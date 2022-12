Ik vrees mijn vaders reactie op Bambi: The Reckoning

Na Winnie de Poeh krijgt nu ook Bambi zijn eigen horrorfilm. Waar het lieve beertje meisjes in bikini aan mootjes hakt, zal het schattige hertje een ‘wrede moordmachine’ worden. Een horrorversie van Peter Pan staat ook nog op stapel. Je kan je afvragen waarom jonge filmmakers steeds kiezen voor stokoude boek- en tekenfilmfiguurtjes, en nooit eens de Teletubbies uitrusten met een kettingzaag (‘uh-oh!’), maar je kan het ook naast je neerleggen.

Wel moet ik rekening houden met mijn vader, voor wie het zien van Bambi in zijn jongensjaren een core memory is, waar hij alleen met mistige ogen over kan praten. Zijn reactie op de metamorfose van zijn lievelingsdiertje is moeilijk voorspelbaar. Wordt het blinde woede over het bezoedelen van zijn jeugdherinnering, of euforie omdat de jager die Bambi’s moeder neerknalde eindelijk zijn vet krijgt?

Met het oog op het naderende kerstdiner is het cruciaal om alle berichten over Bambi: The Reckoning bij mijn vader weg te houden.