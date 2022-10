‘Ik weet dat rappers mij soms in hun teksten noemen, dat beschouw ik als een compliment’

Carry Slee Beeld Frank Ruiter

Spijt! het boek, Spijt! de musical, Spijt! de film of Spijt! het stripboek?

‘Dat is meteen een heel gemene. Natuurlijk klopt mijn hart het hardst voor het boek. Ik heb het verhaal bedacht en precies verteld hoe ik het wil en mooi vind. Toen ik het in de jaren negentig schreef, wist ik dat het indruk zou gaan maken, vanwege het thema, pesten, maar ik heb het succes van Spijt! nooit voorzien. Er zijn al meer dan 45 drukken verschenen.

‘Het begon met een brief in de VPRO-Gids. Een jongen schreef over een buurmeisje dat voor de trein was gesprongen omdat ze zo werd gepest. Eerst schreef ik het vanuit het perspectief van Jochem, de jongen die zichzelf verdrinkt. Maar het werd niet mooi. Nee, dacht ik, ik moet het schrijven vanuit het perspectief van degenen die het pesten zien, maar er niks van zeggen en niks aan doen. Dat is de kern van pesten. We laten het allemaal gebeuren. En met de sociale media is het nog erger geworden.

‘Het stripboek van Ahmad Resh en Ralf van der Hoeven is leuk geworden. Ik vond het meteen een goed idee. Zo wordt pesten weer eens onder de aandacht gebracht, ook van kinderen die nooit meer een gewoon boek pakken. Het verhaal moest compact worden verteld en dat hebben ze goed gedaan. De essentie en de emoties zijn bewaard gebleven.

‘De jongen die het ziet gebeuren, David, is in de strip een gekleurde jongen. Daar ben ik blij mee. Ik heb het 26 jaar geleden geschreven, de maatschappij is sindsdien veranderd. En iedereen moet zich met de hoofdpersonen kunnen identificeren. Ik sta er zelf trouwens ook in, met onze twee hondjes.’

Tommie of Ronja?

‘Tommie. Hij heeft ons het meest nodig. We kregen hem toen hij vier maanden was. Hij was al twee keer door mensen weggedaan. Als dat nog een keer zou gebeuren, gaat het onherroepelijk mis. Hij slaapt zelfs boven bij ons. Tommie is een maltezer, gemengd met een Lhasa apso. Dat zijn Tibetaanse hondjes. Ze zaten altijd in die kloosters en zijn erg eigengereid. Ronja is veel makkelijker, die past zich overal aan. Ze is een havanezer. Heel lief beestje.’

Bos of strand?

‘Bos. Omdat het afgesloten is. Ik wandel elk weekeinde op het strand, maar in het bos voel ik me fijner. Meer beschermd. En ik hou ervan om naar bomen te kijken. Daarom zijn we lang geleden in Bergen gaan wonen. Het strand is ook prachtig hoor, met al die verschillende luchten.

‘Toen we nog in Amsterdam woonden, huurden Elles en ik een keer een huisje op Terschelling. We waren nog jong, we hadden net een baby. Ze zag hoe blij en tevreden ik daar was en zei: jij moet weg uit Amsterdam, je moet buiten gaan wonen. En dat hebben we gedaan. We zijn in Schoorldam begonnen, in een zomerhuisje. Voor Bergen hadden we het geld nog niet, nee zeg. We konden pas hierheen verhuizen toen ik succesvol werd als schrijver.’

Carry Slee Beeld Frank Ruiter

Ochtendmens of avondmens?

‘Ochtendmens. Elles ook gelukkig, anders wordt het lastig hè. We houden allebei heel veel van de ochtend. Uiterlijk om half zeven staan we op. Dan voel ik me heel fit. Eerst mediteren, dan ontbijten en de honden uitlaten.

‘Vanaf een uur of half tien schrijf ik, tot een uur of drie, elke dag behalve in het weekeinde. Elles helpt me. Ik vertel haar wat ik van plan ben en zij geeft commentaar. Als ik wat heb geschreven, lees ik het aan haar voor. Soms vindt ze het niet goed, dan gooi ik het weg. Ze zegt het niet voorzichtig. Dit is niks, zegt ze dan. Daar moest ik heel erg aan wennen. Uiteindelijk heb ik geleerd dat het met het schrijven altijd goed komt, als ik de tijd en de rust maar neem.‘

Özcan Akyol of Rik Felderhof?

‘Eus is de beste. Ik zat eerder dit jaar in zijn programma De geknipte gast. Hij weet het voor elkaar te krijgen dat je met veel plezier over jezelf vertelt, zonder iets achter te houden. Hij is heel invoelend. Elles werd een beetje verlegen van die uitzending, omdat het ook over haar ging. Maar van mij mogen de mensen alles weten.

