Ik ben verkouden, maar hoe weet ik nou of ik corona heb?

De meest voorkomende vorm is de milde. De 13-jarige Jasper, aan het woord in jongerenkrant Seven Days, was verbaasd dat hij bij een onderzoek van zijn gezin positief testte: hij had nergens last van. Anderen hebben een paar dagen ‘lichte verhoging’ (een patiënt op Limburg1) of ‘een verkoudheidje, zoals iedereen weleens heeft’, aldus een 22-jarige vrouw in de Provinciale Zeeuwse Courant, die bij een steekproef vernam dat ze besmet was. Een droge hoest, eventueel wat verhoging: dat zijn bij milde gevallen de meest gehoorde symptomen.

Bij de ernstigere gevallen verhevigen die klachten en komt er benauwdheid bij. ‘Alsof ik mijn longen niet helemaal kan vullen’, zei een patiënt tegen NRC. Een 46-jarige bakker, in dezelfde krant, had een droge hoest, voelde ‘druk tussen mijn schouderbladen’ en ‘druk op de ogen’. En een 45-jarige vrouw uit Helmond vertelde het Eindhovens Dagblad hoe ze hoge koorts kreeg, druk op de borst en benauwdheid: ‘echt heel vervelend’. Een Brabander vertelde de NOS dat hij een ‘nare droge hoest’ kreeg, zich moe voelde en in de wachtkamer ‘alleen maar met mijn ogen dicht voorover kon buigen’.

Palet

‘Ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld’, zegt de NRC-patiënt. ‘Ik moest huilen van de pijn’, aldus een 55-jarige Chinese patiënt in de Volkskrant. Maar ook: ‘Ik voel me totaal niet ziek’, aldus de 22-jarige Zeeuwse. Ziedaar het palet van mogelijkheden dat het nieuwe virus in huis heeft.

Dat maakt het meteen ook lastig de ziekte te herkennen. Volgens een inventarisatie door de Wereldgezondheidsorganisatie, van 55.924 patiënten in China, zijn de meest voorkomende symptomen koorts (88 procent) en droge hoest (68 procent), gevolgd door vermoeidheid (38 procent), slijm ophoesten (33 procent) en benauwdheid (19 procent). Zo’n 1 op de 7 patiënten klaagt over keel-, hoofd- en spierpijn; 1 op de 20 wordt misselijk of heeft een verstopte neus. Nog zeldzamer zijn diarree (4 procent) en het ophoesten van bloed (1 procent).

De ziekte is ‘onmogelijk’ te onderscheiden van verkoudheid of griep, zegt arts-microbioloog Bram Diederen van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. ‘Wat we zien, is dat de overgrote meerderheid van de mensen die het heeft gewoon een snotneus, hoesten en waterige oogjes heeft, en een minderheid heeft griep: koorts, malaise, soms diarree erbij. Er bestaat niet zoiets als covidklachten. Je kunt niet aan de buitenkant zien: dit is er weer eentje.’