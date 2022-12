‘Ik dacht: de dood en ik, wij kennen elkaar nu’

Nadat ze jarenlang voor haar zieke moeder had gezorgd, maakte Trodessa Barton snel carrière als zakenvrouw. Totdat ze borstkanker kreeg en ze door een hersenvliesontsteking in coma raakte. ‘De dood heeft me geholpen in te zien hoe belangrijk het is in je leven je hart te volgen.’

‘De zin van de dood ontmoet de zin van het leven’, grapt ze, voorafgaand aan het interview. Het is een verwijzing naar haar en mijn boektitel. Haar boek De zin van de dood, eerder dit jaar verschenen, komt voort uit een eerste confrontatie met haar sterfelijkheid. Die vindt plaats in 2016 wanneer ze borstkanker krijgt. Een tweede volgt in 2018: tien dagen ligt ze in coma als gevolg van een hersenvliesontsteking. De Brabantse Trodessa Barton (de achternaam heeft ze van haar Amerikaanse man) zet door die gebeurtenissen een punt achter een tot dan toe voorspoedige carrière.

Die heeft haar weliswaar in steeds belangrijkere posities bij een multinational gebracht, maar ook ‘uit contact met wie ik ten diepste ben’. Als zakenvrouw leidt ze ‘een geconditioneerd leven’, gekenmerkt door een ijzeren arbeidsethos, een vechtersmentaliteit en een verlangen naar controle. Ziek is ze nooit, want ‘dat is voor watjes’. Tot ze het toch wordt en fundamentele vragen zich opdringen: ‘Waarom vind ik geld zo belangrijk? Waarom heb ik geen toegang meer tot mijn gevoelsleven? Wie ben ik eigenlijk?’

In haar boek, met als ondertitel ‘Een spiegel voor de onzin van het leven’, geeft ze haar antwoorden. Bovendien gaat ze op zoek naar de levenswijsheid van anderen door het maken van interviews. ‘Ik was door mijn ziekten al wijzer geworden, maar wilde weten: zou ik nog meer hebben geleerd wanneer ik had beseft daadwerkelijk dood te gaan?’ Dus voert ze tientallen gesprekken met ongeneeslijk zieken tussen 30 en 55 jaar: ‘Mensen in de kracht van hun leven: wat doet er nog toe, wanneer je nog maar enkele jaren hebt?’

Terwijl haar omgeving zich afvraagt of het project niet te zwaar voor haar is, ervaart zij het als ‘de mooiste, meest waardevolle gesprekken’ van haar leven. Met hun verhalen dragen ze bij aan haar eigen kijk op sterfelijkheid. Voortdurend vraagt de 43-jarige Barton zich af of ze nog wel doet wat ze in de laatste drie jaar van haar leven zou willen doen – haar activiteiten toetst ze voortdurend aan die vraag. Ze noemt zich ‘maatschappelijk gezien coach, spreker en schrijver, maar bovenal zie ik mijn leven als een avontuur’.

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘In mijn eerste acht jaar leefde ik in een kibboets. Mijn vader, een intellectuele man die landbouwkunde had gestudeerd, was naar Israël gegaan en werd verliefd op mijn Zuid-Afrikaanse moeder, een kunstenares van Joodse komaf. Zij was toen al moeder van twee zonen, ik werd het derde kind. Mijn voornaam is afgeleid van een klooster op Cyprus, waar zij zijn getrouwd.

‘Als kind had het kibboetsleven iets paradijselijks, omdat ik veel vrijheid had: ik leefde buiten, met bijna altijd mooi weer, alle maaltijden werden met honderdvijftig man gedeeld. Daar zat ook een schaduwzijde aan: er was geen gezinsleven. Alle kinderen moesten in een kindertehuis overnachten. Mijn ouders zag ik daardoor onregelmatig. Vanaf mijn 4de ontsnapte ik ’s nachts vaak naar hun huis. Mijn moeder troostte me dan, maar bracht me ook weer terug. Het leidde bij mij tot het gevoel: ik sta er alleen voor. Ook al kreeg ik genoeg liefde van mijn ouders, ik miste een bepaalde geborgenheid. De kibboetstijd bracht eenzaamheid, maar ook een gevoel van onafhankelijkheid. En ik kreeg een vechtersmentaliteit, want met zoveel kinderen moest ik wel mijn best doen om te worden gehoord. Dat leidde tot genoeg zelfvertrouwen om later anderen te kunnen vertrouwen.

