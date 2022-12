‘Ik vroeg me vaak af: hoeveel pijn zullen die twee jonge ouders nog hebben?’

Beeld Anne Stooker

‘Twee meldingen hebben me in mijn politiecarrière het meest aangegrepen. Bij beide ging het om kleine kinderen. Het eerste incident betrof een auto die te water was geraakt. Bij het optakelen zagen we achterin een verdronken kindje op de hoedenplank liggen. Dat beeld zie ik nog steeds voor me.

‘Het andere incident kreeg een wonderlijk vervolg. Tijdens een dienst kwam de melding dat in Amsterdam, vlak bij ons bureau, een boom was omgevallen op een auto. Er stond geen zuchtje wind. Mijn collega Guido en ik sprongen in een politiebus en scheurden als gekken die kant op.

‘Op een drukke weg lag een gigantische iep dwars over een Fiat Panda. Hij had in zijn val de tramleidingen kapotgetrokken, die stonden onder stroom. We hoorden ze zoemen en knetteren onder het bladerdak. De bestuurder was door de gebroken voorruit geklommen en liep in paniek rond de auto. Voorin zat een vrouw, de boom was op haar terechtgekomen, ze had haar rug gebroken. Op de achterbank zag ik onder de dikke stam een maxicosi waaruit een babybeentje stak. Het bewoog niet.

‘Totaal machteloos duwden we tegen die boom, maar er was geen beweging in te krijgen. Hij was met wortels en al omgekiept en had daarbij de troittoirtegels uit de stoep gerukt. Later bleek dat die boom door de iepenziekte was omgevallen. Om die reden zijn destijds veel iepen in die straat uit voorzorg omgezaagd.

‘‘Hoe is het met Tom?’, riep die vrouw steeds in paniek. Dat ging door merg en been. Je zag de onmacht bij haar man, die probeerde haar gerust te stellen, maar wij hadden wel door dat het niet goed was met haar baby. Verschrikkelijk. Het greep me heel erg aan.

De brandweer zaagde met elektrische zagen het bladerdak in stukken, takelde de boom op en knipte het dak van de auto, waarna die vrouw en baby met spoed naar het ziekenhuis werden vervoerd.

‘Terwijl ik daar bleef coördineren, gingen collega’s naar het ziekenhuis om te informeren hoe het ging en of ze nog iets konden betekenen. Op het bureau vertelden ze dat de baby hersendood was en in leven werd gehouden. Toen het kindje een week later overleed, was dat een klap voor alle betrokken collega’s.

‘Mijn partner en ik dachten in die periode zelf na over ouderschap, en ik dacht regelmatig: hoe zou het met die ouders gaan? In mijn werk heb ik vaak gezien dat mensen die een kind verliezen uit elkaar gaan, doordat ze het verdriet heel verschillend verwerken. Ik vroeg me vaak af: hoeveel pijn zullen die twee jonge ouders nog hebben?

‘Het is nu dertig jaar later, ik was in Ter Apel bij het concert van een goede vriend van me die in een band speelt. Ik had hem verteld over de twee meldingen die me in het politiewerk het meest aangrepen, en hij zei verbaasd: ‘De bassist in mijn band is zijn kindje verloren door een omgevallen boom, terwijl er geen zuchtje wind stond.’ Echt, ongelooflijk.

‘Na hun concert liep ik naar de bassist en zei: ‘Mag ik jou iets vragen? Is jouw zoontje overleden door een omgevallen boom?’ Hij keek me verbaasd aan. ‘Was dat een Fiat Panda?’ ‘Dat klopt’, antwoordde hij, en hij werd helemaal stil. Ik zei: ‘Ik was de politieman die daar als eerste ter plaatse was.’

‘Wat volgde, was een ontroerend, bijna spiritueel moment. Hij keek me aan en zei: ‘Dit kan geen toeval zijn, wat bijzonder dat we elkaar na bijna dertig jaar weer treffen’ en we vielen elkaar spontaan in de armen. ‘Dit maakt het voor mij compleet’, zei hij, ‘dit geeft het zo’n mooie plek.’ En dat gold ook voor mij.

‘Hij vertelde dat hij en zijn vrouw het destijds enorm waardeerden dat de politie hen in het ziekenhuis had opgezocht, en later nog een keer bij hem thuis kwam om te informeren hoe het ging. Dat hij onze armen om zijn schouder als helend, als een grote steun had ervaren. Hij vond het ook fijn dat ik vertelde dat het mij enorm had aangegrepen en dat zijn kind geen routineklus voor me is geweest.

‘Het geeft aan hoe belangrijk nazorg is. Maar ook hoe fijn het is als je weet dat een afschuwelijk verhaal, waaraan je nog af en toe terugdenkt, toch een goed einde heeft gekregen. De bassist vertelde dat hij met zijn vrouw nog twee zonen heeft gekregen. ‘Het ongeluk heeft ons niet negatief beïnvloed’, zegt hij. ‘Natuurlijk, we dragen het bij ons, maar we waarderen daardoor juist extra het geluk van onze jongens.’ En het allermooist: sinds kort hebben ze een kleinkind. Voor mij en mijn gemoedsrust maakte al dat positieve nieuws het cirkeltje rond.’