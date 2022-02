‘Ik kan er niet over uit dat mensen er echt van overtuigd zijn dat wij genocide plegen’

Met taart, vlaai en bloemen laten mensen merken dat ze het werk van de GGD-medewerkers waarderen. Scheldpartijen en bedreigingen komen maar van een heel kleine groep. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Echte Limburgse vlaai’, zegt de medewerkster van de GGD terwijl ze een punt aansnijdt. ‘Wilt u ook?’ Op de doos zit een A4’tje geplakt: ‘Bedankt. Hierbij een blijk van waardering.’ Getekend: Roel Wever, de burgemeester van Heerlen.

Mensen betuigen in groten getale hun steun, zegt Bram, de manager van deze vaccinatielocatie. Hij leest op zaterdagochtend de kaartjes van de bossen bloemen die net bezorgd zijn. ‘We krijgen dozen vol Merci. Toch wel fijn.’

Bram staat liever niet met zijn achternaam in de krant; de gemoederen zijn al zo verhit en zijn gezicht circuleert op internet. Hij is degene die donderdag een woeste groep van acht anti-vaccinatiedemonstranten probeerde te kalmeren.

Doodsbedreigingen

‘Ze kwamen meteen intimiderend binnen’, zegt hij. En daarna liep het snel uit de hand, zoals te zien in het filmpje dat rondging. ‘Binnen vijf seconden kreeg ik drie doodsbedreigingen naar mijn hoofd.’

Een van de mannen riep: ‘Jullie moeten weten dat je je allemaal schuldig maakt aan moord.’

‘En genocide op de bevolking!’, vulde een ander aan. Op een ander filmpje is te horen: ‘Jij hangt dadelijk aan een touwtje.’

Een van de medewerkers reikte naar de telefoon van een filmende vrouw. ‘Jij slaat mij’, riep ze. Waarna ze hem zelf meermaals sloeg. ‘Je gaat eraan!’, riep ze toen. ‘Ik laat je arresteren.’

Een dag eerder kwam een deels overlappende groep ook al een andere vaccinatielocatie in de buurt binnenvallen, in Heerlerheide. ‘Die is voor u’, zei een man die hardhandig een pak papieren overhandigde en een por uitdeelde aan een medewerker. ‘Misschien zien we elkaar nog eens.’

‘Voor de rechtbank’, vulde een vrouw aan, vermoedelijk dezelfde als donderdag. ‘Een tribunaal!’

‘Dit moeten we niet tolereren’, zegt burgemeester Roel Wever in reactie op de incidenten. ‘Je mag bij ons demonstreren. Maar je mag niet zomaar mensen betichten van van alles en lastigvallen.’

Teleurstelling

Op zaterdagochtend is bij de GGD in Heerlen de kalmte teruggekeerd. De schrik is weggeëbd maar de teleurstelling is nog vers. Bram: ‘Ik kan er niet bij dat die mensen echt zo overtuigd zijn dat wij genocide plegen.’

‘Wij doen het tegenovergestelde’, zegt een andere medewerker die betrokken was en anoniem wil blijven. ‘Wij helpen de bevolking. Ik heb aan het begin van corona gezien hoe mijn schoonmoeder corona kreeg in een verzorgingstehuis en stierf. Wij waren dolblij toen we eindelijk een vaccinatie kregen.’

Een aantal maanden werkt hij voor de GGD. Eerst bron- en contactonderzoek, nu administratie bij vaccinaties. ‘En dan moeten we deze flauwekul aanhoren.’ Hij is flink geschrokken, zegt hij, maar blijft stug doorwerken.

'Dit lijkt het staartje van de pandemie': zaterdag komen nog maar weinig mensen voor een boosterprik. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een paar mensen druppelen binnen voor hun boosterprik. Het is rustig de laatste week, vertelt Bram. Des te vreemder dat nu, in wat het staartje van de pandemie lijkt te zijn, er nog zo’n uitbarsting plaatsvindt. Gedurende de hele vaccinatiecampagne, ruim een jaar, hebben ze hier nauwelijks iets gemerkt van de kleine groep die fel tegen vaccineren is.

Het incident volgt kort na een undercoverreportage van Forum voor Democratie, waarin volgens de partij aangetoond wordt dat de GGD zich niet houdt aan de procedure voor het vaccineren van kinderen zonder toestemming van ouders. Dezelfde partij heeft het in het parlement over tribunalen. Zou dat meespelen?

‘Polariseren gebeurt’, zegt Leo nuchter, de medewerker die werd lastig gevallen in Heerlerheide. ‘Dat kan mede de oorzaak zijn van zo’n incident.’ Bram: ‘Ik denk dat 95 procent van de mensen vindt dat wij goed werk doen. Er lopen wat mensen rond die het er absoluut niet mee eens zijn en die laten zich misschien stimuleren door bepaalde oproepen van weet ik veel wie.’

Telegramgroep

De groep die zich nu zo fel uitspreekt noemt zich Team Nederland. In hun openbare Telegramgroep sommen ze alle locaties op die ze al bezocht hebben en overleggen ze waar ze daarna zullen langsgaan. Tussen deelnemers van de groep (1081 leden) ontstond na het incident een flinke discussie over hoe hun mensen optraden in Heerlen. ‘Hier ga ik niet deel van uitmaken’, appt eentje. ‘Dit gaat niet werken zo.’

Sandra, lid van de groep, licht aan de telefoon de acties toe, op voorwaarde dat haar achternaam niet wordt genoemd. ‘Wat wij doen is: alle hoofdcommissarissen van de politie, burgemeesters en locaties van de GGD stellen wij op de hoogte met documenten. Wij gaan naar locaties om onze notificaties voor te lezen. Dat wordt ons niet toegestaan. Waardoor de emoties oplopen.’

De undercoverreportage van FvD heeft ze gezien, ja. Of ze het een goede actie vond, wil Sandra niet zeggen. ‘Maar iedereen die het opneemt voor de kinderen krijgt van mij een schouderklopje. Je wilt toch ook dat de kindjes in een vrije samenleving opgroeien?’

Ze is ervan overtuigd dat de actie een juridische grondslag heeft. In de documenten wordt gesproken over een zaak die zou lopen bij het Internationaal Strafhof, en over een onderzoek van de Metropolitan Police in Engeland wegens genocide door vaccinaties. De zaaknummers van beide ‘zaken’ blijken niet te bestaan.