‘Toen we op mijn 8ste in Helmond gingen wonen, slaagde mijn vader er niet in werk te vinden. Hij deed enorm zijn best, maar was al in de 40 en het ging economisch slecht in Nederland. Als gezin kwamen we in de bijstand. Koekjes of hagelslag hadden we niet in huis. Ik zag mijn vaders bezorgdheid en wilde mijn ouders nooit tot last zijn: ik vroeg nooit hulp, huilde nooit en was nooit ziek. Ook nam ik me heilig voor: later ga ik zelf geld verdienen. Dus koos ik niet voor een studie psychologie, waar mijn hart naar uitging, maar voor de Hogere Hotelschool. Dan kon ik manager worden, dat stond voor mij gelijk aan geld verdienen. Als tiener zorgde ik al voor mijn eigen geld, mijn kleren betaalde ik altijd zelf.’

U verloor uw moeder al jong.

‘Vanaf mijn 16de tekende zich bij haar de ziekte van Alzheimer af, ze was nog geen 50. Ik heb nog wel de hotelschool kunnen afmaken, maar daarna was duidelijk dat de dagelijkse zorg voor haar op mij terecht zou komen. Mijn vader had net, na acht jaar bijstand, eindelijk een baan in het vluchtelingenwerk gekregen. Ik heb dat ruim twee jaar gedaan, tot aan haar dood en kon niets anders doen. Het contrast met mijn vriendinnen die carrière maakten was enorm. Zij hadden hun eerste banen, ik zat thuis met een zieke moeder die haar dag-nachtritme kwijtraakte. Het was een eenzame periode, ook al omdat ik mijn gevoelens met niemand kon delen. Maar ik heb het met overgave gedaan, mijn moeder was zo liefdevol en zachtaardig. Haar dood was verdrietig, maar ook een opluchting. Voor haar, want haar laatste jaren waren mensonterend, maar ook voor mij. Het was een bevrijding, eindelijk kon ik aan de slag.’

Totdat u twaalf jaar later, op uw 36ste, borstkanker kreeg.

‘Ja. Ik kwam bij een multinational, eerst in de logistiek, later in de sales. Bij het hoger management viel ik op door mijn werkethos en mijn drive. Als er oorlog moest worden gevoerd, schuwde ik dat niet. Ik maakte de ene promotie na de andere. Ik propte een baan van zes dagen in vier dagen, met twee kleine kinderen. Mijn vriendinnen vroegen weleens of ik niet te veel deed. Maar ik voelde me een sterke, onkwetsbare vrouw. Totdat ik borstkanker kreeg. Een deel van mij ervoer dat met opluchting. Eindelijk mocht ik op adem komen. Daar snakte ik al jaren naar.

‘Wilde ik die carrièrevrouw nog wel zijn, was een van de vragen die ik mezelf stelde. Ik besefte dat geld me meer gevangen hield dan dat het vrijheid opleverde. Ik vroeg me ook af of ik wel die sterke vrouw was. Ik begon in te zien dat ik al die jaren een perfect plaatje had nagestreefd, met een fantastische baan en kinderen. Altijd had ik ‘aan’ gestaan – om vier uur ’s nachts kon je me wakker maken, klaar voor het gevecht. Vanaf mijn kibboetstijd ben ik dat altijd aangegaan. De stress die dat met zich meebracht heeft mijn immuunsysteem aangetast, daarvan ben ik overtuigd. Doordat mijn lichaam zich niet meer kon herstellen, ben ik ziek geworden.’

U voelde zich ook eenzaam in die tijd.

