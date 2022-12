‘Ik heb de kans gekregen om alles uit te zoeken wat mij in het leven interesseert’

Peter de Bie presenteert zaterdagochtend voor de laatste keer het radioprogramma 'Nieuwsweekend'. Beeld Frank Ruiter

In het midden van de storm of aan de beterende hand?

‘Aan de beterende hand. Ik heb een heavy vier maanden achter de rug door een bacteriële infectie. Stafylokokken, in de tussenwervelschijven van mijn rug. De dokter vertelde me achteraf dat één op de drie mensen daaraan dood gaat. Ik heb van mijn leven nog nooit zo’n pijn gehad, echt waar, jesus. Ik ben uit huis getakeld door de brandweer. Ik kon niks meer, niet eens zitten, niks. Ik moest opnieuw leren lopen.

‘Het gaat beter nu. Ik loop gewoon weer door het huis. Maar het duurt nog wel even voordat ik helemaal zonder rollator kan. Het is gelukkig de bedoeling dat ik over een halfjaar helemaal hersteld ben.’

Het pensioen doorbrengen als nieuwsjunk hier in Aerdenhout of op een onbewoond eiland met je vrouw Dieuwertje Blok?

‘Op een onbewoond eiland. Ik zat laatst met Dieuw naar het NOS Journaal te kijken en het was twintig minuten lang alleen maar ellende. Ik dacht: wil ik dit allemaal nog weten? Vijftig jaar lang heb ik me voor mijn werk met het nieuws beziggehouden. Ik weet dat je er maar zelden invloed op kan hebben. Dan zie je die asielzoekers weer ergens berooid en dakloos zitten en denk je: de kaars is voor mij opgebrand.

‘Ik koesterde eigenlijk de hoop dat Dieuw ook zou stoppen en de komende jaren met mij de wereld rond zou willen reizen.’ Lachend: ‘Dat wil ze niet. Ze beleeft nog te veel plezier aan de programma’s die ze maakt.

‘Voor mij is het goed zo. Ik heb door mijn werk de kans gekregen om alles uit te zoeken wat mij in het leven interesseert. Ik ben in oorlogsgebieden geweest, ik heb de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten tussen 1988 en 2000 verslagen. Ik heb alles gezien en gedaan.’

Balorig of inschikkelijk?

‘Balorig. Ik ben absoluut niet inschikkelijk. Als ik echt het gevoel heb: dit deugt niet, dan zeg ik dat. Ik ben nooit te beroerd geweest om volledig onaangekondigd de directiekamer binnen te stappen en te zeggen wat me niet zint. Dat levert kameraden op, maar het gaat ook af en toe rigoureus fout. Ik ben bij verschillende omroepen vertrokken.

‘Voor de KRO maakte ik eind jaren zeventig een item over homohaat. Dat liet ik in al zijn naaktheid zien, ook de marktkoopman die homofobe opmerkingen maakte. De KRO wilde het niet uitzenden, zeiden ze, omdat het beledigend was voor homoseksuelen. Ik vermoed dat ze het gewoon onbetamelijk vonden.

‘Bij de Vara maakte ik De stand van zaken met onder meer Hanneke Groenteman en Paul Witteman. Het eerste wat Marcel van Dam deed toen hij omroepvoorzitter werd, was het programma stopzetten omdat we te duur waren. Terwijl we enkele jaren daarvoor de Zilveren Reissmicrofoon hadden gewonnen. Toen dacht ik: het is tijd om te gaan.

‘Bij Avrotros ging ik na bijna dertig jaar Nieuwsshow met pensioen. De omroep en ik waren elkaar zat. Ik ging toen in gesprek met omroepdirecteur Eric van Stade om over mijn opvolging te praten. Hij deed alsof er verschillende kandidaten waren terwijl hij het presentatorschap allang aan iemand had beloofd. Zijn naam noem ik nog altijd liever niet. Mieke van der Weij (met wie De Bie al die jaren een duo vormde, red.) en de rest van de redactie weigerden zijn benoeming categorisch.

‘Met die wetenschap stapte ik Van Stade’s directiekamer binnen. Ik zei tegen hem dat hij met een merkwaardige move bezig was en dat ik vermoedde dat hij een probleem zou krijgen. Hij ontplofte. Hij noemde me een man zonder ruggengraat. Wat ik wel niet dacht, om achter zijn rug om met zíjn personeel te praten. Toen dacht ik: vriend, ik weet nog niet hoe, maar dit zet ik je betaald.

