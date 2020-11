‘Ik verveel me dood’, schreef de 16-jarige jongen aan de GGD. ‘Heb je werk?’

Een teststraat in een parkeergarage in Helmond. Beeld Marcel van den Bergh

Wat zo mooi is aan deze tijd, zegt ad interim personeelsmanager Karin Sarrucco van de GGD, is dat er voor bijna iedereen een plekje is.

Een bonte stoet van honderden sollicitanten trok er aan haar voorbij. Horecamensen, uit het niets zonder baan. Stewardessen, al tijden niet meer boven de wolken geweest. Studenten, toch weinig te doen. Idealisten, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog bestrijden. Gepensioneerden, zich nuttig maken. Maar ook een jongen van 16 die mailde: ‘Ik verveel me dood. Heb je werk?’

Werk genoeg dus. Bij de teststraten, het bron- en contactonderzoek, de administratie, het klantcontactcentrum, het clusteronderzoek. Of, in het geval van de 16-jarige jongen: als verkeersregelaar.

Binnen de GGD is Sarrucco (56) een opvallende verschijning. Met haar hoge hakken en getailleerde pakken is het alsof ze zo vanuit het bedrijfsleven de organisatie is binnengewandeld. Lange tijd werkte ze voor uitzendbureau Randstad, en ze zette onder meer de vestiging op de Eindhovense High Tech Campus op. De kick van het werk als intercedent, zegt ze, is de moeilijkste mensen op de mooiste plekken krijgen. En ze dan zien slagen.

Eigenlijk was ze met dat werk gestopt en zou ze zich richten op haar praktijk als loopbaancoach. Ze deed als zzp’er alleen nog een klein klusje voor de ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost, waar ze nieuwe mensen zochten. Toen kwam corona en vroegen ze haar te blijven. Nu is ze verantwoordelijk voor de werving van al het nieuwe personeel dat voor de bestrijding van het virus nodig is.

Meer dan vijfhonderd mensen haalde ze in ruim een half jaar tijd al binnen – de organisatie verdubbelde in omvang. Ze spreekt ze allemaal zelf, omdat daar nou eenmaal het plezier van dit werk in zit. Vandaag is ze op zoek naar mensen voor ‘de testklasjes’: een opleiding van één avond voor nieuwe bemonsteraars. In een van de kleine vergaderkamers van de GGD staat haar telefoon op speaker terwijl ze wacht tot een sollicitant zijn telefoon opneemt.

‘Hallo?’, klinkt de jongeman enigszins wantrouwend. Als ze haar naam en functie heeft genoemd, slaat de stemming snel om. ‘Hallo mevrouw, wat goed dat u belt.’

‘Wat spreekt je het meest aan in deze functie?’, vraagt ze.

De jongeman: ‘Het is misschien heel cliché, maar het is een tijd waarin mensen in angst leven en niet weten hoe ze verder moeten. Ik wil mijn steentje bijdragen aan deze pandemie.’

Zij: ‘Weet je een beetje wat het werk inhoudt?’

Hij: ‘Ik ken wel een paar mensen die in de teststraat werken. Ik hoor vooral dat het er heel erg koud is. Ik zal m’n dikke jas aandoen.’

Even later staat zijn naam in haar Excel-bestand. Onder normale omstandigheden zou ze hem het liefst op kantoor uitnodigen om hem even diep in de ogen te kijken. Maar met deze aantallen in deze tijd is dat onmogelijk. Een beetje ‘een showbinkie’, is haar snelle inschatting. Misschien praat hij haar naar de mond, maar zo erg is dat ook weer niet. Eén avond les, twee dagen meelopen, en hij is straks degene die wattenstaafjes in neuzen duwt.

Ja, dat is toch de charme van haar baan momenteel: mensen kunnen helpen die het zwaar hebben. Bij de GGD vinden ze een nieuw thuis. En maken ze nog sneller promotie dan ze hadden durven dromen. De sollicitanten van het voorjaar zijn de leidinggevenden van nu.

De laatste weken sluipt er wat onrust in de organisatie. Sarrucco merkt het ook, sommige werknemers voelen zich niet meer helemaal op hun gemak. De testvraag is drastisch gedaald. Teststraten in Valkenswaard en Helmond worden af en toe gesloten, met minder beschikbare diensten tot gevolg. En dan zijn er ook nog eens de veelbelovende vaccins, die in rap tempo op de markt lijken te komen. Straks wordt corona misschien wel normaal, net als de griep.

Wat zo lastig is aan deze tijd, zegt Sarrucco, is dat iedereen steeds meer beseft dat het werk bij de GGD eindig is.