‘In Villa Felderhof was ik met Jules Deelder, in Saint-Tropez in 2001. Dat was echt werk. Ik moest helemaal naar Zuid-Frankrijk vliegen, dat is al niks voor mij. We sliepen in een enorme villa en in de haven van dat Saint-Tropez lagen allemaal van die enorme jachten. Verschrikkelijk natuurlijk. Jules Deelder probeerde leuk en grappig te zijn, dat hoorde bij zijn vak. Hij kreeg die ruimte van mij. Hij was aardig hoor, maar de rollen waren verdeeld en we deden wat we moesten doen. Dat voelde ik bij Eus niet.

‘Ik word best vaak gevraagd voor televisieprogramma’s, talkshows vooral, maar ik doe het vrijwel alleen als het over een boek van me gaat. Ik wil niks zeggen over kwesties met kinderen waar ik geen expert in ben. Ik ben geen pedagoog, ik ben schrijver.’

Keetje Karnemelk of Rik en Roosje?

‘Rik en Roosje, de tweeling uit mijn eerste boek. Het zijn twee springlevende kinderen die allerlei leuke dingen doen. Ze hebben twee moeders en geen vader, dat vind ik ook nog steeds een leuk gegeven.

‘Keetje Karnemelk was mijn debuut, in 1988. Het stond in Bobo, een blad voor kleuters. Ik was heel blij dat Bobo het verhaal wilde plaatsen. Ik gaf in die tijd dramales op een school in Zaandam, de vroegere huishoudschool. De kinderen waren ontzettend ongemotiveerd, maar ik kreeg ze aardig mee. Ik had plezier met ze, maar het was een vreselijke tijd, met een afschuwelijke directeur.

‘Ik was lesbisch, maar dat mocht van die man op school niet bekend worden. Ik vertelde het natuurlijk toch tegen de leerlingen, zo recalcitrant ben ik wel. Toen werd ik ook nog zwanger, als ongehuwde moeder. Dat was helemaal een probleem. En toen Elles moest bevallen van onze jongste dochter, kreeg ik geen vrij. Erg hè. Ik pikte het niet, ik bleef gewoon thuis. Om te pesten gaven ze me een rotrooster.

‘Ik heb het acht jaar volgehouden. We hadden kinderen, er moest geld worden verdiend. Ik was ongelukkig. Jij moet schrijver worden, zei Elles. Ga weg daar. En dat heb ik gedaan. Ik werk me suf, maar ik ben wel mijn eigen baas. Ik doe iets waar ik dol op ben. Dat is mijn geluk.’

Eerste jeugd of tweede jeugd?

‘Als kind had ik het niet makkelijk, door de situatie thuis. Mijn moeder was depressief en mijn ouders hadden vaak ruzie. Toch had ik een drive, elke dag weer. Als ik wakker werd, had ik zin in de dag, ondanks alles. Ik vluchtte in mijn fantasie, dat sleepte mij er doorheen. En daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van.

‘Dat het leven dankzij het schrijven zó leuk zou worden, heb ik nooit kunnen voorzien. Dit is mijn tweede jeugd. Hoeveel boeken ik heb verkocht weet ik niet precies, minstens vijf miljoen, maar ik tel het niet. Ik weet ook niet hoeveel boeken ik heb geschreven. Dat is niet inspirerend. Ik hou het op rond de honderd. Ze staan daar, op een rij.

‘Maar het succes is niet het belangrijkst. Ik heb een lieve vrouw, twee kinderen, kleinkinderen. We kunnen leven zoals we willen en ik heb mijn prachtige werk. Ik ben totaal gelukkig.’

Nooit thuis van Boef of Carry Slee van Bright Disco?

‘Ik ken die liedjes niet goed. Ja, ik weet wel dat rappers mij soms noemen. Ik beschouw het als een compliment. Ik denk dat het komt omdat ik in mijn boeken ook altijd gekleurde kinderen een rol heb laten spelen. Dat gebeurde vroeger niet vaak. Het heeft veel kinderen een warm gevoel gegeven, in hun wereld die vaak koud was.

‘Ik heb nog steeds veel contact met kinderen. Ik laat me voeden. Ik krijg veel mails waarin kinderen over problemen schrijven en vragen stellen. We bespreken elk mailtje en reageren. Dat doet Elles.

‘Kinderen moeten tegenwoordig heel veel hè. Veel kinderen op de middelbare school zijn depressief, want ze moeten presteren, presteren, presteren. De ouders moeten zich ook rot werken. Dat was vroeger een stuk minder. Geen kwaad woord over de emancipatie, maar het is te veel geworden. De en-en-generatie heeft én kinderen én een drukke baan én een carrière. Daar kwam corona nog eens overheen. Kinderen komen daardoor steeds meer in de verdrukking.

‘Ik ben wel hoopvol over de jeugd hoor. Kinderen hebben nog steeds de energie om er wat van te maken. Nee, ik heb hier nog nooit over geschreven, ik zou het best eens kunnen gaan doen. Ik ben nu een autobiografische roman aan het schrijven, maar het is goed om iets achter de hand te hebben. De gedachte dat ik niks om handen heb, is voor mij onverdraaglijk. Ik moet niks hoor. Ik wil het.’