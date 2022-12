Ik heb alle WK-podcasts voor u getest

Negen maanden geleden beluisterde ik tijdens het inruimen van de vaat alle podcasts over Oekraïne, nu beluister ik tijdens dezelfde vaat alle podcasts over Qatar. Milan Kundera heeft over deze problematiek een roman geschreven. Ik heb die roman gelezen. Desondanks moet ik alles weten over de scheerlijnen en tentharingen waarmee Louis vanavond Messi aan het veld zal vastklinken. Mijn vaste rondje bestaat uit de VI Oranjepodcast, de AD Voetbalpodcast en de NOS Voetbalpodcast, met uitstapjes naar Kick-Off Qatar met Valentijn Driessen.

‘Tot zover de boycot’, zegt Jet.

Droeg ik tijdens het inruimen van de vaat maar een One Love-armband, dan kon ik daar nu mee schermen, maar daarvoor heb ik helaas niet gekozen. ‘Laat me raden’, zeg ik daarom, ‘jij wil zeker heel graag weten wat ik de beste voetbalpodcast vind, en waarom?’

Zie ik een knikje? Ja hè. Ja.

Waarschijnlijk op straat door vrolijke jongens en meisjes, of anders middels colportage, ben ik lang geleden lid gemaakt van de Consumentenbond. Of dit een goede keuze was, weet ik niet, de Consumentenbond test nooit consumentenbonden, en ik koop nooit apparaten, maar ik weet wel hoe zo’n testje eruitziet. ‘Wij hebben voor u vier WK-podcasts getest op analytisch vermogen, op Louisliefde, op zoet/zuurgehalte, op begintune met of zonder Louissample, en op niet ter zake doend geouwehoer eromheen, met en zónder stofzuigerzak.’

Op 4. is geëindigd Kick-Off Qatar met Valentijn Driessen met een 6,7. Pluspunten: Louis haat Driessen, sterke begintune waarin je Louis ‘waar jij het altijd over hebt, in je krantje’ hoort sneren. De heren weten dat de bal rond is. Minpunten: Driessen haat Louis. Ouwehoeren te vaak over Sinterklaas.

Op 3: de VI Oranje Podcast; 7,4

Pluspunten: de heren weten dat de bal rond is én hoe hij rolt. Geen Louishaat, doch kritische distantie. Minpunten: geen Louisliefde, doch kritische distantie. Saaie tune zonder Louissample, maar wel een Jack van Gelder-sample.

2. beste koop: AD Voetbalpodcast; 8,1

Pluspunten: meest terechte begintune waarin Louis ‘I believe’ zegt, ‘that we… can come… an end’. Als Nederland wereldkampioen wordt kan ‘Je maintendrai’ wel inpakken, ‘Luctor et emergo’ idem. Minpunten: relatief veel gelul over Sinterklaas plus thuisfront.

1. beste uit de test: NOS Voetbalpodcast; 8,9

Pluspunten: enige podcast met bijna seksuele Louisliefde. Veel bekende stemmen van alle Jeroenen (Grueter, Elshoff, Stekelenburg) plus Ol’ Egbers die echt wel weet dat de bal rond is, hoe hij rolt, en dat hij tot in de finale zal blijven rollen. Weinig Sinterklaas, wel goeie randzaken, zoals de kamelenrace, een verhaal als een 1 aprilgrap, nog nooit zo’n onwaarschijnlijk verhaal gehoord, de Qatari hebben in de woestijn een acht kilometer lang kamelencircuit, ontdekte een der Jeroenen (Kees Jongkind), waarover die kamelen twaalf dagen lang (!) rondjes racen. Kun je erop wedden, vroegen de Jeroens. Nee, mag niet. Is er publiek bij? Nee, dat kijkt er thuis naar, op de tv.

Bovenop de kamelen, vertelde Jeroen, zitten in plaats van jockeys robotjes, en ernaast rijden in jeeps de eigenaren mee, en die moeten ergens in blazen(?). ‘Blazen?’, riepen de Jeroens in koor. In een apparaatje, zei Jeroen, om een robotzweepje te bedienen, en hoe harder ze blazen, hoe harder het zweepslagje.

Ik zou hier afhaken. Maar de Jeroenen slikten het als zoete koek. Tot slot zei Jeroen nog dat kamelen net zo hard rennen als Mbappé, namelijk 35 kilometer per uur. Dat vonden de Jeroenen het interessantst.