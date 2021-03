‘Ik rust niet tot de politiek voor de helft uit vrouwen bestaat’

Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen (SP) tijdens het verkiezingsdebat van de NOS. Beeld ANP

Waarom bent u nu al zo positief over de verkiezingsuitslag?

‘Omdat er op de kieslijsten gemiddeld meer vrouwen staan. Onze verwachting is dat we na de uitslag boven de veertig procent van vrouwen in de Tweede Kamer komen, nu zitten we nog op 31 procent. Maar dan is mijn werk nog niet klaar. Ik rust niet tot de hele Nederlandse politiek, van gemeenteraad tot de Tweede Kamer, voor de helft uit vrouwen bestaat.’

Uw stichting krijgt vaak het verwijt dat u met deze positieve discriminatie de zaak niet helpt, dat het moet gaan om kwaliteit en niet om iemands gender.

‘De kans is vrij klein dat de mensen die zeggen op de beste te willen stemmen, alle duizenden politici van Nederland kennen. Natuurlijk gaat het om kwaliteit, maar hebben ze dan ook tussen al die honderden vrouwen gekeken of daar de beste tussen zit? Op een vrouw stemmen betekent niet dat je mannen wil uitsluiten, het betekent dat je vrouwen wil betrekken. Als je stemt op een persoon betekent het dat je gebruikt maakt van je stemrecht, niet dat je discrimineert. We willen mannen niet uitsluiten, we vinden dat vrouwen net zo goed zijn - en dat ze ook een plek in de politiek verdienen.’

Wat is er zoal veranderd?

‘Vier jaar geleden moesten we alles geven wat we hadden om meer aandacht te krijgen voor vrouwen in de politiek. Dit jaar is compleet anders: we zien dat er veel meer aandacht is voor vrouwelijke politici. Vroeger was de opvatting ‘Er zijn weinig vrouwen in de politiek, is dat slecht?’, nu is het ‘Er zijn te weinig vrouwen in de politiek, en dat is erg omdat..’. Hierdoor ging het ook over seksisme in de politiek, de online haat waar vrouwelijke politici mee te maken krijgen en de barrières voor jonge vrouwen om de politiek in te gaan. Veel meer mensen worden zich bewust van dit probleem.

‘Een moment dat ik kenmerkend vind voor de benadeelde positie van vrouwelijke politici, is tijdens het slotdebat tussen Sigrid Kaag en Geert Wilders. Kaag werd herhaaldelijk voor verrader uitgemaakt door een kledingkeuze - dat ze ooit een hoofddoek had gedragen tijdens een politieke ontmoeting in Iran - en liet Kaag vervolgens nauwelijks uitpraten om haarzelf te verdedigen. Dat soort momenten zijn altijd jammer.’