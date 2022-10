‘Ik ben nu op de top van mijn loopbaan’

Léonie van der Maesen: ‘Gelukkige perioden bestaan niet. Iedere dag heeft gelukkige momenten, maar je bent nooit een hele periode gelukkig.' Beeld Stephan Vanfleteren

In het halletje van haar rijtjeshuis in Amstelveen hangt een fraaie portrettekening van haar grootvader Laurentius van der Maesen. Een indrukwekkende persoonlijkheid, ‘die met de koningin dineerde en die een adellijke connectie had’. Aan het begin van de 20ste eeuw zette hij zich in voor het lot van de verarmde middenstand, onder meer door de oprichting van een vereniging en een bank, een voorloper van ING.

‘Ik mocht als enige van de acht kinderen van ons gezin met hem lunchen. Op zijn eigen verdieping van hun statige huis aan de Amstel’, vertelt de 96-jarige Léonie van der Maesen, kraakhelder en met de gezaghebbende stem van een voormalig lerares aardrijkskunde. Meer dan haar vader is het opa Laurentius die een stempel op haar heeft gedrukt – een ‘man van de daad’, zoals zijn kleindochter als ‘vrouw van de daad’ valt te typeren.

Dat is ze nog altijd, want in haar woonkamer staan twee laptops: ‘Ik sta permanent in verbinding met de wereld’. Van een almaar kleiner wordend bestaan is geen sprake: ‘Via dronebeelden kan ik de houtkap in West-Australië volgen’, vertelt ze enthousiast. Dat is belangrijk in haar rol als toezichthouder bij FSC (Forest Stewardship Council), een organisatie die vanuit Bonn tegen ontbossing strijdt. Ook Milieudefensie en Friends of the Earth maken van haar diensten gebruik: ‘Ik ben op de top van mijn loopbaan.’

Ze maakt werkdagen van zes uur, zes dagen per week, gewijd aan oneindig veel milieuproblemen: ‘Ik word voortdurend gevraagd me ergens tegenaan te bemoeien.’

Dat doet ze geregeld met succes, zoals blijkt uit een importverbod op Australisch hardhout en een reeks andere overwinningen. De resterende tijd besteedt ze aan het wel en wee van haar vier dochters, inmiddels zeventigers, die haar op hun beurt ondersteunen. Rustig op de bank zitten lukt haar nog niet: ‘Ik wil dolgraag eens gewoon een boek lezen, dat mis ik wel in mijn leven. Die rust is er niet.’

Acht jaar geleden kreeg ze de diagnose huidkanker – een verlaat effect van de Australische zon waar ze van 1947 tot 1970 onder verkeerde. Van haar ziekte is ze geen moment onder de indruk geweest. Om zichzelf lachend: ‘Ik heb geen tijd om dood te gaan.’

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘Ik ben trots op waar ik vandaan kom. Voor mij begint dat bij mijn grootouders van vaderskant. Die waren erg verschillend – er wordt wel gezegd dat ik een mengeling van beiden ben. Mijn grootmoeder was Duits - een warm, leuk en vrolijk mens met wie we vooral spelletjes deden. Bij mijn grootvader kon er geen lachje af. Hij was deftig, bij hem kwam je op audiëntie. Hij heeft veel gepresteerd en had een intellectuele kant.

‘Mijn moeder kwam uit een veel minder deftig milieu, ambachtslieden. Ze leerde ons: ‘Bemin je naasten gelijk jezelf.’ Verder wilde ze vooral dat we zo hoog mogelijk werden opgeleid. We moesten Vondel lezen en onze talen leren – iedere week hadden we een Engelse, Duitse en Franse dag. Ze hield ons onder de duim. Mijn vader niet. Hij was vertegenwoordiger, maar vooral zeer geestig, een en al theater. Een fantastische vader.

‘We vormden een katholiek gezin – het was best streng, iedere zondag gingen we naar de kerk. Maar ik had een gelukkige jeugd. We speelden veel buiten: diefje met verlos, boompje verwisselen, voetballen op straat.’

Het was ook oorlog in uw tienerjaren – welke invloed had die?

