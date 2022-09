‘Ik vraag me af of de CU een geschikte opvolger voor Staghouwer kan vinden, ze vroegen hem niet voor niets’

Henk Staghouwer als minister van Landbouw tijdens een werkbezoek aan een melkveehouder. Beeld ANP

Hallo Yvonne, jij volgt het stikstofdossier op de voet. Wat dacht je toen je gisteravond hoorde dat Staghouwer zou opstappen?

‘Het kwam als een grote verrassing, maar toen ik het hoorde, dacht ik wel: als er één bewindspersoon zou aftreden, dan hij. Het was al enige tijd duidelijk dat hij het moeilijk had. Hij kreeg veel kritiek, zowel van Kamerleden als van andere kabinetsleden. Het stikstofbeleid van zijn collega Christianne van der Wal komt bij boeren hard aan. Hij had het zoet bij het zuur moeten leveren door in een Kamerbrief plannen te presenteren die de boeren ondanks krimp van de veestapel toekomstperspectief bieden. Nu de veestapel moet krimpen, moeten de boeren die doorgaan ook een goede boterham kunnen verdienen met een ander, duurzaam verdienmodel. In die opdracht is hij niet geslaagd.’

Wat ging er mis? Wat stond er niet in de brief wat er wel in had moeten staan?

‘De brief telde 49 kantjes, maar er stond eigenlijk niks concreets in. Het kabinet wil bijvoorbeeld graag afspraken met supermarkten maken over een minimumpercentage biologische producten in de schappen. Hierover stonden echter geen concrete plannen in de brief. Staghouwer was vriendelijk en aardig, maar ook erg afwachtend en weinig doortastend. Van der Wal is een veel steviger persoonlijkheid. Zij slaat soms met haar vuist op tafel als er iets moet gebeuren. Staghouwer kon dat niet. Hij had bijvoorbeeld een betere regeling voor agrarisch natuurbeheer kunnen voorstellen, waardoor boeren geld krijgen om weidevogels te huisvesten. Of een hulploket voor boeren die een zorgboerderij of boerderijwinkel willen beginnen als ze door krimp van hun veestapel niet meer rond kunnen komen.’

Kan het aftreden van Staghouwer aanleiding zijn voor de landbouwsector om de druk op onderhandelingen over het stikstofbeleid verder op te voeren?

‘De druk opvoeren doen ze sowieso. De landbouwlobby stopt nooit, daar verandert dit aftreden niks aan. Te hopen valt dat zijn opvolger betere plannen maakt, waardoor de boeren tevredener zijn met de voorgestelde veranderingen. Het beeld dat Mark van den Oever van Farmers Defence Force schetst, van boze boeren die radicaal tegen het beleid zijn, klopt niet. Het merendeel van de boeren is ontevreden omdat ze na de door het kabinet afgedwongen landbouwtransitie geen verdienmodel voor zich zien, terwijl ze een enorme schuld bij de bank hebben die ze dan niet meer kunnen aflossen. Zij gooien hun kont tegen de krib zolang ze geen pijnstiller krijgen tegen de gevolgen van de harde stikstofmaatregelen.’

Lopen de stikstof-onderhandelingen hierdoor vertraging op?

‘Dat lijkt me niet. De Kamerbrief, waarin herziene toekomstplannen voor de landbouwsector staan, zou deze week gepresenteerd worden. Maar bij zijn aftreden maakte Staghouwer bekend dat die brief pas eind deze maand zal komen. Hij wilde de aanbevelingen van Remkes afwachten, die zich ook uitspreekt over het toekomstperspectief voor de boeren. Daarnaast kan het benoemen van een opvolger vrij snel gaan. Bij de kabinetsformatie krijgen ministerskandidaten vaak maar 24 uur de tijd om te beslissen en staan ze een week later al op het bordes.’

Staghouwer was dus duidelijk niet de juiste man op de juiste plek. Wie zou het wel kunnen?

‘De ChristenUnie mag zelf een opvolger voor Staghouwer aandragen. Dat zou een regionale bestuurder kunnen zijn. Wie daar precies rondlopen, weet ik niet. Het zou ook kunnen dat ze Carola Schouten, die tijdelijk de landbouwportefeuille overneemt, terugvragen. Al vraag ik me af of zij dat wil. Bovendien heeft zij ook veel kritiek gekregen op haar functioneren als minister van Landbouw, omdat ze weinig daadkracht toonde en er amper in slaagde stikstofmaatregelen door te voeren. De boeren zijn altijd wel blij met haar geweest, juist omdat ze zo soft was. Je kunt je dus afvragen of zij wel de juiste persoon voor deze plek is, maar nood breekt wetten.’

Toen Bruno Bruins aftrad koos de VVD niet intern een opvolger, maar stelde het kabinet PvdA’er Martin van Rijn aan. De CU heeft nu uiteraard het recht om zelf een opvolger te zoeken, maar is het aannemelijk dat het kabinet bij zo’n belangrijke portefeuille weer zelf iemand uitkiest voor deze plek?

‘Ik denk dat Gert-Jan Segers eerst de kans krijgt zelf iemand voor te dragen. Van Rijn was een speciaal geval omdat het aftreden van Bruins midden in de coronacrisis viel. De ziekenhuizen stroomden over, er moest direct iemand met ervaring inspringen. Daarom is Schouten nu natuurlijk ook gevraagd als tijdelijk waarnemer. Maar dit kabinet moet nog 2,5 jaar voort, die termijn wil je niet met een invaller volmaken.

‘In eerste instantie zal de nieuwe kandidaat vanuit de ChristenUnie komen, tenzij Segers zelf zegt niemand te kunnen vinden. Hij vroeg Staghouwer natuurlijk niet voor niets; blijkbaar was hij binnen de partij de meest gekwalificeerde kandidaat. Ik vraag me daarom af of de CU makkelijk een geschikte opvolger kan vinden. Maar hij zal daar zeker een week of twee de tijd voor krijgen.’