PVV-leider Geert Wilders tijdens een bezoek aan de markt in Spijkenisse. Beeld Arie Kievit

‘Ik was emotioneel in die video op Facebook’, zegt de 27-jarige Janaid I. tegen de rechter. ‘Ik was niet naar Nederland gekomen om Geert Wilders te doden.’ Dat laatste is wel waar het Openbaar Ministerie hem van verdenkt.

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol staat de Pakistaan maandag en dinsdag terecht voor het beramen van een terroristische aanslag op de PVV-leider. Dit vanwege woede om de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed, die de politicus in juni 2018 had aangekondigd.

In de video die I. op 27 augustus 2018 op Facebook zette, is zijn pratende gezicht te zien, voor de Burger King op station Den Haag Centraal. ‘Ik ben in Nederland omdat deze mensen hier spot drijven met onze geliefde profeet’, zegt hij in het Urdu. ‘Demonstreren heeft geen nut. Mijn doelwit is die onbeschaafde. Ik zal die hond naar de hel sturen. Ik zal mijn leven lang vasthouden aan deze missie en ik zal mijn broeders niet teleurstellen.’

De video is door ruim 150 duizend mensen gezien, en 14 duizend keer gedeeld. Hij kreeg 31 duizend likes. ‘Een behoorlijk bereik’, merkt de rechter op. Wilders deed 4 september aangifte tegen I.

I. zegt dat hij met de video zo veel mogelijk mensen wilde bereiken om met hen een demonstratie te houden bij het Binnenhof. ‘Van mijn geloof mag ik niemand van het leven beroven.’

‘Maar in uw video zegt u dat demonstreren geen zin heeft’, zegt de rechter. ‘En tegen de psycholoog zei u dat je van de islam weliswaar geen mensen mag doden, maar dat er een uitzondering is voor mensen die de profeet beledigen.’

I. vertrok in 2009 naar Europa, op zoek naar betere economische omstandigheden. Zowel in Duitsland als in Italië werd zijn asielverzoek afgewezen. Dolend door Europa begon hij zich meer te verdiepen in de islam. En met name in de extremistische kant leer van de radicale Pakistaanse prediker Khadim Hussain Rivzi, die begin juli vorig jaar dreigde een atoombom op Nederland te gooien als de aangekondigde cartoonwedstrijd doorgang zou vinden.

I. werd de laatste jaren steeds actiever op sociale media. Zijn hoofdboodschap was dat kritiek op de profeet moest worden bestreden. Volgens deskundigen sluiten zijn uitlatingen aan bij die van Rizvi, wat ook te zien is aan de leuzen die I. gebruikt. I: ‘Ik heb woorden geleerd en gebruikt zonder dat ik daarvan weet wat de context is.’

Geen kwade bedoelingen

Op 25 augustus vorig jaar neemt I. de bus vanuit Parijs naar station Amsterdam Slotervaart. Zondag bezoekt hij eerst in Amsterdam een anti-Israëldemonstratie en daarna vertrekt hij naar Den Haag waar hij de nacht onder een brug doorbrengt. Maandagochtend maakt hij de bewuste video. Ook maakt hij foto’s op het Binnenhof, zo blijkt uit duidelijke beelden van de beveiligingscamera’s. De politie heeft dan al een tip ontvangen over zijn video op Facebook. Op dinsdagochtend wordt I. aangehouden bij de Starbucks op Den Haag Centraal. Sindsdien zit hij vast.

Maandag in de rechtbank blijft I., in wijdlopige, door een tolk in haperend Nederlands vertaalde antwoorden, volhouden dat hij geen kwade bedoelingen had met zijn komst naar Nederland. En dat hij een vredelievend persoon is.

Waarom staan deze beelden dan in uw telefoon, vraagt de rechter. Hij doelt op bewerkte foto’s van Wilders, als duivel, en toegetakeld met een zwaard. In een audiobericht zegt I.: ‘Als ik hem tegen kom, zal ik de hond van het leven beroven.’

30 augustus 2018 blies Wilders zijn geplande cartoonwedstrijd af. De dreigingen werden de politicus te heftig. Een dag later stak een 20-jarige Afghaan twee Amerikaanse toeristen neer, op Amsterdam Centraal, omdat hij vond dat met de cartoonwedstrijd zijn religie was beledigd. Daarvoor waren volgens hem alle Nederlanders verantwoordelijk. Voor deze terroristische daad kreeg de Afghaan eerder deze maand 26 jaar en acht maanden cel opgelegd.

Wilders zal dinsdag aanwezig zijn bij de rechtszaak tegen I. ‘Dit soort types zorgen ervoor dat ik deze maand al 15 jaar mijn vrijheid kwijt ben’, zei Wilders hierover tegen het ANP.

‘Kunt u zich voorstellen dat Wilders bang is geworden van zo’n video?’, vraagt de rechter aan I.

I: ‘Ik kan het me voorstellen. Maar ik heb geleerd van mijn fouten. Ik heb geen negatieve gevoelens tegen anders-gelovigen. Ik zeg sorry.’