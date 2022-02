‘Ik denk dat Kuipers bij de vorige persconferentie is ingefluisterd door ambtenaren, nu gaat hij zelf de regie nemen’

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het Binnenhof. Hij zal vanavond (zonder Mark Rutte) de coronapersconferentie doen. Beeld ANP

Dag Maarten, vandaag beslist het kabinet definitief over nieuwe versoepelingen. Verwacht je nog verrassingen?

‘Eigenlijk niet. Zoals wel vaker is het meeste al bekend. De sluitingstijd voor horeca wordt waarschijnlijk verruimd tot 1.00 uur en de afstandsregel in theaters en stadions verdwijnt. Ik verwacht een vrolijke persconferentie waarin de nadruk zal liggen op heropening van de samenleving.

‘Wat vooral als een verrassing komt, is dat het kabinet per 25 februari nog verder wil gaan met het afschaffen van vrijwel alle coronamaatregelen. Zo verdwijnt de coronapas waarschijnlijk. Die had ik niet zien aankomen. De afgelopen tijd leek het coronatoegangsbewijs juist een blijvertje. Maar blijkbaar is er intern debat over geweest en hebben tegenstanders van de coronapas het pleit gewonnen.’

Bij de vorige persconferentie, drie weken geleden, werd de coronapas nog verdedigd. Hoe verklaar je deze draai?

‘Minister Kuipers zei tijdens de vorige persconferentie zelfs nog dat het coronatoegangsbewijs 15 procent van de besmettingen tegengaat. Dat is bewezen onzin. Tijdens die persconferentie zagen we denk ik een minister die argumenten door zijn ambtenaren kreeg ingefluisterd. Ik denk dat Kuipers nu zelf de regie heeft genomen.

‘Uit onderzoek blijkt dat het coronatoegangsbewijs niet zo veel uitmaakt voor de verspreiding van het virus. Door de omikronvariant kan iemand die gevaccineerd of zelfs geboosterd is, toch nog het virus onder de leden hebben. Ook denk ik dat het kabinet naar Denemarken kijkt, waar ze de coronapas een paar keer eerder hebben afgeschaft.’

Het OMT is het eens met de voorgenomen versoepelingen, maar maant ook tot voorzichtigheid. Wil het kabinet niet te snel van maatregelen af?

‘Het is iets wat het kabinet al de hele pandemie doet bij versoepelingen: ze gaan nét een stapje verder dan het OMT. Die traditie zetten ze nu voort. Ik snap het ook wel. Het kabinet ziet aanwijzingen dat de omikronpiek straks voorbij is: je ziet dat het virus minder rondgaat onder jongeren en in de grote steden. Dat is de motor van de golf.

‘Het OMT kijkt puur naar modellen. Als je alle maatregelen helemaal loslaat, zou je in theorie nog steeds duizenden mensen in de ziekenhuizen kunnen krijgen. Maar je moet dit ook een beetje vergelijken met een doktersadvies. Als de huisarts vertelt dat je drie dagen rustig aan moet doen, ga je in werkelijkheid als je je na twee dagen beter voelt, toch gewoon weer sporten.

‘Achteraf kunnen we vaststellen dat we de afgelopen tijd juist te veel op modellen hebben geleund. Die gingen voor een deel nog uit van de impact die de deltavariant op ziekenhuizen had. Maar dat blijft gepraat achteraf. We hadden de afgelopen weken nog niet gezien wat er gebeurt als de omikronvariant rondgaat onder oudere en kwetsbare mensen. Nu blijkt dat we aan de voorzichtige kant hebben gezeten.’

Betekenen de versoepelingen dat we nu echt bij het einde van de pandemie zijn aangekomen?

‘We zitten in elk geval aan het einde van deze golf. Ik ben er nog niet gerust op dat de pandemie ten einde is. Ik ben heel benieuwd wat er nog in Azië gaat gebeuren. In China hebben ze het virus steeds buiten de deur gehouden, dat lukt door omikron steeds minder goed. Het zou nog een enorme brandhaard kunnen worden.

‘Daarnaast is er het gevaar van nieuwe varianten. In anderhalf jaar hebben we vijf nieuwe varianten op ons dak gekregen. Omikron kan de laatste zijn, maar er zou ook zomaar een nieuwe kunnen opduiken.’

Morgenochtend is een ander belangrijk moment. Dan komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met het eerste rapport over de aanpak van het Nederlandse coronabeleid. Verwacht je een afrekening?

‘Dit rapport gaat over de crisisaanpak van het eerste deel van de pandemie in 2020. Het wordt interessant hoe we op die eerste crisisperiode terugkijken. Ik verwacht niet dat de OVV met vingers gaat wijzen naar betrokkenen zoals Jaap van Dissel. Het rapport zal vooral gaan over de crisisstructuur en de voorbereiding op de pandemie.

‘Daarop zal de OVV waarschijnlijk kritisch zijn. Een vraag die bijvoorbeeld speelt is of er genoeg aandacht was voor ouderenzorg en of het OMT en kabinet de verpleeghuizen niet in de kou hebben laten staan.’