Het doel van deze column is de Nobelprijs winnen, niks minder. Dat zal de buitenwacht wel weer belachelijk vinden, maar ik zeg: als je die ambitie niet hebt, hoef je ook niet aan zo’n stukje te beginnen. U vindt dat gedurfd? U vindt dat ik te vaak kies voor het schot voor open doel, en dan nog mis ook? Waarom toch die negativiteit?

In elk geval verandert het niks aan de doelstelling van vandaag. U zit ook niet zo dicht op het proces als ik. Alle randvoorwaarden kloppen; koffie, prima stoel, laptop gepoetst. De sfeer is uitstekend. Bij het intikken had ik al een speciaal gevoel.

Natúúrlijk is het teleurstellend dat er dan aan het begin van de laatste alinea nog steeds niks van een overstijgende gedachte op papier staat. Ik had van mezelf ook meer verwacht. Maar moet ik het koppie dan maar laten hangen? Dacht het niet. Ik blijf geloven in deze column.