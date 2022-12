‘Ik weet hoe het is om hulp nodig te hebben die er niet is’

Zoalfekar Jaafar. Beeld Ivo van der Bent

Tijdens het gesprek in een spartaans kantoortje van Vluchtelingenwerk werpt Zoalfekar Jaafar (28) af en toe een schuine blik op zijn telefoon. Bij de derde keer verontschuldigt hij zich ervoor. Een bekende van hem moet vandaag vanuit Middelburg naar Hoogeveen om het theorie-examen voor zijn rijbewijs te doen, vertelt hij. Omdat hij dat graag in het Arabisch wil doen, en de wachttijden elders in het land lang zijn, leek de reis van circa vijf uur een aantrekkelijke optie. Maar ja, die vriend is niet zo lang in Nederland en geen ervaren reiziger. En dus zocht Jaafar voor hem uit welke bussen en treinen hij moest nemen om op tijd te komen.

Kleine moeite natuurlijk, maar tekenend voor Jaafar. Hij vulde de maanden die hij zelf doorbracht in deze crisisnoodopvang in Middelburg grotendeels met hand-en-spandiensten voor andere asielzoekers, onder meer als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. ‘Als mensen mijn hulp nodig hebben, zeg ik nooit nee. Ik denk dat ik de helft van mijn tijd hier besteedde aan het helpen van anderen.’

‘Ik mis alles’

Zoalfekar Jaafar – zijn voornaam verwijst naar een van de zwaarden van de profeet Mohammed – groeide op in Jableh, een Syrische stad aan de Middellandse Zee. Over zijn jeugd kan hij nauwelijks vertellen zonder tranen in zijn ogen te krijgen. ‘We hingen veel met vrienden rond’, zegt hij. ‘Het was geweldig daar. Ik mis alles.’

Toen de oorlog uitbrak, vertrok hij naar Maleisië, waar hij een paar jaar studeerde. Hij trouwde er met een Somalische vrouw. Omdat hij er niet kon aarden, besloot hij in zijn eentje de sprong naar Europa te wagen. In september 2021 arriveerde hij in Nederland. Hij meldde zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, verbleef een paar dagen in het asielzoekerscentrum in Budel en werd vervolgens naar deze evenementenlocatie aan de rand van Middelburg gebracht. ‘Er waren hier toen nog geen slaapkamers’, zegt hij. ‘We sliepen met tweehonderd man in één grote ruimte. Het was heel koud.’

Op een van de eerste dagen wilde een medewerker van het COA de groep asielzoekers toespreken. Hij vroeg of er misschien iemand was die zijn woorden in het Arabisch kon vertalen. Jaafar, die als een van de weinige vluchtelingen Engels spreekt, meldde zich. ‘Vanaf dat moment wist iedereen me te vinden, bijvoorbeeld als ze formulieren moesten invullen of een treinreis moesten plannen. Maar ze vroegen me ook mee te gaan naar de dokter, de fysiotherapeut of de apotheek.’

Dat hij zo graag anderen helpt, heeft te maken met zijn tijd in Maleisië, zegt hij. Hij was er eenzaam en voelde zich hulpeloos. ‘Ik was nooit eerder in het buitenland geweest. Niemand vertelde me hoe het leven daar werkte, waar ik bepaalde dingen het beste kon kopen en hoe ik de borg van de huisbaas kon terugkrijgen nadat ik de huur had opgezegd. Ik weet hoe het is om hulp nodig te hebben die er niet is.’

Vluchtelingenwerk

Uiteindelijk bood Jaafar ook zijn diensten aan bij Vluchtelingenwerk, dat asielzoekers ondersteunt bij de asielprocedure. ‘Ik zei een keer voor de grap dat ik daar ook wel kon komen vertalen. Een paar dagen later kreeg ik een tekstbericht met de vraag of ik kon helpen.’ Vervolgens zat hij vrijwel dagelijks in dit kantoortje of bij het asielzoekerscentrum verderop, bijvoorbeeld om mensen te helpen bij hun aanvraag voor gezinshereniging.

Jaafar maakte als vertaler ook ingrijpende dingen mee. Zoals die keer dat een vriend die hij in Budel leerde kennen dacht dat hij een hartaanval had. Toen hij erover hoorde, spoedde hij zich naar de receptie van de opvanglocatie om een ambulance te bestellen. De verpleegkundigen verzochten hem vervolgens mee te gaan naar het ziekenhuis in Goes. ‘Dan vroegen ze bijvoorbeeld: doet het hier pijn? En hier? Ik moest dat vertalen.’ Midden in de nacht arriveerden ze in het ziekenhuis. ‘Mijn vriend bleek een soort ziekenhuisfobie te hebben. Hij huilde en vroeg me of ik bij hem wilde blijven. Als ik vertrok, zou hij alle infusen uit zijn arm trekken, zei hij.’

Inmiddels staat zijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk op een wat lager pitje, vertelt hij, omdat hij dit voorjaar een verblijfsvergunning kreeg en deze zomer een woning in Vlissingen. Hij hoopt dat zijn vrouw binnenkort naar Nederland mag komen, al verloopt de aanvraag trager dan hem lief is. Zodra hij zijn inburgeringscursus heeft afgerond, zal hij zich weer drie dagen per week melden als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.

Heeft hij tot slot nog een paar opmerkelijke verhalen over de mensen die hij geholpen heeft? Jaafar valt even stil. Hij weegt zijn woorden. ‘Zodra je erover praat, wordt het al snel opschepperij’, zegt hij. ‘Ik zie op YouTube filmpjes van mensen die geld uitdelen aan daklozen. Dat snap ik niet. Waarom zou je dat filmen? Goede daden verricht je in stilte.’ En daar laat hij het bij.