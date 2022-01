‘Ik denk niet dat de PvdA lessen kan trekken uit de verkiezingszege van Costa in Portugal’

António Costa, zittend premier van Portugal en leider van de sociaaldemocratische partij PS, viert zijn verkiezingsoverwinning. Beeld EPA

Dion, wat weten we tot nu toe over de uitslag van de verkiezingen? Krijgt Costa de absolute meerderheid die hij zo graag wilde?

‘Ja, die heeft hij te pakken. Zijn partij krijgt minstens 117 zetels, op een totaal van 230. Dat kunnen er nog meer worden, wanneer de stemmen van de vele Portugezen die in het buitenland wonen binnenkomen.

‘Hij stond constant bovenaan in de peilingen, dus dat hij heeft gewonnen is niet zo verrassend. Maar niemand hield er rekening mee dat hij nog die absolute meerderheid zou behalen.

‘In de week voor de verkiezingen ging de PS juist achteruit in de peilingen. Die lijken er dus flink naast te hebben gezeten, maar het is ook mogelijk dat zijn achterban juist door de tegenvallende peilingen naar de stembus is gegaan, uit vrees voor winst voor centrumrechts.’

Waar heeft Costa dit succes aan te danken?

‘Daarvoor moeten we terug naar 2015, het jaar waarin António Costa aantrad als premier. Hij vormde een regering met de belofte te breken met de bezuinigingen die Portugal waren opgelegd na de financiële crisis in ruil voor miljardensteun. Costa kreeg de Portugese economie uit de gevarenzone en nam tegelijkertijd in het oog springende maatregelen, zoals verhoging van de uitkeringen en het minimumloon.

‘Hij voerde dus succesvol beleid, maar had ook geluk met de stand van de sterren. Toen hij aantrad begon de economie in de hele Eurozone aan te trekken. Nu wordt hij beloond voor de verbeterde staat van de economie.

‘Costa’s PS had voorheen het imago van een partij die het economisch verknoeid had tijdens de financiële crisis. Ze hadden het begrotingstekort en de staatsschuld uit de hand laten lopen. Toen Costa aantrad was er de angst dat hij dat weer zou laten gebeuren, niet alleen onder Portugezen maar ook in Brussel. Nu wordt zijn PS geassocieerd met economische groei en een sluitend huishoudboekje. Dat heeft hij heel knap gedaan.’

Kan de Nederlandse PvdA nog wat leren van Costa’s PS?

‘We spreken vaak over een sociaaldemocratische familie, maar de situaties zijn heel anders. Portugal heeft een systeem waarin twee partijen domineren. De PS omvat niet alleen wat in Nederland de PvdA is, maar ook de linkervleugel van D66 en delen van GroenLinks en de SP.

‘Hun uitgangsposities zijn ook heel verschillend: de PvdA heeft meegewerkt aan bezuinigingen in het kabinet-Rutte II en ondervindt daar nog steeds de electorale gevolgen van, de PS is juist aan de macht gekomen door te breken met het bezuinigingsbeleid. Deze overwinning is voor PvdA’ers dus een mooi bericht om de dag mee te beginnen, maar ik vraag me af of zij er ook lessen uit kunnen trekken.

‘Overigens is Portugal niet het enige land waar links succesvol is. Ook in Duitsland en Spanje is de sociaaldemocratische partij de grootste.’

Costa zou nu verder kunnen gaan zonder zijn communistische coalitiepartners, maar hintte in zijn overwinningstoespraak dat hij niet helemaal alleen wil regeren. Wat gaat hij doen?

‘Ik denk dat hij die uitspraken vooral deed om niet meteen over te komen als een bullebak. Ze zullen zich welwillend opstellen, misschien af en toe samen een wetsvoorstel doen met een andere partij, maar uiteindelijk regeert de PS wel in haar eentje.

‘De grote vraag is nu of de koers daardoor minder links wordt. De PS is een ideologisch brede partij, dus er zit wel wat bewegingsruimte. Costa voerde als burgemeester van Lissabon al een behoorlijk liberaal economisch beleid. Hij is eerder een pragmaticus dan een ideologische scherpslijper, dus het kan best dat hij meer naar het centrum trekt. Kijk ook naar de reden waarom zijn vorige regering, gesteund door onder andere de communisten, in november viel: Costa wilde het minimumloon niet verder verhogen. Een teken aan de wand.’

Het andere grote verhaal van deze verkiezingen is de opkomst van het radicaal-rechtse Chega, van 1,5 procent in 2019 naar 7 procent nu. Waar komt dat vandaan?

‘De klassieke thema’s van radicaal rechts in Europa, weerstand tegen de EU en tegen immigratie, slaan allebei niet aan in Portugal. Op elke straathoek wordt verbouwd met EU-geld, en iedereen ziet dat immigranten nodig zijn om de economie draaiende te houden.

‘Chega haalt nu succes met het ageren tegen de relatief grote groep Roma in Portugal. Die kritiek valt wel in vruchtbare aarde. De centrumrechtse PSD is niet zo heel rechts, dus er was wel ruimte aan die kant van het politieke spectrum. Chega pleit ook voor hogere gevangenisstraffen en een rechts economisch beleid.

‘7 procent is misschien niet veel, maar in een tweepartijensysteem mag je dat wel een doorbraak noemen. Als ze deze groei doorzetten, kunnen ze op lokaal niveau nodig worden voor rechtse coalities. Zo sluipen ze het politieke bestel in.

‘Het wordt dus interessant hoe de PSD zich tot Chega gaat verhouden. Partijleider Rui Rio, die naar het centrum neigt, heeft het slecht gedaan in de verkiezingen en stapt waarschijnlijk op. Gaat de partij nu naar rechts bewegen, in de hoop stemmen terug te winnen? Dat is ook een manier waarop radicaal-rechts invloed kan hebben op de politiek.’

De opkomst bij de verkiezingen was met 58 procent schrikbarend laag, waar komt dat door?

‘Die 58 procent was al een meevaller: door corona zullen kiezers thuis zijn gebleven en bij de vorige verkiezingen was het maar 49 procent. Maar Portugezen maken zich daar wel zorgen om, ook omdat het niet helemaal duidelijk is waar het door komt.

‘Mogelijk is het gebrek aan serieuze ideologische botsingen een reden, de verschillen tussen de partijen zijn niet heel groot. Centrumlinks en centrumrechts denken over veel zaken hetzelfde en werken vaak samen. Veel Portugezen menen dat er weinig te kiezen valt en wat je ook proeft is een groot wantrouwen richting politici, die veel meer dan in Nederland als corrupt worden gezien.

‘Daar zullen de partijen wel een oplossing voor moeten vinden. Eenderde tot de helft van de stemgerechtigden vindt het blijkbaar niet de moeite waard om naar het stemhokje te gaan. Als Chega zich op weet te werpen als de enige echte oppositiepartij en toevluchtsoord voor mensen die zich niet gehoord voelen, heeft radicaal-rechts zijn plafond mogelijk nog niet bereikt.’