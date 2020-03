‘Ik vrees dat ik aan de poort zal moeten zeggen: jij mag wel naar binnen en jij niet’

Michiel van der Geest tekent dagelijks de ervaringen op van spoedeisendehulparts Susanne van Zoggel in Uden. Woensdag 18 maart: ‘We krijgen nu van alle kant hulp.’

Gelukkig heb ik nu nog geen gezondheidsklachten, al ben ik veelvuldig blootgesteld aan patiënten met het coronavirus. Zolang ik geen klachten heb, werk ik door. Dat geldt voor iedereen in het ziekenhuis. Voor deze crisis was er al een groot tekort aan zorgpersoneel, en juist daar wordt nu een extra beroep op gedaan.

In het ziekenhuis is nu een intern uitzendbureau opgezet. Alle planbare zorg is zoveel mogelijk afgeschaald, polikliniekafspraken zijn waar mogelijk afgezegd, veel contactmomenten vinden nu telefonisch plaats. Daardoor is er personeel vrijgespeeld: verpleegkundigen en artsen die op de operatiekamers of de recoveryafdeling werken, zijn elders inzetbaar.

Van alle kanten komt nu hulp: van assistenten, verpleegkundigen en artsen uit het hele ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Een chirurg die zijn operaties niet ziet doorgaan, springt nu bij op de SEH. De plastisch chirurgen zeggen: stuur alle wonden maar onze kant op. Een internist die geen spreekuur heeft, komt helpen.

Dat scheelt wel, dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Wat ook scheelt: nu alle sportwedstrijden zijn afgelast, zien we nauwelijks sportblessures meer. En omdat onze regio zwaar is getroffen, gaat de enigszins planbare zorg voorlopig naar andere ziekenhuizen. Iemand met een blindedarmontsteking moet naar een ziekenhuis verderop zolang het kan. Zodra de omgeving ook meerdere patiënten gaat krijgen, zal deze patiëntencategorie weer terug komen naar ons ziekenhuis.

Toch betekent dit wel roofbouw op mijn lijf. Fysiek en mentaal kan ik het nu nog wel opbrengen, maar ik ben bang voor Italiaanse praktijken. Dan moet ik aan de poort gaan zeggen: jij mag wel naar binnen en jij niet. Dat zal er mentaal heel erg inhakken, denk ik. Ik hoop dat de stroom door de maatregelen van het kabinet afvlakt, want voor dat soort keuzes zijn we niet opgeleid.

Ik wil mensen helpen en beter maken. Dan is het wel een heel heftige keuze om te moeten beslissen wie wel zorg krijgt en wie niet. Ik hoop dat het niet gaat gebeuren, maar de cijfers zijn inmiddels wel zodanig dat de kans aanwezig is.