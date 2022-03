‘Ik verbaas me dat mensen in Moskou doen alsof er niets aan de hand is’

In Moskou lijkt Oekraïne voor veel inwoners ver weg. Poetin is bezig met het bevrijden van een onderdrukt volk, denken velen. Iets anders horen ze op tv ook niet. Wie kritiek heeft, moet sterk staan. ‘Maar als we te maken krijgen met voedseltekorten, zoals in de Sovjet-Unie, zullen de mensen wel gaan nadenken.’

Het is een avond als alle andere in de Nicolaasstraat. Er klinkt gelach en luide muziek uit de cafés, er is geroezemoes van het flanerende publiek, een straatmuzikant doet zijn best de aandacht van de voorbijgangers te trekken. Aan het einde van de straat doemen, achter het Rode Plein, de hoge, rode muren van het Kremlin op.

Ruim een week geleden heeft de politie de toegang tot het plein afgesloten om protesten te verhinderen, net als die tot het belendende Manegeplein en het Poesjkinplein iets verderop. Overal in het centrum van de stad gonst het ’s avonds van de politieactiviteit. Arrestantenwagens staan strategisch opgesteld, er zijn politiepatrouilles in de straten.

De voorbije week is in veel Russische steden gedemonstreerd. Vaak door eenlingen of kleine groepjes, soms waren er grotere betogingen in Moskou en St. Petersburg, Jekaterinenburg of Novosibirsk. De politie probeert die protesten in de kiem te smoren. In een week tijd zijn meer dan zevenduizend demonstranten aangehouden.

Oekraïeners bevrijden

Maar het geluid van politiesirenes dringt niet door tot de Nicolaasstraat. Boven de hoofden hangen de wat kitcherige guirlandes die hier tijdens het WK voetbal van 2018 voetbalfans uit de hele wereld bekoorden. Niets wijst er op dat nog geen zeshonderd kilometer verderop fel wordt gevochten waarbij met de dag meer slachtoffers vallen, ook aan Russische zijde.

Olga, in de 60, gedrongen, met hoofddoek, probeert op de promenade haar boeketten aan de man te brengen. ‘Ik sta volledig achter mijn president’, zegt ze beslist. ‘We bevrijden Oekraïne van de nazi’s, we laten ze geen Russen meer vermoorden, vooral in de volksrepublieken Donetsk en Loehansk, waar acht jaar een oorlog woedde. Zoals Vladimir Poetin heeft beloofd, zullen we hen bevrijden. De Oekraïners kiezen daarna een nieuwe president, en we zullen in vriendschap en vrede leven.’

Dat de jongste peilingen in Oekraïne overweldigende steun laten zien voor president Zelenski brengt Olga niet van haar stuk. ‘Ja, ze zijn nu misschien voor Zelenski, maar dat is ook een normale reactie, want wij hebben hen aangevallen. Maar als ze zien dat wij weer weggaan, zullen we normaal en in vrede leven. Het Westen heeft Oekraïne wapens gegeven zodat wij elkaar kunnen uitmoorden. Voor sancties ben ik niet bang.’

Lang niet iedereen is zo uitgesproken, of zelfs maar geneigd te praten met een buitenlandse journalist, het gros van de mensen loopt zwijgend door. Dmitri, een gezette vijftiger, zegt dat hij haast heeft. Aarzelend: ‘Er is een oorlog aan de gang, een bezetting. Niet iedereen begrijpt dat. Hoe het afloopt weet ik niet. Het maakt angstig.’

Of hij zich zorgen maakt over de vloedgolf aan nieuwe westerse sancties? Somber: ‘Ja, we zullen nergens heen kunnen, in ieder geval niet naar Europa. Vroeger gingen we naar Tsjechië, Duitsland of Oostenrijk. Er komen meer problemen, zoals de koers van de roebel. Genoeg, er wordt op me gewacht.’

Doodlopende weg

De eerste gevolgen van de sancties zijn al voelbaar en zichtbaar. Niets is meer vanzelfsprekend voor de Russen. Bekende winkelketens als Ikea en H&M sluiten hun deuren, creditcards die zijn uitgegeven door Russische banken werken niet meer, Netflix en Spotify zijn verboden terrein. En sportliefhebbers moeten tandenknarsend toezien hoe Rusland van deelname aan vrijwel alle grote sportevenementen wordt uitgesloten. Het geeft een gevoel van terug naar af.

In de beroemde GUM-winkelcentrum bij het Rode Plein in Moskou, met een keur aan buitenlandse kledingwinkels zoals Chanel, Tiffany en Hugo Boss, is het vrijwel uitgestorven op deze vrijdag. Beeld AP

Onder het klokgelui van de Heilandskerk om de hoek neemt de 58-jarige Nikolaj als een van de weinigen de tijd voor een gesprek, hoewel zijn vrouw probeert hem daarvan te weerhouden. De wens zich uit te spreken wint het van de angst.

‘Ik weet wat er gebeurt’, zegt Nikolaj. ‘Ik ben tegen de oorlog. Ik vind dat Poetin het land op een doodlopende weg heeft gebracht. In Oekraïne woont ons broedervolk, veel mensen hebben daar familieleden, vrienden of bekenden. Ik leef met de Oekraïners mee. Het roept bij mij woede en protest op, en ook de wens hier in Rusland zo snel mogelijk alles te veranderen via verkiezingen.’

Nikolaj is geboren in Moskou, maar heeft een Oekraïense vader. Hij kijkt met stijgende verbazing naar de drommen mensen en de op het oog ongedwongen atmosfeer in de Nicolaasstraat. ‘De mensen begrijpen vooralsnog niet dat dit hen direct raakt. En ik verbaas me erover dat, terwijl daar in Oekraïne mensen omkomen, ze hier gewoon rondwandelen en lachen alsof er niets aan de hand is.’

Maar de gevolgen van westerse sancties zullen veel mensen wakker schudden, gelooft hij stellig. ‘Wanneer de prijzen in de winkels verdubbelen of meer, als we te maken krijgen met voedseltekorten, zoals in de Sovjet-Unie, als we het opnieuw zonder import moeten stellen, van kleding tot auto’s, dan zullen de mensen denk ik wel gaan nadenken.’

Geen discussie meer beginnen

De hoop anderen te overtuigen heeft hij allang opgegeven, al zijn pogingen stuitten op onbegrip van mensen die hun informatie vooral van de staatstelevisie halen. Wie, zoals Nikolaj, tot nu toe vooral vertrouwde op andere, onafhankelijke media, krijgt het steeds moeilijker. De afgelopen dagen zijn diverse nieuwssites geblokkeerd, zowel van Russische als buitenlandse media.

De bekende, onafhankelijke radiozender Echo Moskvy is sinds donderdag uit de lucht, al zoeken de journalisten manieren om via YouTube toch hun publiek te blijven bedienen. Maar wie in de ogen van de Russische autoriteiten de strijdkrachten in diskrediet brengt, hangt forse boetes of zelfs gevangenisstraffen tot vijftien jaar boven het hoofd.

‘Bij mij thuis probeer ik geen discussies meer aan te gaan’, verzucht Nikolaj, ‘want ik weet dat dat zinloos is. We hebben in onze flat een groepschat. Toen ik daar politieke thema’s begon aan te roeren kreeg ik een golf van negatieve reacties over me heen. Volgens peilingen – betrouwbaar of niet, dat weet ik niet – steunt tot 50 procent van de Russen de militaire actie in Oekraïne. Als dat echt zo is, is dat heel jammer.’

Dit is de eerste bijdrage van onze medewerker in Moskou, Geert Groot Koerkamp.