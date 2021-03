‘Ik twijfelde tussen SP en Splinter, maar het wordt toch SGP’

Bata Milojevic Beeld Jiri Buller

Bata Milojevic (56), Rotterdam

Zweefde: tussen SP en Splinter (Femke Merel van Kooten)

Nu: SGP

‘Femke Merel van Kooten vind ik een geweldig mens, maar het voelt als een weggegooide stem om op Splinter te stemmen. Ze zijn zo klein. Ook de SP is voor mij afgevallen. Dat ze hebben ingestemd met de avondklok kan ik ze niet vergeven. De maatregelen van het kabinet gaan steeds verder en we blíjven het maar slikken. Laatst was het net na negenen en ik bleek iets vergeten te zijn in de auto. Nou, ik durfde het er niet uit te halen. Ik word claustrofobisch en paniekerig van die avondklok. Dat Rutte hoog bovenaan staat in de peilingen stoort me enorm. Die man had moeten aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Hij heeft de rechtstaat uitgehold en zou nooit meer terug mogen keren in de politiek. Ik ben op zoek gegaan naar mensen die wél integer zijn en ben bij de SGP uitgekomen. Zij zijn misschien te conservatief en te religieus, maar ze liegen niet en hebben het hart op de juiste plaats denk ik. Dat gedraai van Rutte waar hij steeds mee weg komt, gebeurt bij hen niet. Ze zijn geen hele kleine partij en hebben ook al een aantal zetels. Wellicht kunnen ze de VVD wat tegenwicht bieden.’

Melvin Heersema (20), Groningen

Zweefde: tussen VVD, CDA en Forum voor Democratie

Nu: JA21

‘Afgelopen tijd viel er voor mij steeds een partij af. Hoekstra op het ijs was niet handig, maar ja, fouten kunnen gemaakt worden. Omtzigt trok teveel een eigen lijn en CDA vond ik over de hele linie niet rechts genoeg. De VVD schoof teveel naar het midden. Vreemd ook dat de middelbare scholen wel voor een dag zijn opengegaan, maar het HBO niet. Dat sommige mensen helemaal geen fysieke les meer hebben vind ik schandelijk. FvD was te weinig serieus. Steeds maar weer rare capriolen. Ik zocht naar een fatsoenlijke partij op rechts en denk dat bij Eerdmans en Nanninga te hebben gevonden. Daarnaast benaderen zij de corona-crisis met verstand. Niet zoals Baudet zegt ‘alles maar opengooien’, maar goed kijken naar zowel de medische als de economische kant van het verhaal.

Een stem op JA21 is voor mij ook een strategische stem. Rutte zei laatst dat hij openstaat voor een brede coalitie. JA21 staat dichterbij de VVD dan bijvoorbeeld GroenLinks en daarom denk ik dat ze een goede kans hebben om mee te gaan regeren. JA21 wil ook wel inschikken en water bij de wijn doen om bij de coalitie te komen.’

Melvin Heersema Beeld Eva Faché

Noura el Ayachi (42), Schoonhoven

Zweefde: tussen VVD & D66

Nu: Partij voor de Dieren of niet stemmen

‘Op dit moment denk ik niet dat ik ga stemmen. De route die de VVD aan het bewandelen is, voelt voor mij onbegrijpelijk. Mensen ontwikkelen klachten omdat ze niet kunnen sporten en gaan dan naar de fysio - wat wel mag. Moedeloos word ik ervan en mijn vertrouwen in het kabinet is naar nul gedaald. Ik vraag me af hoe het er binnenkort uit zal zien voor ons ondernemers in de fitness-branche. Als onze leden straks willen sporten moeten ze misschien wel een testbewijs overleggen. Maar wat gaat dat kosten? En als je drie keer per week wil komen? Het zijn wéér allemaal drempels en zo krijgen we nog minder klanten. Wat is nou precies het plan? Ik snak naar meer informatie. Het door de strot duwen van vaccinaties door Kaag vind ik vreselijk. Dat lijkt me niet de juiste route. Ik ben heel bang voor een splitsing in de samenleving.

Ik weet dat er vrouwen hebben gestreden om mij kiesrecht te geven, maar ik ga ook niet staan iene miene mutte in het stemhokje. Dan stem ik liever niet. Of misschien dan maar de Partij voor de Dieren als proteststem.’

Noura el Ayachi Beeld Jiri Buller

Marco Scheeringa (50), Wolvega

Zweefde: tussen VVD & PVV

Nu: nog steeds

‘Ik vind het heel erg jammer dat veel partijen van tevoren al zeggen dat ze niet zullen gaan samenwerken met de PVV. Wilders kaart zoveel belangrijke onderwerpen aan: het tekort aan huizen, problemen in de zorg en met vluchtelingen. Hij schroomt niet om de waarheid te zeggen. Rutte vind ik een goede leider. Mensen om me heen lopen over hem te klagen, maar dat komt omdat iedereen thuis zit en alle leuke dingen niet doorgaan. Door die negativiteit krijg je alleen maar slechtere dingen, zoals een agent die afgelopen week in zijn gezicht werd gestoken. Ik vertrouw erop dat de VVD de crisis aankan. Je moet dat niet op links laten aankomen, dan wordt alles maar klakkeloos uitgegeven. Even dacht ik zeker te weten dat ik op Rutte ging stemmen, tot ik hoorde dat Unilever het woord ‘normaal’ gaat schrappen op hun shampoo flessen. Zodat mensen met kroeshaar zich niet buitengesloten voelen als ze ‘voor normaal haar’ lezen. Dit gaat gewoon te ver. We moeten ons niet de hele tijd maar aanpassen in dit land. Nu neig ik ook weer naar Wilders.’

Marco Scheeringa Beeld Jiri Buller

Dilek Yilmaz (42), Den Haag

Zweefde: tussen Denk, PvdA, GroenLinks, PvdD & D66

Nu: SP & PvdA

‘Ik vind dat het bij Denk tijdens de debatten teveel over racisme gaat en te weinig over zorg en onderwijs. Afgeschreven heb ik ze nog niet, maar ik mis een bredere visie. Tijdens de pandemie heb ik gezien dat de marktwerking in de zorg niet goed werkt. Zowel GroenLinks, de SP als de PvdA wil dit veranderen. Ook zijn deze partijen voor het verhogen van het minimumloon. GroenLinks vind ik alleen nogal liberaal: ze willen wél het minimumloon verhogen voor de part-time vakkenvuller, maar niet voor chronisch zieken en mensen met een beperking in de WIA. De SP wil dat wel en daarom zweef ik nu ook naar hen. Zo voorkom je dat de kloof vergroot wordt tussen uitkeringsgerechtigden en werkenden. Wat ik goed vind is dat Marijnissen de rekening van de corona-crisis bij de groep wil neerleggen die het meest vermogend is en het meest verdient. GroenLinks en de PvdA willen dat ook, maar ik verwacht dat de SP daar het hardst voor gaat knokken. Denk heb ik daar eigenlijk niet over gehoord. Al met al zijn nu eigenlijk de SP en de PvdA boven komen drijven.’