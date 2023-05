‘Ik los niets op, ik houd in leven’, zei de pater die elke nacht op zijn fiets stapte om brood te bezorgen bij de armen

Pater Poels

‘Ik ben geen hulpverlener, ik help’, was het motto van Pater Poels, de man die bijna dertig jaar lang het brood dat was overgebleven bij bakkerijen, bezorgde bij Tilburgers in nood. Pater Poels, die gewoon Gerrit heette en eigenlijk al lang geen pater meer was, dankte er zijn bijnaam aan: de Broodpater.

Zijn fietsronde begon hij steevast om twee uur ’s nachts, en dat was niet zonder reden: mensen wilden dat hun armoede onzichtbaar bleef. Vandaar ook dat hij het brood discreet in tassen aan hun deuren hing. Hij werd niet gedreven door liefde, maar door woede, vertelde hij eens in het Brabants Dagblad: ‘Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen.’

Poels was voorbestemd priester te worden, maar keerde in 1969 de kerk de rug toe. Daar waren meerdere redenen voor, maar doorslaggevend was zijn twijfel over het geloof. In interviews, en later ook tegen zijn kinderen, hield hij zich op de vlakte. Dochter Hülya: ‘Als ik hem vroeg of God bestaat, maakte hij zich er altijd met een grapje vanaf: ‘Als hem tegenkom, laat ik je het weten, oké?’ Ik denk dat hij, net als iedereen, het antwoord ook niet had.’

Nadat Poels was uitgetreden uit het klooster, ging hij werken bij de net opgerichte hulpcentrale in Tilburg die thuis- en daklozen opving. Daar ontmoette hij zijn vrouw Angelique, met wie hij trouwde en zes pleegkinderen grootbracht. In 1990 nam hij afscheid van de hulpcentrale, die inmiddels Huize Poels was gaan heten. Hij had genoeg van alle regelgeving en wilde iets praktisch gaan doen; het was het begin van de nachtelijke broodtochten. ‘Ik had belangrijkere dingen kunnen doen’, zei hij, ‘maar het kleine hoort bij mij.’

Pater Poels sorteert het brood achter zijn woning in Tilburg, 2009. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Elke avond ging hij om half zeven naar bed, om half 1 ’s nachts stond hij op om op pad te gaan. Als gevolg van een verwaarloosde oogontsteking in zijn jeugd was hij slechtziend, wat soms voor hachelijke taferelen zorgde. Zo reed hij eens in een kuil, waar hij twee uur lang in lag alvorens iemand hem ontdekte. Maar een mobiele telefoon wilde hij niet. Een auto evenmin. Dat was iets voor de rijken.

Poels werd rijkelijk onderscheiden voor zijn werk. Van een tegel op de Walk of Fame in Tilburg tot het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. In 2001 riep de KRO hem uit tot Nederlandse held. ‘De onderscheidingen an sich zeiden hem niet zoveel’, weet zijn dochter. ‘Hij vond het belangrijker om serieus te worden genomen.’

En dat was niet altijd het geval. ‘Ons pap heeft altijd loyale mensen om zich heen gehad, maar de oppositie was minstens net zo trouw.’ De voornaamste kritiek op Poels was dat hij met zijn werk armoede in stand hield. Zijn antwoord was: ‘Ik los niets op, ik houd in leven.’

Mede dankzij hem kwamen er in Tilburg drie opvanghuizen, een werkgelegenheidsproject, een kringloopwinkel en een sociaal eethuis. In 2017 besloot hij het rustiger aan te gaan doen, hij was toen inmiddels 88 jaar en had in totaal zestig fietsen versleten tijdens zijn broodtochten. Hij droeg zijn werk grotendeels over aan zijn dochter, die nu de Stichting BroodNodig Tilburg runt.

Poels leed de laatste jaren aan alzheimer en verbleef in een verpleeghuis, waar hij 26 april op 93-jarige leeftijd overleed. Na zijn dood gingen in Tilburg stemmen op voor een standbeeld van hun broodpater, maar die moeite kunnen mensen zich besparen, weet zijn dochter. ‘Hij had zich daar bij leven al een paar keer over uitgesproken. Niet doen, zei hij. Die centjes kun je veel beter besteden.’