denken dat het allemaal zinloos is, en dat het systeem nooit zal veranderen. Ondanks de maatschappelijke discussie die er nu woedt, aangewakkerd door de berichten over uit huis geplaatste kinderen van ouders in de toeslagenaffaire. En ondanks alle rapporten die door universiteiten en inspecties zijn geschreven over de manco’s van het systeem.

Hoopvol

Maar meestal blijft hij hoopvol, omdat er de laatste tijd steeds vaker ‘mensen van binnenuit’ kritisch spreken over de werkwijze van de jeugdbescherming. En omdat hij zelf geregeld successen boekt. Zo zijn er de afgelopen twintig jaar door zijn bemoeienis drie kinderen terug naar huis gegaan en is er vijf keer een ondertoezichtstelling beëindigd. ‘Dat is niet veel’, zegt hij. ‘Maar ik vind het de moeite waard.’

Ook kreeg Berndsen meerdere keren gelijk bij de klachtencommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, waar de baliemedewerkers hem inmiddels bij naam kennen. Bij deze stichting spande hij namens zijn cliënten zaken aan tegen jeugdbeschermingsmedewerkers die niet volgens de regels zouden hebben gehandeld. ‘Dan hebben ze na een uithuisplaatsing bijvoorbeeld geen plan van aanpak gemaakt waarin staat hoe een kind zo snel mogelijk weer naar huis kan. Terwijl dat wel verplicht is.’

Bij de Friese instanties is hij daardoor inmiddels berucht, vertelt hij niet zonder trots. ‘Ik heb een opname van een gesprek tussen een ouder en een gezinsvoogd. Die gezinsvoogd zegt: ‘Je moet hem niet geloven, hoor. Je moet hem niet geloven! Die Berndsen is een gevaarlijke man!’ Ja, daar moet ik om lachen. Dan denk ik: jij bent bang voor mij. Ik glunder ervan, hè? Het is leuk om de strijd aan te gaan met dit soort machtige instanties. Want ouders kunnen dat niet. Ik organiseer tegenmacht voor ze.’

En vooruit, er speelt ook iets anders mee, zegt hij, iets wat hem al die jaren op de been houdt, iets waar hij plezier uit haalt. ‘Ik ben een schorpioen, hè? Ik wil winnen. Dat zit er gewoon in.’