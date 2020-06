‘Ik vind dit grof en on-Nederlands. Wij hebben het recht om te demonstreren’

Ondanks het verbod komen er zondag toch weer Viruswaanzin-demonstranten naar het Haagse Malieveld. Daarmee komt een onstuimige week ten einde.

Mensen ijsberen langs de rand van het Malieveld, anderen clusteren in kleine groepjes op de banken in de schaduw. ‘Demonstratie is verboden, ga naar huis!’ valt op verschillende borden van de politie te lezen. Vier mannen lopen het veld op en doen hun verhaal, terwijl ze een voor een het woord nemen. Ze zijn tegen de verankering van de noodmaatregelen in de wet. ‘Nederland wordt een dictatuur!’

In minder dan vijf minuten maakt de politie er een einde aan. Een tweetal wordt meteen gearresteerd. Het is het begin van het einde van een demonstratie die eigenlijk geen demonstratie mag heten.

Zondag zou een nieuwe demonstratie plaatsvinden op het Malieveld, georganiseerd door actiegroep Viruswaanzin. Vorige week werd deze verboden door de gemeente, kwamen er alsnog duizenden mensen opdagen en liep het uit op rellen, waarbij meer dan 400 mensen werden gearresteerd. Ook deze demonstratie was verboden.

Bananen

Anders dan vorige week riep Viruswaanzin sinds zaterdag haar volgers uitdrukkelijk op niet te komen. Er werden meer ludieke acties voorgesteld, zoals het leggen van bananen bij rechtbanken, wat zondag op meerdere plaatsen gebeurde. ‘Daarmee geven we het signaal af dat we dit niet pikken, dat we nu afgezakt zijn tot een bananenrepubliek’, deelde leider Willem Engel aan zijn volgers mee in een Facebookfilmpje.

Toch komen er demonstranten naar het Malieveld, waar ze worden opgewacht door een grote politiemacht. Waarnemend burgemeester Johan Remkes had eerder laten weten dat de politie waakzaam zou blijven. ‘Heel bedreigend’, vindt een bezoeker uit Zuid-Limburg de vele agenten.

Waar de politie vorige week nog betrekkelijk coulant was aan het begin van het protest, wordt nu snel korte metten met de betoging gemaakt. Tot woede van sommigen. ‘Schande!’ en ‘Nederland politiestaat’, roepen omstanders wanneer een oudere vrouw wordt weggevoerd. Eerder had ze geprobeerd een jongen een microfoon uit zijn hand te slaan, duwde ze haar fiets op hem in en gooide bananen, waarschijnlijk bedoeld voor de rechtbank, naar zijn hoofd.

Een man komt zijn onmin over de Nederlandse corona-aanpak uiten op het Malieveld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Gevorderd

Dan begint de politie langzaam betogers van het veld af te duwen en in te sluiten. Enkelen rennen de rijksweg naast het pannenkoekenhuis op. Er vinden mondjesmaat arrestaties plaats. ‘Ik snap het niet’, zegt een vrouw die niet met haar naam in de krant wil. ‘Het is zo vijandig. Ik vind dit grof en on-Nederlands. Wij hebben het recht om te demonstreren.’

‘Hier spreekt de politie’, klinkt uit een busje verderop. ‘Wij hebben u gevorderd en zullen zo overgaan tot aanhouding. Dit is de laatste waarschuwing.’ Er wordt gewezen op het noodbevel van Remkes dat om 13 uur van kracht is gegaan. Personen die zich bevinden in het gebied rondom het Malieveld en ‘zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Malieveld, of op enige andere wijze willen bijdragen aan verstoringen van de openbare orde’ dienen zich te verwijderen en weg te blijven, luidde het bevel.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Degenen die hier geen gehoor aan geven, worden steeds verder teruggedrongen naar het station. ‘Godverdomme!’ schreeuwt een huilende vrouw die met een bosje bloemen wegrent van een politiebusje nadat een demonstrant tegen de grond is gewerkt. Een andere man wordt door de ME van zijn scooter getrokken en verdwijnt in een busje. Met dit soort acties wordt het protest langzaam als een slaapzak opgerold richting het station, tot er nog maar een handjevol mensen in de hal van Den Haag Centraal staan. Zondagmiddag meldt de politie dat er 37 mensen zijn gearresteerd.

Duiven

Daarmee komt een onstuimige week ten einde. Nu de dreiging van het coronavirus minder acuut voelt, roert zich na drie maanden restricties een kleine maar luidruchtige minderheid, geïnspireerd door actiegroep Viruswaanzin. De groep was voornemens eerst zaterdag in een twintigtal Nederlandse steden te demonstreren, maar dat werd een centraal protest op het Malieveld op zondag.

Zaterdag werd in Amsterdam alsnog rekening gehouden met een demonstratie op de Dam. Daar stonden uiteindelijk een enorme politiemacht, veel duiven en een paar demonstranten. Op zondag vond er ook een protest in Groningen plaats. Daarvoor had de burgemeester wel toestemming gegeven.

Op de achtergrond speelt ook nog een kort geding dat Viruswaanzin heeft aangespannen tegen de staat, waarbij donderdag de rechter werd gewraakt. Viruswaanzin kondigde afgelopen weekend ook aan om maandag met ‘groot nieuws’ te komen.