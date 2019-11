‘Ik wil alleen dat mijn zoon dit heelhuids overleeft’

'Jenny Chen’. Beeld Leen Vervaeke

‘Ik wil dat mijn zoon er zo snel mogelijk uitkomt’, zegt Jenny Chen, zittend op een stukje karton voor de politie-omsingeling rond de bezette Hong Kong Polytechnic University. ‘Maar hij durft niet. Hij is bang dat de overheid hem zal aanklagen voor rellen, en dat hij tien jaar naar de gevangenis moet. Dus kan ik niet anders dan hier wachten, en hopen dat hij eruit komt. Als hij maar niet gewond raakt, dan is het voor mij goed.’

Chen (‘ongeveer 50’) is de moeder van een van de laatste studenten die dinsdag op de belegerde campus zijn achtergebleven. Maandagnacht zijn er zo’n tweehonderd minderjarigen vertrokken, na garanties dat zij niet gearresteerd zouden worden, naast een honderdtal lichtgewonde of onderkoelde meerderjarigen. Na drie dagen van bezetting zouden er nog maar zo’n vijftig ‘opstandelingen’ over zijn.

Maar Chens zoon, die aan de University of Hong Kong studeert en meerderjarig is, wil alleen maar vertrekken als hij gevrijwaard wordt van arrestatie. Om haar zoon niet in problemen te brengen, wil zijn moeder niet onder haar echte naam in de krant. ‘Jenny Chen’ is een zelfgekozen pseudoniem, waarmee ze aan meerdere media interviews geeft.

‘Ik heb mijn zoon twee uur geleden aan de telefoon gesproken’, zegt Chen. ‘Hij klonk rustig. Hij is niet gewond, hij kan zich voeden met kant-en-klaarnoedels, en hij is er samen met zijn vriendin, dus ze kunnen elkaar steunen. Mijn zoon is een erg optimistisch persoon. Ik heb het gevoel dat hij het nog wel even volhoudt.’

Naar eigen zeggen wist Chen niet dat haar zoon bij de bezetting van ‘PolyU’ betrokken was. Hij woont op de campus van zijn universiteit, en zei op zijn kamer te zijn. Maar maandagavond vertelde hij in een emotioneel telefoontje dat hij vastzat in de politie-omsingeling. ‘Mijn hele lichaam begon te trillen toen ik het hoorde’, zegt Chen. ‘Maar nu ben ik gekalmeerd. Het enige wat ik kan doen, is hem steunen.’

‘Het heeft geen zin om hem verwijten te maken’, zegt ze. ‘Mijn zoon is volwassen, ik kan zijn mening niet veranderen. En ik wil geen ruzie in mijn gezin omwille van politiek. Ik ken veel families die uit elkaar gevallen zijn omwille van de protesten. Sommige ouders hebben hun kinderen uit huis gezet. Ik vind dat zulke ouders zich niet als echte ouders gedragen.’

Schijn

Niet dat Chen het helemaal eens is met haar zoon. In het begin had ze niet veel op met de protesten, maar na verschillende gevallen van zwaar politiegeweld vindt ze het verzet nu wel gerechtvaardigd. Maar afkomstig van het vasteland, waar ze tot haar twintigste woonde, gelooft Chen niet dat het protest iets kan uithalen. ‘Jongeren denken dat het mogelijk is om de regering in Beijing op andere gedachten te brengen. Maar ik ken de handelswijze van de Chinese regering. De Communistische Partij geeft nooit toe.’

Meer nog, Chen gelooft rotsvast in de geruchten dat een aantal zelfmoorden door de politie in scène is gezet om de dood van demonstranten te verdoezelen. ‘Als ik mijn vrienden op het Chinese vasteland bezoek, kijken zij nauwelijks op van zulke verhalen. De Communistische Partij is heel bedreven in dit soort klussen. Ze kunnen een persoon doen omkomen in een auto-ongeluk of je veroordelen voor nepmisdrijven. Dat is in China heel normaal. En nu begint het ook in Hongkong.’

Tot haar zoon vrijkomt, blijft Chen bij de politie-omsingeling wachten. Hopend dat universiteitsvoorzitters, prodemocratische politici of religieuze leiders bij de overheid een akkoord over een vreedzame afloop kunnen bedingen. ‘Mijn grootste angst is dat de politie de universiteit binnenvalt. Als ze het daar zonder getuigen mogen opruimen, dan zullen ze vreselijk te keer gaan. Ik wil alleen maar dat mijn zoon dit heelhuids overleeft.’

Maskerverbod Beijing heeft dinsdag scherp uitgehaald naar het Hooggerechtshof van Hongkong, die maandag het eerder ingestelde maskerverbod ongrondwettelijk verklaarde. Volgens het Staand Comité van het Nationale Volkscongres in China komt het alleen hen toe om de grondwettelijkheid van Hongkongse wetten te beoordelen. Maar volgens juristen is dat een betwistbare stelling, en een inperking van de Hongkongse autonomie, afgesproken binnen het principe van ‘één land, twee systemen’. Als Beijing de uitspraak van het Hooggerechtshof herroept, is dat nog extra olie op het vuur in de Hongkongse protesten.