Ik heb doorgaans geen belangstelling voor BN’ers. Waarom pieker ik dan over de naam van Baudets baby?

Ik zal het maar eerlijk toegeven: ik heb eindeloos gespeculeerd over de naam van Baudets zoon. Weken, misschien wel maanden. Ik heb zelfs, aan de hand van een interview in mei, uitgerekend wanneer zijn vrouw Davide ‘op alle dagen liep’ zoals dat vroeger heette. Telraam erbij. En dan maar wachten.

Zouden ze kiezen voor een Franse naam? Antoine, Baptiste, Napoleon? Iets uit de oudheid: Vergilius, Ovidius, Apollo, Atlas, Hermes, Zeus? Iets Nibelungen-achtigs: Siegfried, Rheingold, Lohengrin? Of iets uit onze vaderlandse Middeleeuwen : Elckerlyck, Walewijn, Egidius (Roepen op de trap, over een paar jaar: ‘Egidius, waer bestu bleven? Je moet je tinnen soldaatjes nog opruimen!)

Wat kon het mij eigenlijk schelen, vroeg ik me intussen geërgerd af. Ik ken Baudet helemaal niet persoonlijk, en hoop dat zo te houden. Ik heb doorgaans geen belangstelling voor bekende Nederlanders. Waarom pieker ik dan over de naam van Baudets baby? (Juist iets oud-Hollands-leesplankerigs? Wim, Teun, Gijs?)

Is het misschien omdat hij de eerste prominente raar-rechtse politicus is die zich voortplant? Wilders heeft geen kinderen, Pim Fortuyn had ze ook niet, Hans Janmaat ook niet, dacht ik (ach ja, de centrumpartij! Dat was toch nog maar peanuts, eigenlijk). Maar Baudet heeft aangekondigd een groot gezin te willen stichten.

Zo’n leger uilskuikentjes van Minerva groeit op natuurlijk, nee, nou niet aan The Boys from Brazil denken, dat is flauw. We houden de moed erin. Wie weet hebben die kindertjes (die ik stuk voor stuk alle goeds wens, laat ik dat voorop stellen) een harmoniserende invloed op het wereldbeeld van hun vader, al zijn er helaas nogal wat historische voorbeelden van het tegendeel.

Nou, en toen was het ventje er eindelijk. ‘Vertel op!’, schreeuwde ik tegen mijn scherm. ‘Hoe heet hij? Thor? Walewijn? César? Homerus?’ En wat denkt u? Baudet hield die naam nog 10 dagen stil. Tien martelende dagen! (Castor? Pollux? Remus?!)

Inmiddels weten we het. Lancelot. Best een mooie naam. Ik ken een aardige jongen die zo heet. Hij wordt Lans genoemd. Zijn zusje Guinevere gaat door het leven als Gwin. Dat is het probleem met die hoogdravende namen: het is gewoon niet te doen om er een onnozele baby mee aan te spreken, en dan sluipt een koosnaampje er zó in.

Dan heet je Abigael of Hadewych, Nebukadnezar of Diederik-Jan, maar ze noemen je gewoon Binkie, Koko, DJ, Kiek, Puk, Jet, Foppie, Wiske, Boelie, Muis, Maupie, Broer, Lijn 11 of Sjimmie en zo blijf je de rest van je leven heten.

Lans, dus. Prima naam. Of Lot, natuurlijk, maar daar zal zijn vader wel een stokje voor steken.