‘Met vlagen, ja. Maar ik ervoer ook veel liefde en verbondenheid. Ik leerde hulp te vragen en me kwetsbaar op te stellen. Mijn vriendinnen waren blij dat ik hen eindelijk toeliet, tot dan toe was ik altijd degene die hielp. Ik merkte wat het met hen deed dat die muur om me heen verdween en ik zachter werd. Maar eenzaam was het kankertraject zeker ook. Wanneer ik me lelijk voelde. Of wanneer ik al het verdriet voelde, de pijn in mijn leven, ik heb van jongs af aan veel meegemaakt. Je bent niet alleen in het leven, maar je doet het wel alleen.’

Is eenzaamheid deel van de menselijke conditie?

‘In ieder geval zie ik het contact ermee als een waardevolle bron – die eenzaamheid aanraken en dan durven ervaren wie je eigenlijk bent, dat helpt je verder bij fundamentele vragen. Eenzaamheid heeft me veel gebracht. Tijdens de ziekte van mijn moeder rende ik ervoor weg door mijn gevoelens uit te schakelen. Nu durfde ik haar te ervaren. Als je niet daarbij durft te zijn, kun je dan wel met je levensvragen verder komen? Dat vraag ik me af.’

Uw kankertijd confronteerde u met uw sterfelijkheid, maar uw comatijd bracht u tot overgave aan de dood, schrijft u.

‘Voordat ik borstkanker kreeg, riep ik altijd dat ik niet bang was voor de dood. Met de kanker kwam het besef: ik kan doodgaan. Voor mezelf kon ik daar wel mee leven, maar door mijn kinderen voelde dat toch niet zo en werd mijn angst voor de dood aangewakkerd. Door mijn coma besefte ik ten diepste: als die was overgegaan in de dood, wat heel goed had gekund, dan was dat voor mijzelf ook goed geweest. Ik vond dat een ingewikkeld besef. Ten opzichte van mijn kinderen, maar ook ten opzichte van de mensen die ik voor mijn boek aan het interviewen was. Die wilden niets liever dan nog langer leven, terwijl ik soms bij ze wegreed met een steek van jaloezie: zij mogen doodgaan, maar ik niet. Daar heb ik enorm mee geworsteld.’

Hoe verklaart u die jaloezie?

‘Omdat ik altijd vechtend door het leven ben gegaan, heb ik tijdens mijn coma, wat ik als een ervaring met dood-zijn beschouw, een ultieme rust ervaren. Zonder beelden erbij. Maar het voelt alsof die ervaring van dood-zijn op celniveau bij me is opgeslagen. Het ebt nu wel weg, maar af en toe voel ik nog een soort heimwee naar die ultieme rust. Na mijn hersenvliesontsteking zat ik anders bij de interviews. Ik voelde me meer één met de dood, ik dacht: de dood en ik, wij kennen elkaar nu.’

U noemt de dood uw grote leermeester.

‘Omdat zij me heeft geholpen in te zien hoe belangrijk het is in je leven je hart te volgen. Mensen die ongeneeslijk zijn geven dat ook aan wanneer ze spijt uitspreken over keuzen in hun gezonde leven. Als terminaal zieken leren ze de grootheid van het leven te ervaren in de kleinheid van alledag, daar komt het toch telkens op neer. Heb je vanuit je ratio geleefd, dan is de kans op spijt aan het einde van je leven groter. Maar kies je vanuit liefde, met je ratio als controlemiddel, dan heb je op je sterfbed nooit spijt.

‘De dood heeft me ook laten ervaren dat je geen enkele controle over het leven hebt. Ik moest altijd alles plannen en stappen bedenken. Maar ik ben gaan inzien dat ik daarmee mezelf het avontuur en de magie van het leven ontnam. Ik hoef niet meer te weten welke kant ik opga, ik mag het openlaten. Dat niet-weten omarmen is het grootste cadeau dat ik mezelf kon geven. Nu sta ik met open armen in de wereld.’

Kunt u dat op anderen overbrengen?

‘Mijn boek voelt als een missie, ik wil gezonde mensen aanzetten tot denken over de dood. Ze bewust maken van hun sterfelijkheid en daarmee dankbaar voor hun leven. Ik geef lezingen en hou huiskamersessies. Daarin voer ik intieme, kwetsbare gesprekken over leven en dood met tien, twaalf mensen. Ik zie het als zaadjes die ik plant. Als één zaadje goed valt, ben ik al dankbaar.’