‘Ik kwam al vroeg in opstand tegen de bezetting. Joodse kinderen met wie we speelden werden afgevoerd. Ik speelde gitaar in een band met Joodse jongens, allemaal afgevoerd. Als scholier was ik dominant, een gangmaker. Tijdens een strenge winter had ik het idee dat we met bezemstelen met plankjes konden ijshockeyen. Kinderen van NSB’ers wilden meedoen, maar ik zei: ‘Luister, jullie hebben het land bezet, maar niet het water. We willen hier geen NSB’ers.’

‘Tegen mijn team zei ik: ‘Wegmeppen!’ Dat is ons drie keer gelukt. NSB-vaders hebben toen de Wehrmacht erbij gehaald. Stonden er plotseling Duitse soldaten met geweren – ze dreigden te schieten als we niet weg gingen. Dat deden we uiteraard, maar zodra zij weg waren, namen wij de boel weer over. Het was mijn eerste actie. Die won ik, want uiteindelijk kregen die NSB-kinderen een abonnement op een kunstijsbaan. Dat verhaal ging door de buurt. Daarna heeft het verzet me benaderd.’

Wat ging u doen?

‘Ik werd koerier. Toen ik 17 was, kreeg ik opdracht naar een boerderij boven Alkmaar te fietsen om explosieven voor een aanslag op het spoor op te halen. Die moest ik in het centrum van Amsterdam afleveren. Ik had een verpleegstersuniform aangetrokken, want dan mocht je de straat op.

‘Die explosieven werden op mijn buik met verband vastgemaakt, zodat het leek alsof ik zwanger was. Maar bij de pont over het IJ begon dat pakket te zakken, toen ik afstapte. Het zweet gutste van mijn gezicht, het wemelde van de Duitse soldaten op de pont. Eentje wilde me naar het ziekenhuis brengen, hij dacht dat ik ieder moment kon bevallen. ‘Nein, meiner Mann ist an der anderen Seite’, zei ik. Zo ben ik ontkomen.’

‘Mijn vader was tegen – hij vond dat ik met die klussen het gezin in gevaar bracht. Dat begreep ik wel, maar ik deed het toch. Eigenwijs? Nee. Principieel. Dat had ik van mijn opa, die had ook duidelijke principes. Daarom ben ik zo blij met zijn portret in mijn gang.’

Waarom bent u na de oorlog naar Australië vertrokken?

‘In het verzet had ik een geliefde gekregen – Ad Jacobs, een beeldschone man met zwart haar, groene ogen. Zelf was ik ook een mooie meid. Hij kwam uit een gezin met twaalf kinderen. Met hem heb ik vier dochters gekregen. Eigenlijk had ik die niet zo jong gewild, ik werd moeder op mijn 20ste. Liever had ik gestudeerd en van het leven genoten. Maar het leven overkomt je en je moet het aanpakken zoals het komt. What-ifdenken heeft geen zin. Ad Jacobs was een verzetsheld, maar kreeg geen erkenning. Toen besloot ik hem te trouwen.

‘In het verzet hadden we ons leven voor de vrijheid gewaagd. We dachten dat de regering ons zou helpen, maar er kwam niets. We raakten gedesillusioneerd, ook omdat we hadden gehoopt op eenheid en solidariteit tussen de mensen. In plaats daarvan ging het over de verschillen tussen communisten, katholieken en protestanten. De Australische regering maakte wel een gebaar en nodigde mensen met een verzetsverleden uit. Ik heb toen besloten dat we dat gingen doen.’

U woonde er ruim twintig jaar. Was dat een gelukkige periode?

‘Gelukkige perioden bestaan niet. Iedere dag heeft gelukkige momenten, maar je bent nooit een hele periode gelukkig. Ad vluchtte weg voor zichzelf in de drank, dat was een vreselijk drama. Hij had last van zijn verzetsherinneringen. Het was pijnlijk, maar het heeft me er niet van weerhouden mijn eigen pad te volgen. Je kunt om je ellende wel janken, maar daar schiet niemand iets mee op.

