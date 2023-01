‘Ik leer nu alle hoofdsteden in de wereld uit mijn hoofd. Hé Google, wat is de hoofdstad van Bhutan?’

Jannie van Keulen-Van der Zee is een ranke verschijning met een innemend karakter. Een vrouw die liever naar de ander vraagt dan monologen over zichzelf afsteekt, ook al is ze een vat vol boeiende levensverhalen. De 100-jarige heeft zich omringd met de modernste technologische snufjes om haar slechtziendheid enigszins hanteerbaar te maken, en vooral om haar leergierigheid te bevredigen.

Janny van Keulen-Van der Zee Beeld Aurélie Geurts

Voor een 100-jarige heeft u veel hits op Google.

‘Oja? Dat komt misschien doordat ik films van mijn reizen op YouTube heb gezet.’

Ze roept: ‘Hé Google, vertel iets over Jannie van Keulen’. Een vriendelijke vrouwenstem antwoordt vanuit een speaker in de hoek van de woonkamer: ‘Je zit op de Ambachtsweg in Nijverdal.’

Jannie: ‘Hé Google, vertel iets over Jannie van Keulen uit Wijhe.’

De stem: ‘Ik begrijp u niet.’

Jannie: ‘Hé Google, je begrijpt er inderdaad niks van.’

De stem: ‘Sorry, soms ben ik een warhoofd.’

Jannie: ’Hé Google, ben ik lief?’

De stem: ‘Je bent zo lief als je zelf wilt.’

Geamuseerd zegt ze: ‘Dit is nu mijn leven, praten met Google.’

‘Ik heb de hele wereld rondgereisd, noem een land en ik ben er geweest, van Alaska tot Zuid-Afrika, van Papoea Nieuw-Guinea tot Nicaragua. Eerst met mijn man, en toen hij ziek werd, alleen. ‘Ga jij maar, ik wil geen blok aan je been zijn’, zei hij. Mijn laatste rondreis maakte ik op mijn 93ste door Iran, al in het vliegtuig moest ik een sluier om, alleen in mijn hotelkamer mocht-ie af. Vreselijk, wat er nu in dat land gebeurt. Vier jaar geleden ben ik voor een bruiloft naar Paramaribo gevlogen. Nu hoef ik niet meer zo ver.’

Googlend las ik ook dat u nog vrijwilligerswerk doet.

‘Bij Taalpunt, elke week geef ik een groep van ongeveer twintig statushouders conversatieles, zodat ze beter Nederlands leren spreken. Ze vinden het prettig dat ik met ze over hun land kan praten, omdat ik er meestal ben geweest, merk ik bijvoorbeeld aan een alleraardigst kereltje uit Myanmar. Dit vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening en liefde.’

Ze pakt een poster van haar salontafel, met een gedicht in het Koerdisch. Titel: ‘Nêrgiza Wijhe’, Narcis van Wijhe. ‘Gekregen van Ibrahim, een Koerdische man uit Oost-Turkije. Hij gaf het op mijn 100ste verjaardag, met tranen in zijn ogen.’ Ibrahim dichtte voor haar, vertaald, zinnen als: ‘Je bent er altijd, met heel je hart en ziel. (...) Jannie is voor ons het gele licht van Wijhe. (...) Vanaf nu heet je narcis.’

Hoe ziet u de situatie van vluchtelingen die u heeft leren kennen?

‘Ze willen allemaal zo graag werken, maar dat lukt niet. Ze moeten eerst inburgeren, de taal leren, het duurt ze te lang. Een Turks echtpaar, beiden met een universitaire opleiding, zegt huishoudelijk werk in het verzorgingshuis in het dorp te willen doen, maar ze worden niet aangenomen omdat ze de taal niet goed genoeg spreken. Ik zie ook dat vluchtelingen van alle kanten hulp krijgen. Ze krijgen een computer, een tv, alles.’

Wat mist u wat u niet meer kunt?

