‘Ik kijk erg uit naar het danceprogramma, dat maakt Lowlands onderscheidend’

Het festivalterrein van Lowlands. Beeld Ferdy Damman / ANP

Robert, eerst maar even het zuur. Heb je je perstientje al betaald?

‘Nee, dat gaan we doen aan de ingang. Ik dacht: ik neem een tientje mee en ik verfrommel hem helemaal, maar de bijdrage is pin only.

‘Nee hoor, ik heb helemaal geen moeite met die bijdrage van 10 euro. Lowlands eist dit jaar dat gasten zoals buurtbewoners, wethouders, bekende personen en dus ook de pers een tientje charity fee aan Stichting Vluchteling, Amnesty International of Oxfam Novib geven.

‘Bij festivals in het buitenland, maar in Nederland ook bij Awakenings, is dat al jaren schering en inslag. Het was nooit in mij opgekomen dat dit censuur zou zijn. Maar hoge bomen vangen veel wind en Lowlands kreeg kritiek van media en journalistenvakbond NVJ. De kritiek is dat media hun werk moeten kunnen doen zonder tegenprestatie, NVJ sprak van persbreidel. Lowlands houdt nu voet bij stuk en media die zeiden niet te gaan, gaan nu toch.’

‘Ik heb geopperd de bijdrage vrijwillig te maken, maar ik begreep van de organisatie dat dat al eens geprobeerd was. De bijdrage was toen gemiddeld zo’n 60 eurocent per persoon.’

Woensdag stonden honderden tickets te koop, soms zelfs onder de aankoopprijs, terwijl het prima weer wordt dit weekend. Hoe komt dat?

‘Kaarten worden elk jaar verkocht, maar dit jaar zijn er een aantal dingen anders. Zo kunnen de kaarten 24 uur voor het begin van het festival niet meer worden verkocht, waardoor mensen wat in paniek raakten en soms hun kaarten onder de vraagprijs verkochten.

‘Wat ook anders is dan voorheen, is dat kaarten niet meer kunnen worden doorverkocht via Ticketswap, maar alleen via verkoper Ticketmaster. Die pakken op elke doorverkoop nog eens 40 euro extra aan administratiekosten. Het gevaar is dat Ticketmaster daarmee een monopoliepositie krijgt en die kan uitbuiten. Ze verdienen nu flink aan de doorverkoop.’

Terwijl er al flink verdiend werd aan de kaartjes, die 300 euro per stuk kosten. Is dat onvermijdelijk?

‘Ja, dat is absoluut noodzakelijk. De festivals zitten in een perfect storm: veel maatschappelijke problemen werken door in de organisatie. De stikstofcrisis maakt het moeilijk de juiste vergunningen te krijgen en de inflatie en het personeelstekort jagen de kosten op. Ook de bandtarieven zijn zo’n beetje verdubbeld. In de festivalmarkt zat altijd een groei, maar nu vallen veel kleinere festivals om.’

Goed, dan nu het zoet. Jij en de bezoekers mogen zich natuurlijk ook verheugen. Naar welke artiesten kijk je uit?

‘Ik kijk erg uit naar het danceprogramma. Dat maakt Lowlands onderscheidend, het is eigenlijk een festival in het festival. Overdag een popfestival en ’s avonds begint het dancefestival met hele goede namen. Als het om een uur of 11 donker is, ga ik naar de Bravo of de India om te zien wat er te gebeuren staat.

‘En er staan bijzondere dingen te gebeuren. Charlotte De Witte, een Vlaamse techno-dj, sluit op zaterdag hoofdpodium Alpha af, dat is wel een unicum voor een techno-dj. Verder zien we een revival van de drum-’n-bass. Vrijdagavond in de India staat Nia Archives, een Britse vrouw van 23 die drum-’n-bass mixt met r&b-songs. Verder doen de Nederlandse acts Coloray en Ineffekt een back-to-back zaterdagavond in de Bravo. Dat is opwindende dance, ik heb de nieuwe plaat van Ineffekt beluisterd en dat is echt te gek, een supertalent.

‘Billie Eilish treedt op, niet voor het eerst, maar het is wel bijzonder dat ze de zondag afsluit. Ik ben benieuwd of daar ouders met kinderen staan, zoals op Pinkpop. De Jeugd van Tegenwoordig heeft net een heel leuke plaat uitgebracht, Moderne manieren, dat gaat ook altijd wel los. We hebben een mooie primeur met de eerste Nederlandse reggaeton-act op Lowlands, Quique.

‘Het is soms wel zoeken. Ik zat te scrollen door het blokkenschema op zaterdag en dan zijn er wel veel gaten, geen band waarvoor je echt naar het festival komt. Festivals doen vaak expres op vrijdag en zondag grote acts, zodat mensen al vroeg komen en tot het einde blijven.

‘Er is veel Nederlandstalig en dat is hartstikke leuk, maar veel heb ik ook al dertig keer gezien. S10, Merol, Joost, Nonchalance, die staan overal. Gelukkig staat Goldband niet weer op Lowlands.’

Vorig zomer beleefde Goldband een doorbraak, onder meer door het optreden op Lowlands. Zie je zoiets dit jaar weer gebeuren?

‘Boygenius? Dat is wel een grote band onder muziekliefhebbers, maar nog geen grote naam bij het brede publiek. Het is een indie-supergroep met Amerikaanse vrouwen uit de indiescene. Ze brachten onlangs hun eerste plaat uit en het is echt een Lowlands-band, maar nog geen gigantische headliner met veel festivalervaring.

‘Ze staan in de Bravo, ik vind het heel belangrijk dat grote festivals dit soort acts het grootst mogelijke podium geven. Daar toon je lef mee, en daar groeien acts ook van.’