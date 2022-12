Franky van Hintum en Coen van Oosten. Beeld Ivo van der Bent

Ja, hoe gáát zoiets? Nou, zonder al te veel na te denken dus. De oorlog in Oekraïne was uitgebroken en Franky van Hintum, getrouwd met een Oekraïense, wist al gauw dat hij ‘iets’ wilde doen. Al snel dacht hij aan zijn geel-rode frietwagen, die in de winter toch altijd stilstaat. Welke redenen had hij om niet met die kar naar de Pools-Oekraïense grens te rijden om gratis friet en snacks uit te delen? Precies. En dus belde hij zijn goede vriend Coen van Oosten, ook een frietbakker. Wilde hij mee? ‘Geef me een half uur bedenktijd’, zei die. Niet veel later volgde het antwoord: natuurlijk ging hij mee.

Wanneer Franky van Hintum (54) en Coen van Oosten (50) hun verhaal doen, zijn ze druk bezig met de voorbereiding van hun zevende reis, die in de tweede helft van december zal plaatsvinden. Tijdens hun eerdere reizen serveerden ze tienduizenden porties friet bij de Oekraïense grens en in Oekraïne zelf, waar ze hun kraam parkeerden op dorpspleinen, bij weeshuizen en bij militaire kazernes. Vaak stond er in een mum van tijd een rij, soms van meer dan honderd meter lang.

‘Ik durf wel te beweren dat niemand sneller friet uitdeelt dan wij’, zegt Van Hintum, waarna hij begint uit te leggen dat zijn frietkar beschikt over twee fikse frituurpannen – ‘Het is een viswagen geweest’ – en dat elke pan ruimte biedt aan drie mandjes. ‘Ik leeg zo’n mandje, strooi zout over de friet en geef de bak door aan Coen, die begint met uitdelen. Ondertussen doe ik nieuwe friet erin en ga ik door naar het volgende mandje. Op een drukke dag delen we op die manier tweeduizend porties uit.’

Bestuurbare autootjes

De twee mannen waren niet altijd frietbakkers, vertelt Van Hintum. Een half leven geleden stond hij op de markt, waar hij alles verkocht wat op dat moment een rage was: keramische messen, Scoubidou-knutseltouwtjes, Loom-elastiekjes. Maar vooral verkocht hij van die kleine radiografisch bestuurbare autootjes. Stak je zo’n autootje één minuut in de afstandsbediening om op te laden, dan kon je er tien minuten mee rijden.

‘Dat was een gezellige handel’, zegt hij. ‘Ik demonstreerde die autootjes en maakte er allemaal grappen en grollen bij. Dan liet ik een kind er even mee rijden en zei ik dat hij nu al beter reed dan mijn vrouw. En als ik er een verkocht: hou er wel rekening mee dat je hem na 20 duizend kilometer even een beurtje geeft. Het was een leuke manier om een leuke boterham te verdienen.’

Op een dag vertelde een vrouw hem dat er op de markt in Best nog iemand stond met precies diezelfde autootjes. Kon niet, zei Van Hintum. Maar het was wel zo. Even verderop stond Coen van Oosten. ‘Ik zag hem in het begin als concurrent’, zegt Van Hintum. ‘Maar al gauw gingen we samenwerken. Kocht ik in Frankrijk voor hem in. Of hij voor mij.’

Uiteindelijk belandden ze allebei in het snackbarwezen. Van Hintum bezit een zaak in Eindhoven, Van Oosten drie kwartier verderop, in Waspik. En nee, de namen hoeven er niet in, zeggen ze. ‘Anders krijgen we straks weer het verwijt dat we alleen naar Oekraïne rijden om reclame te maken voor onze zaak’, zegt Van Oosten. ‘Ja, dat gebeurde.’

Toen de vrienden in maart eenmaal besloten hadden naar de Oekraïense grens te gaan, waren ze ook binnen een week vertrokken. Ze legden elk 2.000 euro in, regelden een beetje sponsoring en scharrelden de eerste duizend kilogram friet, 12 duizend snacks en een flink aantal emmers met sauzen bij elkaar. Vervolgens gingen ze op weg, zonder precies te weten waarheen.

