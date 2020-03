‘Ik ga patiënt zelf ophalen buiten – mondkapje op, handschoenen en beschermende overall aan’

Huisart Sylvana Hazenveld ontsmet haar spreekkamer na het coronasrpeekuur. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘We hebben vorige week nog even snel tien mondkapjes bij de Gamma weten te regelen; FFP1- en FFP2-mondmaskers die goedgekeurd zijn voor de zorg. Omdat we er nog vijf hadden liggen, komen we er de komende twee weken wel mee door. Maar wat gaat er daarna gebeuren? Deze crisis gaat lang duren, vrees ik, dit is niet na vier weken over.

Ik zit in een huisartsenpraktijk met twee tot drie huisartsen, dat varieert per dag. In onze praktijk hebben we een speciaal coronaspreekuur voor mensen met verkoudheid, die hoesten of koorts hebben. Dat zijn verschijnselen die kunnen duiden op corona. Dat spreekuur is zoveel mogelijk in de middag. Daarmee splitsen we de mogelijke coronapatiënten af van de reguliere stroom.

Eén huisarts doet dat spreekuur, zo besparen we mondkapjes. Een patiënt die komt voor het coronaspreekuur moet buiten aanbellen. Ik ga hem of haar zelf ophalen van buiten, mondkapje op, handschoenen aan en in beschermende overall. Ik houd de deur open en probeer ook verder te voorkomen dat de patiënt iets aanraakt, om het risico van besmetting zoveel mogelijk te beperken. Na afloop van het spreekuur maak ik alles schoon met desinfecterend schoonmaakmiddel.

Mensen die op het coronaspreekuur komen, hebben vaak ook andere klachten, zoals blindedarmontsteking – dus het gaat niet alleen om coronagerelateerde klachten. Het loopt wel storm. Maandag was het heel druk, met tien tot vijftien patienten. Vandaag is het wat rustiger: negen of tien. We kijken van dag tot dag. Veel reguliere zorg proberen we via de telefoon te doen, al zijn we in deze hectische tijden helaas ook telefonisch moeilijk bereikbaar. Maar ik maak me nu al zorgen over een tekort aan mondkapjes en beschermende kleding – als daar geen oplossing voor komt, kunnen wij ons werk niet doen.

We hebben al meerdere patiënten naar het ziekenhuis gestuurd – een paar liggen er nu in het Bernhoven. Uden loopt vooruit in deze crisis – we zijn een brandhaard met veel besmettingen. Niemand weet waar we in de curve zitten. Dat is wel de angst, dat de zorg bezwijkt onder een te grote golf aan patiënten.

We zitten nu aan het eind van crisisfase 1, begin crisisfase 2. Dat betekent dat er sprake is van een praktijkoverstijgende situatie, waarbij we ook patiënten naar andere praktijken zouden kunnen doorverwijzen. In crisisfase 3 gaan alle huisartsenpraktijken dicht, en neemt een commandocentrum van de Veiligheidsregio de regie over. Alle telefoontjes naar huisartsenpraktijken worden dan doorverbonden naar een centraal crisisnummer. Hoe het er dan verder gaat uitzien, dat weten we niet precies. Voor dat draaiboek moet je bij de voorzitter van het crisisteam van de HaROP (het Huisartsenrampenopvangplan, red) zijn. Maar we zitten gelukkig nog ver af van crisisfase 3.’