‘Lezen: boeken, tijdschriften, op de computer. Ik houd van mijn kennis vergroten. Ik was in de 70 toen ik Spaans ging studeren, zes jaar lang. Dit soort dingen gaat niet meer, ik zie slecht, nog maar 3 procent, alleen aan de zijkant van mijn gezichtsveld nog iets. Dat komt door maculadegeneratie.

‘Ik heb veel aan Google. Momenteel leer ik de hoofdsteden van alle landen uit mijn hoofd.’ Ze roept door de kamer: ‘Hé Google, wat is de hoofdstad van Bhutan?’ De stem: ‘Thimphu.’

Tijdens haar reizen filmde Jannie van Keulen vaak. Zo ook toen ze rond 2000 in Zanzibar was. Maar deze Zanzibari wilde alleen gefilmd worden als ze ook samen op de foto zouden gaan. De ­traditionele doek die ze draagt, kreeg ze van hem. Beeld Aurélie Geurts

‘Ik was 92 toen ik met een vriendin door Bhutan reisde, met een eigen chauffeur en een gids. Op de een-na-laatste dag zei de gids: ‘We hebben een heilige berg, het Tijgersnest, dat is een zware tocht van 740 traptreden, maar dat zie ik jullie wel doen.’ Ik had er totaal geen moeite mee, mijn twintig jaar jongere vriendin wel. Tijdens de beklimming vroegen sommige tegenliggers of ze met mij op de foto mochten, anderen wilden mij omhelzen.

‘Eenmaal boven bij het Tijgersnest zagen we grote boeddhabeelden bij een tempel. Het wemelde er van de monniken in Bhutaanse kledij. Nadat we onze schoenen hadden uitgedaan, mochten we het heilige der heiligen betreden en een offer brengen, geld geven dus. Ik vond het maar poppenkast. Weer beneden vroeg de gids of ik geïnterviewd wilde worden voor de televisie, omdat nog niet eerder iemand van mijn leeftijd deze bergtocht had gemaakt. En zo kwam ik op het journaal van Bhutan.’

Wie is uw grote liefde?

‘Dan zeg ik mijn man, Martinez, Inez werd hij genoemd. Hij had samen met zijn broer een garage. Ze verhuurden en bestuurden ook auto’s voor trouw- en rouwstoeten. Voor het Ziekenfonds reden ze patiënten naar het ziekenhuis. Ik deed de belastingen voor het bedrijf en reed ook geregeld een trouw- of begrafeniswagen. Dan hoorde je op de terugweg de familie al ruziën over de erfenis. Het was heel ongebruikelijk in de jaren vijftig, een vrouw achter het stuur. Als ze mij in Wijhe zagen rijden, hoorde ik de mensen roepen: ‘Hé, moe je eens kieken, een vrouw achter het stuur!’ Inez had mij rijlessen gegeven. Als ik zijn vader naar het ziekenhuis mocht rijden, voelde ik mij een koningin, zo trots was ik!

Samen met haar man Martinez van Keulen, de foto is gemaakt in mei 1946, ongeveer een maand voor hun trouwen. Beeld Aurélie Geurts

‘Inez en ik gingen vaak op reis, als we kinderen hadden gehad, had dat niet gekund. Eerst heel primitief, wild kamperen in een tentje, slapend op onze jassen, later op stretchers. In de jaren vijftig kochten we een goggomobil, een klein tweepersoonswagentje waarmee je bij het schakelen tussentijds gas moest geven, dubbel klutsen heette dat. Onze eerste reis met de goggo was naar Italië.

‘Mijn man dacht dat ik het na zijn overlijden wel zou redden zonder hem, en dat klopte. Tijdens ons huwelijk nam hij alle besluiten, maar toen hij er niet meer was, merkte ik dat ik er geen moeite mee had alles zelf te beslissen. Alleen wonen heeft ook voordelen: je kunt alles doen zoals jij het wilt. Er heeft weleens iemand gevraagd of ik niet weer aan de man wil, maar nee, ik moet er niet aan denken, in vind het prima in mijn eentje. Is dat egocentrisch?’