‘Ik ging naar Jan Slagter met een voorstel: of ik met Mieke een nieuw programma kon gaan maken voor Omroep Max. Hij vertelde dat hij ons hele programma wel wilde overnemen, met redactie en al, om op hetzelfde tijdstip op zaterdagmorgen uit te zenden. En zo geschiedde. Van Stade heeft toen nog staan schreeuwen bij de NPO dat het diefstal zou zijn.

‘Ik heb nergens spijt van. Ik wist gewoon: het kan me niet schelen wat er gebeurt, ik kom er toch wel.’

Peter de Bie: 'Als ik echt het gevoel heb: dit deugt niet, dan zeg ik dat.' Beeld Frank Ruiter

Een fijne of frustrerende jeugd?

‘Beide. Ik ben op 12-jarige leeftijd uit huis gezet. Na drie jaar mocht ik pas weer terug. Ik was onmogelijk thuis. Ik heb mijn moeder weleens een middag opgesloten in een kamer, dat soort dingen. Het kon echt niet, mijn gedrag. Na die drie jaar ging het overigens veel beter. Toen kon ik me buitenshuis gaan misdragen.

‘Bij ons thuis werd nergens over gepraat. Ik ben ervan overtuigd dat een huidige psycholoog in tien minuten door zou hebben wat het probleem was. Mijn moeder had namelijk haar ouders en broer verloren tijdens de oorlog. Ze was bang om zich te veel aan mij te hechten en knuffelde me op een gegeven moment niet meer. Op haar sterfbed kwamen we er pas achter wat het probleem was geweest.’

Mieke van der Weij of Paul Witteman?

‘Lastige vraag. Ze zijn allebei ongelooflijk belangrijk voor me geweest. Paul heeft mij journalistieker laten denken. Hij leerde me hoe belangrijk het is om van tevoren analytisch het onderwerp door te nemen, en dan eventueel later pas je emotie erin te brengen.

‘Met Mieke heb ik ontzettend lang samengewerkt. Ze heeft voor altijd mijn respect verdiend door haar opstelling tijdens het conflict met Avrotros. Ten overstaan van de presentator die mij zou opvolgen en waarmee zij een duo had moeten vormen, zei ze tegen de directie: dit ga ik niet doen. Je moet het maar durven.

‘Mieke en ik begonnen in 1994. Het heeft een jaar of zeven geduurd voordat we elkaar vonden. Ze heeft in het begin weleens gedreigd: als hij er niet uit gaat, stap ik op. Zij kwam uit een gereformeerd nest en vond mij af en toe maar een vrouwonvriendelijke barbaar. Ik ging me ook meer naar die rol gedragen. Het werkt goed om twee tegenpolen als presentatoren te hebben. Als ik lullige opmerkingen kon maken, liet ik dat niet na. Op een gegeven moment vond ik dat een beetje kinderachtig worden en zijn we meer naar elkaar toe gegroeid.

‘Mieke en Paul zijn zo verschillend. Een keuze maken is voor mij echt niet te doen.’

Op reportage achter de Berlijnse Muur of met de zoon van Ceaușescu?

‘Ik was in Oost-Berlijn toen de Muur viel. Destijds was het heel lastig om in Oost-Duitsland te filmen maar we hadden een list bedacht: ik had een aanbevelingsbrief van Prins Bernhard om een film te maken voor het Wereld Natuur Fonds, over bevers . Elke dag gingen we naar een andere beverkolonie: het sloeg nergens op. Zodra de boswachters samen met een afgevaardigde van de geheime dienst vertrokken waren, gingen we met de auto naar de steden toe. Via de KLM sluisden we de beelden door naar Nederland, Tros Aktua zond ze uit. Toen de Berlijnse Muur viel, waren wij de enigen die met de mensenstroom de oversteek naar het Westen konden maken. Pure mazzel.

‘Maar het in journalistiek opzicht interessantste land vond ik Roemenië. We gingen op zoek naar de zoon van de dictator Ceaușescu, Nicu. Een gids had ons dwars door besneeuwd gebied naar een gevangenis in de berghellingen geleid. We hadden een slof sigaretten meegenomen want we wisten dat hij rookte.

‘We troffen hem daar aan met zo'n loden bal aan zijn been. Hij liep helemaal leeg en vertelde wat voor een slecht mens zijn vader was geweest. Dat heeft toch wel ongelooflijk veel indruk op me gemaakt. Hij had overigens zelf als partijleider in de stad Sibiu ook opdracht gegeven om ongewapende demonstranten af te schieten, dus mededogen voor hem was niet aan de orde.’