‘Ik heb vier kinderen in mijn eentje grootgebracht. Het moest van mij komen. Ik ben gaan studeren, alleen dan zou ik genoeg geld hebben. Een groot deel van mijn leven was overleven om mijn kinderen kansen te bieden. We hadden geen cent te makken, maar dan kun je toch gelukkig zijn.

‘In Australië werd ik gelukkig van de natuur. We woonden vlak bij de oceaan. Aan het strand kwamen de dolfijnen naar de kinderen toe, geweldige beesten. We gingen ook kamperen in oerbossen met enorme, prachtige bomen. Thuis had ik een huilboom waar ik af en toe heenging, buiten het zicht van de kinderen. Ik wilde dat ze mij zouden zien zoals ik mijn vader had meegemaakt: vrolijk, lol makend. Humor was voor mij een wapen. Don’t lose your sense of humour, hield ik me voor.

‘Rond 1970 ben ik naar Nederland teruggegaan, berooid, ik had alleen nog de kleren die ik aanhad. Mijn familie had een huis geregeld. Ad kwam er niet meer in: ‘Ga maar bij je moeder wonen’, zei ik. Ik ging in Utrecht geomorfologie en geologie studeren. Je moet je hele leven blijven leren, anders sta je stil.’

U werd ook milieuactivist.

‘Dat heb ik vooral te danken aan John Castle, de schipper van de Rainbow Warrior, het Greenpeace-schip. Mijn dochter Caroline kreeg een relatie met hem. Ik zat volledig op één lijn met hem, een ge-wel-dige vent. Net als ik liet hij zich leiden door wat goed en fout is. Hij heeft me in contact gebracht met de strijd tegen de vernietiging van de natuur. Die zag ik met eigen ogen vooral toen ik naar Australië terugging – de vernieling van die prachtige oerbossen waar wij zo van hielden. Dat bleek onvoorstelbaar snel te zijn gegaan. Ik ben daar nog altijd woedend over.

‘De mens voelt zich geen onderdeel meer van de natuur, anders zouden we er niet zo mee omgaan. We zouden een voorbeeld moeten nemen aan de Aboriginals in Australië of aan de mensen in de favela’s in Zuid-Amerika. Ik heb ze opgezocht. Ze leven in de grootste armoede, maar zijn toch gelukkig. Pure mensen. In plaats van ze als voorbeeld te nemen hebben we ze kennis laten maken met alle rotzooi die wij produceren. Met onze alcohol zijn we ze gaan verpesten, het is niet te geloven.’

Bent u pessimistisch, na bijna een eeuw op deze planeet?

‘Ja. Wat me raakt is dat een kleine groep mensen de wereld zo beheerst dat de grote meerderheid daaronder lijdt. Intens misdadig vind ik dat. Die kleine groep kan de Poetin-clan zijn, maar ook de clan van grote bedrijven. Macht en geld, daar gaat het ze om. Dat staat haaks op zoals je zou moeten leven. Lees de Perzische dichter Omar Khayyám! Alles wat je nodig hebt is een stukje brood, iets te drinken, poëzie en de natuur, schrijft hij. Daar draait een leven om.’

U bent pessimistisch, maar strijdbaar.

‘Ik denk altijd vanuit wie ik ben: waar ik vandaan kom, mijn ouders en grootouders, wat mijn vaardigheden zijn en aan de hand daarvan bepaal ik mijn koers. Ik heb nooit langer dan tien minuten na hoeven denken over wat me te doen staat, in welke situatie dan ook. Ik doe nooit een beroep op anderen, alleen op mijn gezonde verstand.’

Maar hoe blijft u strijdbaar?

‘Ik hoop dat als je doodgaat je ergens komt waar wordt gezegd: oké, het is een rotzooitje daar beneden, maar wat heb jij gedaan om het te verbeteren? Dan kan ik met een gerust hart zeggen dat ik echt álles heb geprobeerd. Ik zie het leven als een testperiode en hoop dat je daarna wordt afgerekend. Ik denk dat dan blijkt dat ik die proefperiode goed heb doorgemaakt. Daarna hoop ik in een paradijs te komen, een gebied met de mooiste vogels, dieren en bloemen.’