Leegstaande Tesco-supermarkt

Eenmaal in het oosten van Polen hoorden ze dat er veel vluchtelingen werden opgevangen in een grote, leegstaande Tesco-supermarkt. Daar in de buurt bleken ook anderen al kleding, toiletartikelen en eten aan het uitdelen te zijn. ‘Toch werden we met gejuich ontvangen’, zegt Van Hintum. ‘Dat was een speciaal moment. Iedereen zei dat we de kraam meteen open moesten gooien. Binnen 40 minuten stonden we friet uit te delen.’

In die paar dagen dat ze er stonden, zagen ze tienduizenden vluchtelingen aankomen. Die sliepen op veldbedjes, deden hun behoefte in smerige Dixi’s en vertrokken vaak weer binnen twee dagen, op weg naar een plek waar ze hoopten langer te kunnen blijven. ‘Er kwamen continu nieuwe bussen aan’, zegt Van Oosten. ‘Veel mensen hadden honger. Er stonden zoveel mensen te wachten dat we nauwelijks tijd hadden om naar het toilet te gaan.’

Na die eerste reis volgde al gauw een tweede en een derde reis, mede mogelijk gemaakt door de aandacht van de media en de 30 duizend euro aan donaties die ze mede daardoor ontvingen. Vooral een televisie-optreden bij de talkshow van Eva Jinek leverde een ongekende respons op. ‘We konden daardoor eenvoudig friet bijhalen als die op was’, zegt Van Hintum. ‘En voor onszelf een hotelletje boeken.’

Terwijl de mannen friet uitdeelden, vingen ze talloze verhalen op, het ene nog aangrijpender dan het andere. Mensen vertelden hoe ze halsoverkop vertrokken waren, wie ze hadden moeten achterlaten en wat ze allemaal hadden gezien. Soms toonden ze ook beelden van het geweld, zegt Van Hintum, die een aardig woordje Russisch spreekt. ‘Een vrouw liet me foto’s zien van een bus waarop geschreven stond dat er kinderen in zaten. Helemaal doorzeefd. Echt, de honden lusten er geen brood van.’

De grens over

Al gauw kwamen de mannen op het idee ook een keer de grens over te gaan, zodat ze Oekraïners die in hun vaderland waren achtergebleven eveneens op friet konden trakteren. Maar ja, hoe moesten ze dat aanpakken? Ze hadden geen idee welke papieren ze nodig hadden, hoe gevaarlijk het was en of ze nog wel terug zouden komen. ‘We durfden niet’, zegt Van Hintum.

En toen leerden ze een Pool kennen die wekelijks drie keer op en neer naar Oekraïne ging. De man – die door iedereen ‘de pastoor’ genoemd werd, hoewel hij dat niet was – wist de Brabantse frietbakkers precies te vertellen wat ze nodig hadden en waarop ze moesten letten. In mei besloten ze het erop te wagen.

Die eerste keer bleven ze nog in de buurt van Lviv, op hun volgende reis trokken ze verder het land in om ook friet te bakken in de voorsteden van de hoofdstad Kyiv, waar de gevolgen van de oorlog duidelijk zichtbaar waren. ‘In Hostomel stonden we vlak naast een kapotgeschoten tank waarop kinderen aan het spelen waren’, zegt Van Hintum. ‘Mensen zaten daar zonder gas, water en licht. Er stond een enorme rij voor de kraam. Ze hadden daar echt honger.’

De pastoor had ook voor ze geregeld dat ze bij weeshuizen konden bakken. ‘Dat vond ik het leukste’, zegt Van Oosten. ‘Die kinderen waren zo vrolijk. Je kon ze een beetje laten dansen en springen. En het was ook mooi dat mensen soms spontaan bij onze kraam begonnen te zingen. We hebben het een paar keer meegemaakt. Dat voelde zo goed.’

Want dat is uiteindelijk waar ze het voor doen, en waarom ze telkens weer terug gaan. ‘Deze reizen geven me een gevoel dat ik nooit eerder heb gehad’, zegt Van Hintum. ‘Hier in Nederland zijn mensen ook wel blij met een frietje, maar hoe ze in Oekraïne op onze komst reageren is echt van een andere orde. Ze waarderen het enorm dat we komen, ze voelen zich gesteund. Dat maakt het zo bijzonder. Wanneer maak je hier nou duizend mensen op een dag blij?’