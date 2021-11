‘Ik heb altijd gezegd: ik hoef geen 100 te worden. Maar het is toch gebeurd’

Beeld Aurélie Geurts

Elly Köbben is een elegante dame die geen blad voor de mond neemt. Ze woont in een gezellig ingerichte, ruime tweekamerwoning in een verpleeghuis in Den Bosch. In de diepe vensterbank liggen stapels boeken met titels als Gejaagd door de wind, De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door en Vrolijk Verval. Of de gast zelf frisdrank uit de koelkast wil pakken, want dat lukt niet meer. Thee en koffie zetten ook niet, ‘de kracht in mijn rechterhand is weg’. Tijdens het interview masseert ze non-stop haar knieën.

Hoe vindt u het om 100 jaar te zijn?

‘Ik heb mijn hele leven gezegd: ik hoef geen 100 te worden. Maar het is toch gebeurd, waarom mag Joost weten. Je hebt er niks over te zeggen. Mijn vijf kinderen komen elke week langs en de dochters van mijn tweede man bezoeken mij ook dikwijls, daar heb ik het maar mee getroffen. Als er dichte mist is, bel ik op en zeg: je mag wel een keer overslaan. Maar dan staat er toch weer een voor de deur: de mist was al opgetrokken, klinkt het dan.’

Naam: Elly Köbben Geboren: 16 juli 1921 in Den Bosch Woont: in een verpleeghuis in Den Bosch Familie: vijf kinderen, acht kleinkinderen, elf achterkleinkinderen Weduwe: sinds 2016

Waarom had u niet zo oud willen worden?

‘Je gaat alleen maar achteruit. Mijn benen en knieën doen het niet meer. Lopen gaat dus niet. Ik heb continu pijn, vanaf mijn heup tot en met mijn voeten. Soms is het zo erg dat het lijkt of de boel uit elkaar spat. Maar van boven ben ik gelukkig nog goed. Hier in huis zijn veel mensen met dementie. Als ik dat zie, denk ik: wat een geluk heb ik.’

‘Ik maak geen feest van mijn 100ste verjaardag hoor, vertelde ik mijn kinderen. Ik was dolgelukkig geweest als ik die ochtend niet wakker was geworden. Maar het feest kwam er, hier beneden. De kinderen regelden alles. Er waren 78 gasten, zelfs familie uit Noorwegen, en mijn jongste zus van 84 uit Frankrijk.’

Wat mist u het meest van wat u niet meer kan?

‘Kaarten en brieven schrijven aan jarigen, zieken en rouwenden. Ik schreef iedereen.’

Wat vindt u de beste uitvinding van de afgelopen eeuw?

‘Het gehoorapparaat. Zonder had ik geen gesprek meer kunnen voeren.’

Op tafel, binnen handbereik, ligt een multomap met ‘100 jaar Elly Köbben’ op de cover. Een verzamelalbum vol documenten en foto’s. Op een van de eerste pagina’s valt een foto van de voormalige PvdA-premier Joop den Uyl op. ‘Mijn broer André (hoogleraar culturele antropologie, red.) was getrouwd met de zus van Liesbeth van Vessem, de echtgenote van Joop den Uyl. We kwamen bij elkaar over de vloer, aardige man, die Joop. In zomervakanties deden we huizenruil. Dan kwam Joop met zijn gezin met zeven kinderen in onze villa hier in Den Bosch. Dat vonden ze heerlijk, met die grote tuin, maar wij hielden het vaak niet langer dan drie dagen uit in hun huis op twee hoog in Amsterdam. Het was klein en rommelig: de spinraggen hingen aan de muur en er kwamen spijkers door het matras. Dan trokken we gauw verder met de caravan.’

Elly Köbben en haar tweede man Beeld Aurélie Geurts

Ze onderbreekt haar verhalen regelmatig met een blik op haar horloge. ‘Ik moet om twee uur bridgen, dat wil ik niet missen.’ Elke dinsdagmiddag speelt ze het kaartspel met drie iets jeugdiger bewoners, beneden in de zaal. Ze leerde het in de oorlogsjaren van haar ouders en is er nooit mee gestopt. In 1948 was ze met nog vier dames het eerste vrouwelijke lid van One Down in Den Bosch. Uit protest om deze nieuwlichterij zegden twee heren hun lidmaatschap van deze bridgeclub op.

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Ik ben de oudste van een katholiek gezin met zeven kinderen. Mijn moeder was bijdehand, mijn vader een gezellige man. Hij was leraar Frans en Engels op de hts in Den Bosch. In de schoolvakanties was hij reisleider voor de Nederlandse Reizigersvereniging. Dan ging hij bijvoorbeeld met tweehonderd toeristen naar Rome. Ik mocht een keer mee op skivakantie naar Davos in Zwitserland. Ik was 13 jaar en vond het geweldig. Toen ik er op school over vertelde, moest ik aan iedereen uitleggen wat skiën was.’

Wat was uw meisjesdroom en is daar iets van terechtgekomen?

