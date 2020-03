‘Ik vrees dat Nederland hardere maatregelen moet nemen: scholen dicht, geen sociaal contact’

In Brussel moeten de cafés en restaurants wel sluiten. Beeld REUTERS

Wat vind je van de maatregelen die premier Rutte aankondigde?

‘Het is in ieder geval beter dan voorheen, maar ik vrees dat het niet voldoende zal zijn. Ik snap dat het niet makkelijk is om dit soort besluiten te nemen op basis van onvolledige informatie. We weten veel niet over dit virus. Maar gezien wat wij wél weten, vind ik de maatregelen te beperkt. Italië is het voorbeeld van wat wij niet willen: bij zo’n 6000 besmettingen hebben ze Noord-Italië volledig afgesloten, en dat bleek al te laat te zijn.

‘In Nederland zijn er nu zo’n 600 personen besmet. Maar de GGD zegt dat dit aantal het topje van de ijsberg is en mogelijk slechts 15 procent van het werkelijke aantal besmettingen. Dan kom je dus op zo’n 4000 besmettingen. Met de maatregelen die het kabinet nu heeft genomen, vrees ik dat je er niet meer komt. Ik weet het, we zitten in onbekend gebied. Maar de praktijk in andere landen leert ons dat we op tijd hard moeten ingrijpen. En niet steeds er achter aan lopen.’

In je geboorteland België hebben ze wél besloten tot harde maatregelen. Waarom kan het daar wel?

‘Daar gaan alle scholen, kroegen en restaurants dicht. Terwijl de situatie daar iets minder erg is. De Belgische regering stelt zich daadkrachtiger op. Ik ben eerlijk gezegd blij dat mijn familie daar woont en niet in Nederland. En dat de overheid in België nu inziet dat de situatie wat betreft het besmettingsgevaar ernstiger is dan wij denken. Het is jammer dat dit bewustzijn bij de Nederlandse overheid nog niet zo groot is.

‘België is een goed voorbeeld van een aanpak die ver gaat, maar waarbij het land tegelijk leefbaar wordt gehouden. Het zijn misschien pijnlijke maatregelen, maar het is veel minder erg dan een totale afsluiting, een lockdown, zoals in Wuhan. Daar zit de bevolking al zeven weken thuis opgesloten. De scholen in België gaan dicht, maar de regering heeft wel bepaald dat elke school moet zorgen voor opvang. Kinderen moeten in kleine aantallen worden opgevangen als hun ouders niet thuis kunnen werken. Dat had Nederland ook kunnen doen. Ze kunnen het nog steeds doen.’

Je vindt het dus onbegrijpelijk dat in Nederland de scholen gewoon open blijven?

‘Het onderzoek over de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus is beperkt. We weten dat kinderen wel besmet kunnen worden, maar meestal geen of weinig symptomen hebben. Ze worden zelden ernstig ziek. Dat is goed nieuws voor de kinderen, maar niet noodzakelijk voor hun ouders. Want hoe besmettelijk zijn ze in de praktijk? Daar weten we niet veel over.

‘Je kan wachten met het sluiten van scholen tot er een leraar of leerling besmet is, maar waarom zou je dat doen? Het is onbegrijpelijk dat in Noord-Brabant, waar al zoveel besmettingen zijn, de scholen gewoon open blijven. En gezien de ernst van de situatie in Nederland, is de kans groot dat je vroeg of laat toch tot sluiting moeten overgaan. Als je nu nog een paar dagen of een week wacht, verspil je kostbare tijd.

Je verwijst naar Hongkong, Singapore en Taiwan als voorbeelden waar ze wél met succes het besmettingsgevaar hebben bestreden.

‘Daar bestaan de maatregelen uit drie onderdelen: er zijn reisbeperkingen opgelegd, de bevolking houdt sociale afstand en er is een strikte opsporing van besmette mensen en hun contacten. De praktijk leert dat je een van de maatregelen iets minder streng kan toepassen, maar dan moet je de andere wel heel goed doen.

‘Singapore heeft bijvoorbeeld de scholen niet gesloten. Maar ze zijn wel heel goed in het opsporen van besmette personen. Nederland is héél slecht in het opsporen, én heeft zo goed als niets gedaan aan reisbeperkingen om te voorkomen dat besmette personen je land binnenkomen. Als je deze twee aspecten hebt verwaarloosd, dan moet je zwaar gaan inzetten op die derde: mensen moeten sociale afstand houden.

‘Nederland heeft op dit moment geen idee hoe ernstig de coronasituatie in werkelijkheid is. Zelfs de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie zegt dat er te weinig informatie is. Zorgverleners in Brabant worden niet eens meer getest. Je bent je grip op de situatie dus al kwijt. Dan moet je het zekere voor het onzekere nemen. Dus: scholen dicht, alle evenementen schrappen en de bevolking vragen zoveel mogelijk thuis te blijven.’

Waarneming. Op heel IJburg Amsterdam geen wc papier meer te krijgen bij drie supermarkten en action Droge kruidenierswaren uitverkocht. Kom op mensen. Blijf nadenken!! #hamsteren #corona. pic.twitter.com/L1Uoi5UD8R — Martin van Norel (@MartinvNorelRTL) 13 maart 2020

Je hebt Wuhan meegemaakt, je bent in Hongkong geweest, je zit nu in je tweede quarantaine in Beijing. Wat staat Nederland te wachten met deze ‘halve maatregelen’ van het kabinet?

‘Dat kan natuurlijk niemand met zekerheid zeggen, dit is onbetreden gebied. Ze zullen wel iets helpen, maar ik vrees niet genoeg. We lopen nog steeds een groot risico op een ‘Italië-situatie’: zorginstellingen die overbelast raken vanwege het aantal besmettingen, mensen die overlijden omdat ze geen behandeling kunnen krijgen. En uiteindelijk moet je dan toch overgaan op een lockdown, met veel meer sociale en economische ellende. Ik zou zeggen: kies dan voor de korte pijn.’

Het kabinet heeft toch alle deskundigen, onder andere van het RIVM, tot hun beschikking. Zien al deze deskundigen het dan verkeerd?

‘Ik hoor en lees ook heel veel epidemiologen, virologen en andere deskundigen die om zwaardere ingrepen vragen, dus ik ben echt niet de enige die dit zegt. Ik heb de indruk dat het kabinet nog steeds de economische pijn zo beperkt mogelijk wil houden. En ze lijken vaak uit te gaan van het minst erge scenario. Zo zeggen ze dat mensen die geen klachten hebben, niet afgezonderd hoeven te worden qua sociale contacten. Terwijl uit onderzoeken blijkt dat een deel van de besmettingen wordt veroorzaakt door deze groep. De houding van de Nederlandse overheid is nu: wij weten niet in welke mate deze personen anderen kunnen besmetten, dus laten we ervan uitgaan dat het meevalt. Dat is een riskante strategie.’

Waar draait dit dan op uit in Nederland?

‘Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik vrees dat Nederland binnenkort alsnog hardere maatregelen zal moeten nemen: alle scholen dicht, thuis blijven en even geen sociale contacten. Maar als je dat pas over een paar dagen doet, wordt er dus veel kostbare tijd verspild. Het is heel moeilijk voor bedrijven als je strenge maatregelen moet nemen, dat ziet iedereen. Maar het is beter om nu door te bijten. Gelukkig zie ik wel dat de bevolking veel voorzichtiger is dan het kabinet voorschrijft. Afspraken worden afgezegd, mensen gaan minder uit eten. Dat is hoopgevend.’