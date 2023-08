‘Ik schrijf dit als gijzelaar’: afgezette president Niger waarschuwt in opiniestuk voor gevolgen van coup

Demonstranten tegen de militaire coup in Niger verzamelen zich in de hoofdstad Niamey bij het parlementsgebouw. Beeld EPA

‘Ik schrijf dit als gijzelaar. Niger wordt aangevallen door een militaire junta die probeert onze democratie omver te werpen.’ Dat schrijft Mohamed Bazoum, de in 2021 democratisch verkozen president van Niger, in een opiniestuk in The Washington Post.

In de Amerikaanse krant doet de gevangengenomen president een beroep op de internationale gemeenschap: hij vraagt hen de orde in zijn land te herstellen. Als de staatsgreep in zijn land wordt voltrokken, zou dat volgens de afgezette president ‘verwoestende gevolgen’ hebben voor zijn land, de regio en de wereld.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Zondag stelde Ecowas, het economische blok waar veel West-Afrikaanse landen lid van zijn, de Nigerese coupplegers een ultimatum: de democratisch verkozen regering moet binnen een week weer aan de macht zijn, anders zal het blok ‘alle benodigde maatregelen nemen om de grondwettelijke orde te herstellen’. Een van de opties daarvoor is een militaire interventie. Ook kwam Ecowas met verschillende financiële sancties.

Tekort

Bazoum schrijft blij te zijn met de ‘ongekende’ economische strafmaatregelen van Ecowas, en zegt dat ze ‘laten zien hoe een toekomst eruit zou zien onder een autocratische junta zonder visie of betrouwbare bondgenoten’. Hij voegt eraan toe dat veel Nigerezen de gevolgen van de sancties beginnen te voelen. Zo is de prijs van rijst met 40 procent gestegen en is er op steeds meer plekken in Niger een tekort aan elektriciteit.

70 procent van de Nigerese stroomvoorziening komt uit Nigeria, dat dinsdag als onderdeel van de Ecowassancties de elektriciteitstoevoer naar Niger heeft stopgezet. Volgens naasten van Bazoum is inmiddels ook in het presidentieel paleis de stroom uitgevallen.

Bazoum onderhoudt goede banden met het Westen. Zo werkten de Nigerezen onder zijn leiding samen met de legers van onder meer Italië, de Verenigde Staten en Frankrijk. Door hun aanwezigheid zijn er de afgelopen jaren minder incidenten met jihadisten geweest – in zijn opiniestuk stelt Bazoum zelfs dat Niger ‘de afgelopen vijftien jaar niet zo veilig was als nu’.

Criminele huurlingen

De afgezette president haalt in het stuk uit naar de junta’s van Burkina Faso en Mali, die de militaire machthebbers in Niger steunen. ‘In plaats van de veiligheidsproblemen aan te pakken door hun eigen capaciteit te versterken,’ schrijft hij, ‘zetten ze criminele Russische huurlingen van de Wagnergroep in, iets wat ten koste gaat van de rechten en waardigheid van hun volk’.

Eerder werd al bekend dat de afgezette president wordt vastgehouden in het presidentiële paleis in de Nigerese hoofdstad Niamey, maar dat hij niet volledig is afgesloten van de buitenwereld. Hij zou nog telefonisch contact hebben met buitenlandse regeringen. Maandag werd hij bezocht door Mahamat Idriss Déby, de president van buurland Tsjaad. Déby sprak met Bazoum en de coupplegers om te overleggen over een vreedzame oplossing voor de politieke crisis in het land, een bemiddelingspoging die vooralsnog geen effect heeft gehad.

Andere pogingen om te onderhandelen over de staatsgreep in Niger liepen tevens op niets uit. De delegatie onder leiding van de Nigeriaanse oud-leider Abdulsalami Abubakar arriveerde donderdag en zou een ontmoeting hebben met coupleider Abdourahamane Tiani. Dat overleg ging niet door, waardoor de vertegenwoordigers nog diezelfde dag huiswaarts keerden. Ook een geplande ontmoeting met Bazoum werd afgelast.