Nee hoor, ook als je alleen woont, kun je hechte relaties onderhouden en iets voor een ander betekenen.

‘Nog meer juist, want je kijkt veel meer om je heen en hebt meer gelegenheid iets voor een ander te doen. Ik heb veel vrienden. Op de receptie voor mijn 100ste verjaardag kwamen er meer dan 130; uit Tilburg, Middelburg, Leidschendam, Heiloo, Stellingwerf, Kollum, Veenendaal, Holwerda, Assen, Delden, er waren veel mensen bij die ik tijdens mijn reizen heb ontmoet. Als ik iemand leer kennen en het klikt, dan laat ik die bijna nooit meer los.’

Wat vindt u een van de beste ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar?

‘De technologische vooruitgang. Neem de smartphone.’ Ze drukt op een knop van haar iPhone en spreekt hardop: ‘Siri, bel An.’ (En ze krijgt An aan de lijn.) ‘De speaker van Google home kan ik al mijn vragen stellen, de webbox leest mij voor uit boeken en tijdschriften. Ik vind het allemaal even mooi.’

Hoe kijkt u terug op uw jeugdjaren?

‘Ik kom uit een close gezin met zes kinderen. Mijn moeder was thuis, mijn vader bovenmeester van de lagere school. Ons huis zat vast aan de school. Ik was het lievelingetje van mijn vader, kon goed leren en mocht van hem naar de mulo, terwijl mijn zusje na de lagere school thuis moeder moest helpen. Toen ik vier jaar geleden naar dit appartement verhuisde, kwam ik mijn rapport van de zesde klas tegen. Voor gedrag en vlijt kon je hooguit een 8 krijgen, maar er stond een 9. In rood inkt had mijn vader erbij geschreven: ‘Uitstekend rapport, M.E. van der Zee.’ Waarom gaf hij mij zo’n hoog cijfer?’

Waarom was u het lievelingetje van uw vader, denkt u?

‘Ik heb altijd gedacht dat ik een ongewenst kind was, omdat mijn moeder mij een jaar na de vorige kreeg. Dat was normaal in die tijd, maar het leek mij erg zwaar voor haar. Er is nooit iets over gezegd, het was mijn eigen gedachte. Ik vermoedde het ook omdat mijn vader altijd zijn best deed mij te beschermen. Toen een meisje op school aan mijn haren trok, kwam hij voor mij op. Toen ik in april 1934, kort na de dood van koningin Emma, mij op een dag misselijk voelde, buikpijn had en vervelend deed, zei mijn moeder: ‘Niet zeuren, ga maar ballen.’ In de avond kwam mijn vader thuis, zag mij ziek in bed liggen en belde meteen de dokter. Met een ambulance werd ik naar het ziekenhuis gebracht: buikvliesontsteking. Ik heb zes weken in het ziekenhuis gelegen, op het randje van de dood. Zou mijn vader geweten hebben dat ik niet welkom was, en daarom extra goed voor mij zijn?’

Mocht u na de lagere school uw eigen keuzen maken?

‘Oh nee, mijn vader besliste dat ik naar de mulo ging en daarna werd een administratief baantje voor mij gezocht. Ik voegde mij daarin. Tijdens de oorlog, toen je toch niet na acht uur naar buiten mocht, ben ik thuis verder gaan leren en heb ik diploma’s gehaald voor steno en handelscorrespondentie in vier talen. Ik heb goede banen gehad, op het laatst als secretaresse bij TNO. Als ik zelf had mogen kiezen wat ik wilde worden, was ik denk ik psycholoog geworden, of journalist.’

Welk levensinzicht heeft u opgedaan?

‘Wees eerlijk tegen anderen, zonder te kwetsen. Dat betekent dat je heel goed moet nadenken over de juiste bewoordingen voordat je tegen een ander zegt wat je dwarszit.’