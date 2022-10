‘Ik vind het ongelooflijk dapper dat jonge Iraanse meiden met gevaar voor eigen leven de straat op gaan’

Marsha Goosens-Hatami: ‘Dit is de aller-, allerlaatste druppel voor de Iraanse bevolking.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Marsha Goosens-Hatami (46) uit Den Haag:

‘Ik sta hier uit solidariteit met al die meisjes en vrouwen in Iran die op dit moment op de barricaden staan en de betekenis van moed opnieuw hebben uitgevonden. Ik ben zelf in Iran geboren en woon sinds mijn 13de in Nederland, maar heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met mijn moederland. Wat daar nu aan de hand is, raakt me diep. Ik voel me machteloos, gefrustreerd en intens verdrietig. Maar ik ben ook hoopvol. De dood van Mahsa Amini was echt de aller-, allerlaatste druppel voor de Iraanse bevolking. Daardoor komt nu alle opgekropte woede naar boven. Dat er zoveel verbondenheid is met de Iraniërs, dat er zoveel mensen over de hele wereld opstaan tegen dit terroristische regime, doet me goed. Alle acties helpen, klein of groot. Ik denk dat er nu eindelijk iets gaat veranderen.’

Jacomijn Guijter: ‘Het is de eerste keer dat ik me uitspreek voor vrouwen in het Midden-Oosten.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Jacomijn Guijter (26) uit Utrecht:

‘Ik vind het belangrijk dat vrouwen, waar ook ter wereld, zelf mogen bepalen hoe ze willen willen leven. Daarom kom ik demonstreren. Dat voelt als een klein gebaar, maar ik doe wat ik kan. Het is de eerste keer dat ik me uitspreek voor vrouwen in het Midden-Oosten. Ik heb eerder wel meegelopen in de Women’s March en heb gedemonstreerd voor transrechten. Voor mij is dat allemaal onderdeel van hetzelfde: de strijd tegen ongelijkwaardigheid en het patriarchaat. Nu volg ik het nieuws over Iran op de op voet.

Ja, ik heb gezien dat onze Minister van Justitie een stukje van haar haar afknipte. Ik denk dat zoiets op zich positief is, maar alleen als er ook concrete acties aan worden gekoppeld. Nederland moet steviger van zich laten horen. Ik weet niet precies hoe, maar het zou wel verder moeten gaan dan een haarlokje.’

Dood 22-jarige Mahsa Amini ontketent protest Aanleiding voor de Iraanse protesten is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf op 16 september, nadat agenten van de shariapolitie haar in Teheran hardhandig in een busje hadden gegooid, omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels van de islam zou hebben gedragen. Sindsdien schoot de politie naar schatting tientallen tot honderden demonstranten dood die in het geweer kwamen tegen het dictatoriale bewind van ayatollah Ali Khamenei.

Lennart (44, wil niet met achternaam in de krant): ‘Het is belangrijk dat mijn zoontje beseft dat hij in een vrij land woont.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Lennart (44):

‘Mijn vrouw komt uit Iran, dus ik weet hoe afschuwelijk het daar is. Kleine meisjes die geen hoofddoek op willen, worden daar gewoon afgeslacht. Daarom heb ik ook mijn zoontje meegenomen naar deze demonstratie. Ik vind het belangrijk dat hij beseft dat hij in een vrij land woont. Zelf ben ik één keer in Iran geweest. Ik vond het heel erg dat mijn vrouw toen werd verplicht een hoofddoek te dragen. Wat ik ook erg vond, is hoe snel ik eraan wende. Zo werkt dat als een regime dat soort maatregelen met grof geweld afdwingt. Om die reden wil ik ook niet met mijn achternaam of woonplaats in de krant, omdat de Iraanse familie van mijn vrouw anders gevaar kan lopen. Ik vind dat onze regering veel te weinig doet tegen Iran. Ze zouden de Iraanse ambassadeur morgen nog het land uit moeten zetten.’

Josee Wokke: ‘Nederland moet stoppen met handel drijven met Iran.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Josee Wokke (67) uit Den Haag:

‘De laatste keer dat ik demonstreerde voor vrouwenrechten, is alweer zo’n veertig jaar geleden, ik was toen een jaar of 25. Destijds viel er voor Nederlandse vrouwen een hoop te bevechten, maar nooit hebben we het hier zo slecht gehad als de vrouwen in Iran. In vergelijking met hen is onze keuzevrijheid altijd groot geweest. Nu sta ik hier, omdat ik het ongelooflijk dapper vind hoe die jonge Iraanse meiden met gevaar voor eigen leven de straat op gaan. Ze willen simpelweg alleen kunnen reizen en zelf bepalen welke kleding ze dragen. Het is wel het minste wat ik kan doen, en het kost me niets. Ik vind dat Nederland zou moeten stoppen met handel drijven met Iran. Het is de enige manier om het Iraanse regime echt aan te pakken.’

Djahan Mahzara Perez: ‘Ik probeer nieuws te verzamelen en dat via social media zo wijd mogelijk te verspreiden.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Djahan Manuela Mahzara Perez (52) uit Amsterdam:

‘Deze protesten gaan niet alleen over vrouwenrechten, ze gaan over mensenrechten, en het is overduidelijk dat die voor onze eigen ogen op grove wijze worden geschonden. Dat zou iedereen zich moeten aantrekken. Ik vind dat de media veel te weinig schrijven over wat er in Iran aan de hand is. Ik snap dat het lastig is om verslag te doen van de protesten, omdat buitenlandse journalisten het land niet in komen, maar ze zouden meer moeite kunnen doen om in contact te komen met de Iraanse bevolking. Zelf probeer ik samen met een groep vrienden zo veel mogelijk nieuws te verzamelen via sociale media en die berichten zo wijd mogelijk te verspreiden. Omdat weinig mensen Farsi spreken, ook veel jonge Iraniërs in de diaspora niet, vertalen we alle berichten in het Engels. Iedereen moeten weten wat er in Iran aan de hand is. Niemand mag onverschillig zijn.’

Farhad Sarabi: ‘Of er verandering komt? Ik durf het niet te zeggen.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Farhad Sarabi (41) uit Amsterdam:

‘Het is verschrikkelijk was er in Iran aan de hand is. Vrouwen mogen daar helemaal niks. Niet alleen naar buiten, niet scheiden, alles wordt voor hen bepaald. Ik woon zelf al lang in Nederland maar heb nog veel familie in Iran. Met sommige familieleden kan ik nu maar moeilijk contact krijgen, ik maak me zorgen om hen. Ik vind het mooi dat we hier nu met zijn allen staan, en ik hoop natuurlijk dat er nu echt verandering komt in Iran. Maar of dat gaat gebeuren? Ik durf het niet te zeggen.’