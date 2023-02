🎧 Podcast Liefde van nu

‘Ik heb nooit tijdens de bevalling gedacht: had ik nu maar een man naast me’

Een liefdevolle relatie met een leuke man, Mirjam (38) had het. Maar zij wil kinderen en hij niet. Mirjam beëindigt de relatie en schrijft zich in bij een donorbank. In deze aflevering vertelt Mirjam over het traject dat ze toen inging, het moederschap en over haar geloof in de maakbaarheid van het leven.