‘Ik was een nobody, ze probeerden me te breken en dat deed pijn’

Beeld Sophia Twigt

‘Ik kom uit Biafra, een streek in het zuidoosten van Nigeria. Ik heb massacommunicatie gestudeerd en stond op het punt mijn diploma te halen. Maar bij mijn laatste examen viel een spiekbriefje uit mijn portemonnee op de grond, waarna ik werd beschuldigd van fraude. Toen ben ik mijn eigen handel in kleding begonnen. Later had ik een winkel waar ik lampen verkocht voor Japanse auto’s. Met het geld dat ik daar verdiend heb, kon ik een visum bij elkaar sprokkelen. Dat kostte me 3.800 euro. Mijn vader heeft de helft bijgelegd.

‘Nigerianen konden geen visum krijgen voor Qatar, dus ik ben naar Ghana gegaan om het te regelen. Omdat mijn moeder daar geboren is, was dat makkelijk. Ik ben in mei 2019 naar Qatar gevlogen, met alleen twee spijkerbroeken, twee sneakers, twee poloshirts en 300 dollar bij me. Ik dacht dat Qatar zou lijken op Europa of Amerika. Dat viel tegen. Ik belandde op een slaapkamer met zeven anderen. Sommigen lachten me uit – waarom had ik geen eten meegenomen uit mijn eigen land? Waar zou ik van gaan leven?

Schoffelen in de zon

‘In mijn flat leerde ik een Nigeriaan kennen met een eigen uitzendbureau. Hij regelde een baantje voor me als schilder in de nieuwbouw. Mij was 670 euro per maand beloofd, maar na een maand kreeg ik niet uitbetaald. Ik ben gelijk gestopt. Na lang aandringen heeft die Nigeriaan me 80 procent uitbetaald, naar de rest kon ik fluiten.

‘De drie maanden daarna heb ik simpel werk gedaan in de bouw: gaten graven, schoffelen in de volle zon, cement storten. Ik heb aan een hotel gebouwd en aan een winkelcentrum. Een hitteprotocol (ingevoerd in 2021, red.) was er toen nog niet. We werkten 10 uur per dag, met 1 uur pauze tussendoor. Per dag verdiende ik 20 euro. Al mijn geld ging op aan de huur, dus ik had vaak nauwelijks geld om te eten. Die dagen kwam ik door op water. Ik heb niemand zien doodgaan, maar het was een moeilijke tijd. Een collega verloor een vinger bij het glas zetten. Dat krijg je als je onder grote tijdsdruk werkt.

‘Later werd ik veiligheidsassistent op de bouwplaats, onder opzichters uit Syrië, Egypte of Pakistan. Die mannen zijn laagopgeleid. Ze gelóven niet in hun arbeiders, ze denken alleen vanuit controle. Ik werd vaak uitgescholden: dat ik niks waard was, dat ik blij moest zijn dat ik überhaupt werk had. Deels was dat racisme, ik weet dat Ethiopiërs en Ghanezen er ook mee te maken hadden. Ik was een nobody. Ze probeerden me te breken en dat deed pijn.

De horeca is beter

‘Nu werk ik in de horeca in een van de WK-stadions, dat is beter. Iedere maand stuur ik geld naar huis: soms 200 euro, soms 300. Ik ben de oudste van acht kinderen – zes zussen en één broer. Hoe zwaar ik het hier heb, weten ze niet. Als ik mijn moeder spreek, zeg ik dat het prima gaat. Ik wil niet dat ze denkt: mijn zoon lijdt onder de situatie.

‘Volgend jaar hoop ik genoeg geld te hebben voor een ticket naar huis. Alleen kan ik niet met lege handen thuiskomen. Als eerstgeborene draag ik de meeste verantwoordelijkheid, zo zien we dat in onze cultuur. Mijn lot gaat op een dag veranderen, dat weet ik zeker. Ik wil in het Westen gaan studeren, misschien in Canada. Naar een Arabisch land wil ik niet meer.’