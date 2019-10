‘Ik sta hier uit solidariteit en het principe dat we onze bronnen en informatie moeten kunnen beschermen’

Journalisten demonstreren bij de rechtbank tegen de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

NOS-verslaggever Robert Bas had gesprekken met een bron in de zaak rond de ‘vergismoord’ op ggz-directeur Rob Zweekhorst. Vijf jaar geleden werd die in Berkel en Rodenrijs geliquideerd. De rechter vond dat Bas daarover moest getuigen, maar Bas weigerde. Nu probeert de rechter alsnog informatie los te weken door hem in gijzeling te nemen. Journalisten protesteren vrijdag tegen de gijzeling bij de rechtbank van Rotterdam.

Goedemorgen Wil, hoe is het daar?

‘Er zijn ongeveer honderd mensen op de demonstratie afgekomen. Vooral veel misdaadjournalisten zijn aanwezig. De solidariteit met Robert Bas is erg groot. Ik ken de meeste aanwezigen ook uit de rechtbanken. We komen elkaar natuurlijk vaak tegen.’

Zijn er veel NOS-collega’s van Robert Bas?

‘Ja, veel directe collega’s staan hier met draaiende camera’s: pers filmt pers. Maar naast verslaggevers van de NOS zijn er ook veel andere mediavertegenwoordigers aanwezig. De onderlinge solidariteit is groot.



‘Er zijn spandoeken. Op een daarvan staat ‘Robert gegijzeld, pers gebreideld’. Een andere man loopt hier rond met een zelfgemaakt bord waarop hij zich sterk maakt om Robert vrij te pleiten. Het heersende sentiment is eensgezindheid uit solidariteit met onze collega.’

Met welk doel demonstreren jullie?

‘NOS-collega Robert Bas is op last van de rechtbank van Rotterdam gegijzeld. Hij weigerde informatie te verschaffen over een gesprek dat hij voerde met een bron. Bas wil daar principieel geen vragen over beantwoorden. Ik denk niet dat deze gijzeling zijn standpunt verandert. De verwachting is niet dat hij nu wel opeens gaat praten. Ik sta hier uit solidariteit met mijn collega.’

Wat is jouw persoonlijke standpunt?

‘Ik ben hier omdat ik vind dat journalisten hun bronnen en hun informatie moeten kunnen beschermen. Dat kan niet als je als getuige in een rechtszaak vragen moet beantwoorden. Ik sta pal voor het principe dat je journalisten niet moet opsluiten als zij geen informatie willen prijsgeven.’

Ben je zelf ook bang dat bronnen moeilijker informatie delen, nu Robert Bas is gegijzeld?

‘Veel bronnen in mijn dossier zijn al heel bang om met de pers te praten. Wij schrijven over misdaad en proberen veel betrokkenen te spreken. Dat kost tijd en moeite. Maar dat is altijd al zo geweest.



‘Makkelijker zal het door die gijzeling in ieder geval niet worden om bronnen zover te krijgen om te praten.’