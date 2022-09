Ik voel me belazerd, zegt de Coördinator Groningen. Belazerd door de NAM, door Wiebes en het ministerie

Hans Alders, oud-commissaris van de koningin in Groningen (1996-2007) en Nationaal Coördinator Groningen (2015-2018) woensdag bij de parlementaire enquêtecommissie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hans Alders schrijft op 30 mei 2018 een pittige ontslagbrief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Hij stapt op als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) omdat hij zich ‘belazerd’ voelt, vertelt hij woensdagmiddag aan de parlementaire enquêtecommissie. Belazerd door de NAM, het olie- en gasbedrijf dat de versterkingsoperatie die hij in goede banen moet leiden schaamteloos saboteert. En belazerd door Wiebes en diens ministerie, die hem als puntje bij paaltje komt als een baksteen laten vallen.

Twee dagen voordat hij de handdoek in de ring gooit, heeft Alders een ‘escalatie-overleg’ bijgewoond met vertegenwoordigers van de NAM en het ministerie. Die delen hem tijdens die vergadering botweg mee dat meer dan 3.100 woningen die al aangewezen waren voor versterking en/of nieuwbouw, misschien toch niet gerepareerd gaan worden. Het ministerie wil al deze woningen opnieuw beoordelen en schort bijna de hele versterkingsoperatie op. De reden: Wiebes heeft eind maart besloten de aardgaswinning geleidelijk helemaal af te bouwen.

Dat besluit vraagt om een complete herijking van de versterkingsoperatie, vinden de NAM en het ministerie. Want die snelle afbouw van de gaswinning vermindert het aardbevingsrisico naar verwachting zo substantieel, dat er nu veel minder Groningse huizen verstevigd hoeven worden dan eerder aangenomen. Niet minstens 22.000 woningen, maar misschien slechts 2.800.

Gaswinning naar nul

De ministerraad steunde Wiebes’ voorstel de gaswinning ‘op zo kort mogelijke termijn’ tot nul te reduceren in de veronderstelling dat hij dan ook de kostbare versterkingsoperatie in Groningen zou afschalen. Het niet oppompen van miljarden euro’s aan aardgas was voor het kabinet alleen aanvaardbaar als de kosten van de schadeafhandeling navenant zouden dalen. Volgens een nattevingerberekening van het ministerie zouden die kosten door het stoppen van de gaswinning omlaag kunnen van 14- naar 2 miljard euro.

Alders, voormalig commissaris van de koningin in Groningen, heeft zich ingespannen om de aardbevingsschade in de noordelijke provincie naar tevredenheid van de bewoners af te handelen. Meer dan 4.600 Groninger huishoudens hebben op dat moment bericht gekregen dat hun huis in aanmerking komt voor versterking en dat de bouwwerkzaamheden binnen een jaar zullen beginnen. Alders vindt het onbestaanbaar om tweederde van die gezinnen nu te gaan vertellen dat dit niet doorgaat. ‘We hadden op basis van de eerste inspectie tegen een volle kerk in zo’n dorp gezegd: uw huis moet versterkt of helemaal vernieuwd worden. Dan kun je niet op het laatste moment terugkomen met de boodschap: we gaan het nog eens opnieuw bekijken, want waarschijnlijk is uw huis toch veilig.’

Met tranen in de ogen vertelt hij de enquêtecommissie hoe Wiebes en de NAM de versterkingen opschorten, net als die eindelijk op stoom beginnen te komen. Alders mag dit besluit aan de bevolking uitleggen, terwijl het vertrouwen van de Groningers in de rijksoverheid toch al onder het vriespunt ligt. Daar past hij voor. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt men. Nou, de paarden hebben in Groningen wel héél hard gelopen.’

Reparaties nooit uitgevoerd

Alders’ getuigenverklaring maakt ook duidelijk hoe de NAM al die jaren heeft dwars gelegen bij de versterkingsoperatie. De NCG moest alle schadereparaties en nieuwbouwbesluiten voorleggen aan de joint venture van Shell en ExxonMobil, omdat die de rekeningen moet betalen. De NAM ging over alles in discussie en eiste voortdurend een herberekening van het aantal te versterken woningen, omdat er inmiddels ‘nieuwe inzichten’ zouden zijn. Alders en zijn ambtenaren vertrouwden er in eerste instantie op dat de NAM bepaalde woningen zou laten herstellen. Pas na een half jaar ‘ontdekte’ Alders dat veel geplande reparaties nooit uitgevoerd waren, omdat de NAM de aannemer daartoe – tegen de afspraken in – geen opdracht had gegeven.

De motieven van de NAM zijn niet moeilijk te raden: het oliebedrijf was wettelijk aansprakelijk voor alle aardbevingsschade, maar heeft er vanzelfsprekend alle belang bij de rekening zo laag mogelijk te houden. Dus stuurde het bedrijf achter de schermen aan op vertraging en uitstel. Die tactiek was heel effectief, omdat Alders geen doorzettingsmacht had: hij kon de NAM niet overrulen als het bedrijf bezwaar maakte tegen zijn versterkingsvoorstellen. De olie- en gasindustrie mocht in 2014 van het ministerie van Economische Zaken zelfs ‘adviseren’ over de aanstelling van zijn eigen toezichthouder, de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Verantwoordelijkheid

Pas in 2018 besloot Wiebes de NAM op afstand te zetten, maar daar betaalt de overheid een prijs voor. De staat moet sindsdien genoegen nemen met een kleiner deel van de gasbaten dan voorheen en heeft een groot deel van de aansprakelijkheid voor de aardbevingsschade op zich genomen. Maarten Camps, van 2013 tot 2020 de hoogste ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken, vindt achteraf dat de overheid die verantwoordelijkheid veel eerder op zich had moeten nemen. Dat gebeurde niet, zo onthult hij tijdens zijn verhoor woensdagochtend, omdat daar vóór 2017 ‘geen politieke ruimte’ voor was. Het kabinet-Rutte II schrok terug voor de ‘financiële en juridische risico’s’ van de versterkingsoperatie en wilde die per se bij de NAM laten, zegt hij.

Feitelijk heeft het kabinet die risico’s daardoor bij de gedupeerde Groningers neergelegd, concludeert Camps aan het einde van zijn verhaal. Die werden gewoon aan hun lot overgelaten, omdat de landelijke politiek en de NAM vooral hun eigen belang in het oog hielden.