‘Ik heb altijd verpleegkundige willen worden. Maar het is niet helemaal gegaan zoals ik wilde. Ik heb drie jaar ulo gedaan. Omdat ik de oudste was, moest ik helpen in huis. De anderen konden wel verder studeren. Ik kon als verzorger werken in een tehuis voor ondervoede stadskinderen. Ze zaten onder de luis. Maar dat stopte toen de Duitsers in de oorlog het gebouw vorderden, alle kinderen moesten naar huis. Daarna vroeg onze tandarts of ik zijn assistent wilde worden. Dat leer ik je in een week, zei hij. In 1946 ging ik trouwen en zei hij: ‘Jammer, ik wil je niet kwijt.’ In die tijd werd een vrouw weggejaagd van haar werk als ze trouwde. Ik wist dat dat van hogerhand was bepaald, maar leuk was het niet. Zat ik ineens thuis met mijn handen over elkaar. Ik mankeerde toch niks? De tandarts had in mijn plaats twee onnozele meisjes aangenomen. Na een paar maanden belde hij mij op: ‘Kom alsjeblieft terug, ze kunnen niks.’ Toen ben ik stiekem teruggekeerd, totdat mijn eerste kind werd geboren. Ik kreeg geen loon, maar zakgeld, 1 gulden (omgerekend zou dat nu zo’n 5 euro zijn, red.) per week.’

Heeft u later uw meisjesdroom kunnen waarmaken?

‘Nee, aan een opleiding voor verpleegkundige ben ik niet toegekomen. Mijn moeder is vrij jong overleden. Mijn vader was totaal onthand. Mijn moeder deed altijd alles, zelfs het sjouwen van de koffers als we op vakantie gingen. Omdat ik de oudste was, wilde mijn vader dat ik bij hem introk met mijn gezin. Ik was 32 en had al vier kinderen. Na zes jaar hertrouwde hij en verhuisde naar Brussel. Ik kon met mijn gezin in zijn villa blijven wonen. Op mijn 42ste kreeg ik nog een nakomertje.’

Hoe was het om een huishouden met vijf kinderen te bestieren in een tijd zonder wasmachine, vaatwasser en pizzakoerier?

‘Ik had een dienstmeisje. Ze was 14 jaar, woonde bij ons in en is negen jaar gebleven. Ze kon goed schrobben. Zo’n jong dienstmeisje was normaal in die tijd. Adrie kwam uit een arm gezin, haar vader was werkloos. Kinderen werden er dan op uitgestuurd om geld te verdienen. Haar loon gaf ik aan haar moeder, ze kreeg wel zakgeld. Adrie vond het fijn bij ons. Een van mijn zoons heeft haar leren lezen en schrijven. Ze was al lang blij dat ze weg was bij haar vader. Die was de hele dag thuis en zat aan zijn twee dochters. Daar is hij later nog voor opgepakt.’

Wat is uw belangrijkste levensles?

‘Ga ook om met mensen die het minder hebben, die jouw aandacht en hulp nodig hebben. Kijk nooit neer op mensen in armoede. Zo nodigde ik een gezin dat het niet zo breed had, vaak bij ons thuis uit. Ik gaf hen kleding en schoenen. We waren in de buurt de enige met een auto en dan mocht een van de kinderen weleens mee, ook op vakantie naar Frankrijk. Voor mij was het gewoon, maar later begreep ik dat ons contact voor hen belangrijk was.’

Wie was uw grote liefde?

‘Ik heb geen buitengewoon grote liefde gekend. Mijn man is jong gestorven, hij was 68. Daarna leerde ik op de bridgeclub Wim kennen. We werden goede vrienden. Na negen jaar zei hij: ik wil met je trouwen. Ik vroeg mijn kinderen hoe zij erover dachten. Ze maakten alleen maar grappen: ‘wat doet zijn vader?’ Ze vonden het leuk voor mij. En zo ging ik op mijn 77ste weer trouwen. We zijn nog twintig jaar samen geweest, dat had ik nooit gedacht.’

Hoe is een tweede huwelijk op hoge leeftijd?

‘Heel anders dan het eerste. Er kwam meer liefde bij, ik kreeg meer aandacht dan ik gewend was. Wim deed ook met alles mee, zoals boodschappen doen. Hij wilde graag dat ik auto reed. ‘Ik rij tot Maastricht, daarna mag jij’, zei hij altijd. Dan kon ik haarspeldbochten rijden in Frankrijk, heerlijk. We deden veel samen: bridgen, zwemmen, tennissen. Op mijn 89ste ben ik gestopt met tennis, omdat ik last kreeg van mijn knie. Onzin, vind ik achteraf, ik had gewoon moeten doorgaan.’

Kijkt u weleens met verbazing naar deze tijd?

‘We zijn er enorm op vooruit gegaan, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar ik stoor mij eraan dat kinderen geen gezag meer voelen voor ouderen. Ze luisteren slecht naar hun ouders en leraren op school. Het komt natuurlijk door de ouders, die stellen te weinig grenzen.’

‘Hoe probeert u te leven met uw pijn?

‘Ik slik veel pijnstillers, maar weg is de pijn nooit. ’s Nachts word ik er elk uur wakker van. De dokter hier in huis heb ik gevraagd mij zoveel slaappillen te geven dat ik niet meer wakker word. Dat is heel moeilijk, zegt hij. Dat vind ik jammer. Mijn kinderen heb ik verteld hoe ik erover denk en ze begrijpen mij. Ik vind dat een arts moet kunnen zeggen: u heeft veel pijn, het wordt alleen maar erger, u leeft niet lang meer, ik zal u helpen.’

Is het niet tijd voor de bridge?

Ze schrikt op: ‘Het is al 5 voor 2.’ Met alle kracht die ze kan verzamelen hijst ze zichzelf kreunend uit haar leunstoel, haar rolstoel in. De deur zwaait open: haar bridgemaatje vraagt bezorgd waar ze blijft. De vrouw duwt de rolstoel de lift in naar de zaal op de begane grond. Op een tafel staat de tas met bridge-attributen klaar. De 100-jarige veteraan ritst de tas open, spreidt het groene speelkleed behendig uit en legt de rode plastic dozen met speelkaarten op hun plek. Dan draait ze zich om: ‘Je mag nu wel gaan.’