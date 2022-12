Nathan Garcia. Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Amersfoort met mijn moeder Fuchsia (31), mijn vader Ridge (31), mijn zus Amalia (10) en mijn kleine zusje Rosalina (3).’

Op welke school zit je?

‘Ik zit op de Meander in groep 4. Ik vind het daar leuk. Ik houd van rekenen, vooral de tafels. Die doe ik op de computer en dat kan ik al goed. Ik vind het wel stom dat we altijd naar binnen moeten als het regent. Ik vind het niet erg om in de regen buiten te spelen.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Mijn favoriete hobby was eerst turnen, maar nu is het voetbal, ook al zit ik nog niet bij een club. Bij turnen kun je coole stunts doen. Bij voetballen kun je ook trucjes leren. Je kunt dan een pass geven naar elkaar en scoren bij het andere team.’

Wat doe je het liefst?

‘Ik ben altijd blij als ik thuis ben en kan relaxen, als ik rust heb. Dan pak ik de telefoon en ga ik daarop even een filmpje kijken of een spelletje spelen. Ik kijk graag naar LankyBox op YouTube, hij maakt filmpjes over games zoals Roblox en Minecraft.’

Welke superkracht zou je wel willen hebben?

‘Waterkracht en snelheid. Als er dan vuur is, dan kun je het vuur uitmaken. En als ik supersnelheid heb, ben ik net als Sonic. Ik zou wel de Flash willen zijn. Als iemand dan wordt gekidnapt dan kun je die snel helpen.’

Vind je het belangrijk om mensen te helpen?

‘Ik vind het wel belangrijk, maar ik doe het niet zoveel, want ik ben niet zo sterk. Soms zie ik kinderen ruzie maken of elkaar pijn doen. Dan zeg ik dat ze naar de juf moeten gaan en iemand niet terug pijn moeten doen.’

Waarheen zou je graag op vakantie gaan?

‘We gaan volgende zomer met het gezin en mijn oma naar de Dominicaanse Republiek, daar is het lekker warm. Ik weet eigenlijk niet wat we daar gaan doen. Ik zou wel willen zwemmen, maar alleen in het zwembad van het hotel. In de zee durf ik niet, daar zijn misschien wel krokodillen of gevaarlijke visjes die me dood kunnen maken.’

Wat is je grootste droom?

‘Ik zou graag op een sport gaan, bij een voetbalvereniging. Ik wil graag met Messi voetballen, ik weet even niet bij welke club hij nu zit want ik heb niet gekeken. Maar ik wil graag dat Messi mij leert voetballen.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik denk dat ik dan op de middelbare school zit en nog bij papa en mama woon. Ik hoop dat ik kan gaan studeren later, iets met computers.’